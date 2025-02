„GNTM 2025“: Wer ist raus nach Folge 1?

„Germany’s Next Topmodel“ ist in eine neue Staffel gestartet. In der ersten Folge von „GNTM“ 2025 am 13. Februar begann das Casting mit einer Überraschung: Neben Heidi Klum nahm ihre Tochter Leni als Gast-Jurorin Platz. Aus tausenden Bewerbungen wurden rund 100 Models für einen Probewalk und ein kurzes Gespräch eingeladen. Dabei präsentierten sie sich in kleinen Gruppen und mussten die Jury von ihrem Potenzial überzeugen. In dieser Woche lag der Fokus also eher darauf, wer weiterkommt – nicht wer ausscheidet.

2025 feiert „Germany’s Next Topmodel“ ein besonderes Jubiläum: Die Show läuft nun seit 20 Jahren. Passend dazu wurde die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer stark erhöht. Statt der üblichen 30 bis 40 Model-Anwärter sind es dieses Jahr insgesamt 200. Den Anfang machten in Folge 1 die weiblichen Kandidatinnen, während die männlichen Models in der nächsten Episode antreten.

„GNTM 2025“: Wer ist in Folge 1 rausgeflogen?

Die Auswahl war so groß wie noch nie, doch nicht alle konnten in die nächste Runde einziehen. Heidi Klum und Leni Klum bewerteten die Kandidatinnen anhand ihres Auftritts auf dem Laufsteg sowie ihrer Ausstrahlung. Am Ende der Folge mussten sich einige Teilnehmerinnen von ihrem Traum verabschieden.

Andere Kandidatinnen mussten zunächst als „Wackler“ in eine zweite Entscheidungsrunde. Für einige Teilnehmerinnen wurde es besonders emotional, als sich abzeichnete, dass ihre Reise schon nach der ersten Folge enden würde.

Besonders schwer traf es beispielsweise Topmodel-Anwärterin Ceyda. Die 22-Jährige aus Neukölln hatte sich große Hoffnungen gemacht, musste aber nach der ersten Entscheidung die Show verlassen. Ihre Enttäuschung war deutlich spürbar, Tränen flossen, als sie sich von den anderen Kandidatinnen verabschiedete. Insgesamt mussten 51 Topmodel-Anwärterinnen die Show bereits nach der ersten Folge verlassen. Für sie endete die kurze Reise bei „Germany’s Next Topmodel“ 2025 hier.

„GNTM 2025“: Wer ist weiter dabei?

49 Kandidatinnen haben sich für die nächste Runde qualifiziert. Unter anderem sind das folgende Kandidatinnen: Josy aus München überzeugte nicht nur als Rapperin in einer Girlband, sondern zeigte auch eine starke Präsenz auf dem Laufsteg. Dani konnte mit ihrer Erfahrung als Model für Joop punkten und beeindruckte durch ihre Professionalität. Marlene, die Jura studiert, erinnerte Heidi an ein bekanntes Model und erhielt ebenfalls eine Einladung in die nächste Runde.

Die Zwillinge Nicole und Sonja wurden gemeinsam weitergelassen, während Lea aus München Heidi ebenso von sich überzeugen konnte. Aaliyah aus Hamburg sicherte sich ebenfalls einen Platz in der nächsten Runde. Canel aus Essen zeigte einen starken ersten Auftritt und bekam ebenfalls eine Chance, sich weiter zu beweisen. Zoe wurde von Heidi für ihr Star-Potenzial gelobt und darf sich auf die nächste Runde freuen. Ebenso darf sich das Mutter-Tochter-Duo Katrin und Luisa auf die Möglichkeit freuen, in den kommenden Wochen ihr Können weiter unter Beweis zu stellen.

„GNTM 2025“: Wer war in Folge 1 dabei?

Diese Kandidatinnen traten in der ersten Folge an und hatten die Chance, sich für die nächste Runde zu qualifizieren:

Lara, 22 Jahre, Dresden

Franka, 25 Jahre, Leipzig

Sarah, 31 Jahre, Berlin

Josy, 19 Jahre, München

Wio, 33 Jahre, Nottuln

Lulu, 32 Jahre, Berlin

Melina, 24 Jahre, Berlin

Kathi, 24 Jahre, Wien (AT)

Avalina, 24 Jahre, Berlin

Magi, 21 Jahre, Wien (AT)

Maryam, 23 Jahre, Wien (AT)

Ceyda, 22 Jahre, Berlin

Canel, 26 Jahre, Essen

Stella, 23 Jahre, Berlin

Tabitha, 28 Jahre, Biel (CH)

Paula, 21 Jahre, Berlin

Katrin, 56 Jahre, Berlin

Eva, 26 Jahre, Berlin

Aisha, 24 Jahre, Berlin

Lea Sophie, 26 Jahre, Berlin

Michelle, 26 Jahre, Ahrensfelde

Mariele, 23 Jahre, Hamburg

Laura, 30 Jahre, München

Aaliyah, 21 Jahre, Hamburg

Alex, 35 Jahre, Brilon

Svenja, 24 Jahre, Hamburg

Sari, 22 Jahre, Berlin

Alice, 21 Jahre, Hamburg

Annett, 46 Jahre, Stapelfeld

Vanessa, 26 Jahre, Hamburg

Maria, 26 Jahre, Hamburg

Elisabeth, 23 Jahre, Hamburg

Anouk, 20 Jahre, Flensburg

Tabitha, 28 Jahre, Biel (CH)

Valeria, 21 Jahre, Oldenburg

Xenia, 26 Jahre, Loxstedt

Lucia, 21 Jahre, Hannover

Lia-Juline, 27 Jahre, Extertal

Anik, 24 Jahre, Bielefeld

Kathy, 22 Jahre, Löhne

Leisa, 23 Jahre, Monheim am Rhein

Lisa, 19 Jahre, Lasberg (AT)

Safia, 24 Jahre, Dortmund

Marleen, 25 Jahre, Bochum

Jana, 19 Jahre, Buchkirchen (AT)

Loreen, 25 Jahre, Bottrop

Marthe, 24 Jahre, Mönchengladbach

Eileen, 27 Jahre, Bottrop

Lisa, 27 Jahre, Dinslaken

Indra, 23 Jahre, Duisburg

Laura-Marie, 19 Jahre, Havixbeck

Michelle, 20 Jahre, Westerkappeln

Emma, 20 Jahre, Malmedy (BEL)

Zoe, 19 Jahre, Pulheim

Sunny, 28 Jahre, Köln

Nicole, 33 Jahre, Haigermoos (AT)

Anna, 21 Jahre, Würenlingen (CH)

Nina, 23 Jahre, Niederkassel

Sina, 24 Jahre, Koblenz

Jojo, 25 Jahre, Ransbach-Baumbach

Marleen, 20 Jahre, Gevelsberg

Natali, 25 Jahre, Frankfurt am Main

Minja, 31 Jahre, Emmen (CH)

Fati, 24 Jahre, Frankfurt am Main

Natalie, 20 Jahre, Frankfurt am Main

Chelia, 24 Jahre, Weilrod

Ana, 23 Jahre, Jenbach (AT)

Jessi, 24 Jahre, Sautens (AT)

Paula, 21 Jahre, Frankenthal (Pfalz)

Marlene, 22 Jahre, Mannheim

Lisa Ariana, 30 Jahre, Stuttgart

Melisa, 19 Jahre, Fellbach

Jule, 21 Jahre, Stuttgart

Daniela, 20 Jahre, Ostfildern

Anna, 24 Jahre, Freiburg

Marie, 21 Jahre, Ehrenkirchen

Wenke, 56 Jahre, Kapstadt (ZAF)

Jess, 21 Jahre, Beckenried (CH)

Samira, 20 Jahre, Graz (AT)

Vanessa, 21 Jahre, Kumberg (AT)

Laura, 30 Jahre, München

Laetitia, 23 Jahre, München

Lisa, 27 Jahre, Dinslaken

Angie, 34 Jahre, München

Belmanda, 21 Jahre, München

Lea, 30 Jahre, München

Marlene, 20 Jahre, München

Alyssa, 21 Jahre, Steinmaur (CH)

Sibylle, 50 Jahre, München

Nicole, 26 Jahre, Chieming

Soni, 26 Jahre, Chieming

Geni, 23 Jahre, Ergolding

Sophie, 20 Jahre, Dübendorf (CH)

Angelina, 20 Jahre, Kempten

Lena, 24 Jahre, Heidenheim

Cici, 22 Jahre, Klagenfurt am Wörthersee (AT)

Leila, 22 Jahre, Fürth

Stephie, 22 Jahre, Haimburg (AT)

Maja, 18 Jahre, Markt Bibart

Laura, 25 Jahre, Holzkirchen

„GNTM 2025“: Wiederholung von Folge 1 im TV und Stream sehen

Die Auftaktfolge von „GNTM“ 2025 wird erneut im Free-TV auf sixx ausgestrahlt. Die Wiederholung läuft am Freitag, 14. Februar 2025, um 20.15 Uhr. Zudem steht die Episode auf der Plattform Joyn als Stream zur Verfügung. Die Übertragung der neuen Staffel erfolgt also zweimal pro Woche.

Nächste Sendetermine: „GNTM 2025“

Die nächste Folge von „Germany’s Next Topmodel“ 2025 läuft am 19. Februar 2025 um 20.15 Uhr auf ProSieben. Wöchentlich erscheinen zwei neue Episoden – mittwochs die männlichen Kandidaten und donnerstags die weiblichen Models. Das Finale ist für Juni 2025 geplant.