GNTM 2025: Wer ist raus? Was ist passiert in Folge 14?

Seit zwei Jahrzehnten gehört „Germany’s Next Topmodel“ nun zum festen Bestandteil des deutschen Fernsehprogramms. Mit über 300 ausgestrahlten Episoden und mehr als 3000 Teilnehmenden blickt das Format auf eine lange Geschichte im Reality-TV zurück.

In Folge 14 der 20. Staffel von GNTM 2025 wurde den Kandidatinnen und Kandidaten wieder eine besondere Aufgabe gestellt: Als übergroße Marionetten sollten sie sich auf dem Laufsteg präsentieren. Ziel war es, Jurorin Heidi Klum sowie Gastjurorin Adriana Lima von ihrer Darbietung zu überzeugen.

Wie gewohnt, stand am Ende der Folge eine Entscheidung an. Wer weiterhin im Wettbewerb bleibt und wer „Germany’s Next Topmodel“ 2025 verlassen musste, haben wir hier in diesem Artikel für Sie zusammengefasst.

GNTM 2025: Wer ist in Folge 14 rausgeflogen?

In Folge 14 von „Germany’s Next Topmodel“ 2025 stand eine besondere Woche an: Fünf Kandidatinnen und Kandidaten waren von der regulären Challenge befreit, da sie für mehrere Shows während der Berlin Fashion Week gebucht wurden. Felix, Kevin, Moritz, Katharina und Canel bekamen die Möglichkeit, dort erste Erfahrungen im professionellen Model-Umfeld zu sammeln und sich auf dem Laufsteg zu präsentieren.

Währenddessen lief in Los Angeles die reguläre Challenge weiter. Die verbliebenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer von GNTM 2025 stellten sich erneut einer besonderen Aufgabe: Als lebensgroße Puppen inszenierten sie die verspielten Designs des Labels Kidsuper. Jeder Look symbolisierte ein kreatives Motiv zum Thema Liebe. Die Models sollten sich dabei wie geführte Marionetten über den Laufsteg bewegen und durch Gestik und Körpersprache das jeweilige Thema darstellen.

Die kreative Umsetzung lag dabei in der Verantwortung der Kandidatinnen und Kandidaten. Gastjurorin Adriana Lima unterstützte die Nachwuchstalente mit individuellem Coaching. Sie bewertete gemeinsam mit Heidi Klum die Umsetzung der Aufgabe und gab konstruktives Feedback. Allerdings stellte die Challenge einige Models vor große Herausforderungen. Besonders die Teams Eva & Nawin, Annett & Ray, Zoe & Samuel sowie Aaliyah & Keanu standen nach ihrem Walk in der Kritik. Adriana Lima merkte an, dass Aaliyahs und Keanus Performance wenig überzeugend wirkte, da die Darstellung nicht der geforderten Puppenbewegung entsprach. Heidi Klum teilte diese Einschätzung. Für Male-Model Keanu endet damit die Teilnahme an der diesjährigen Staffel von „Germany’s Next Topmodel“.

Auch die Best Agerin Annett musste am Ende die Show verlassen. Bereits beim vorangegangenen Fotoshooting mit Fotografin Ellen von Unwerth war ihre Leistung nicht überzeugend. Die Jury vermisste Eigeninitiative und Ausdrucksstärke bei ihren Posen. Annett zeigte sich nach dem Juryentscheid sichtlich enttäuscht. GNTM 2025 geht für die verbleibenden Kandidatinnen und Kandidaten unterdessen mit neuen Aufgaben weiter.

„Germany’s Next Topmodel“ 2025: Diese Models sind weiter dabei

Nach Folge 14 haben folgende Kandidatinnen noch die Chance, „Germany’s Next Topmodel“ 2025 zu werden:

Aaliyah (22, Hamburg)

Canel (26, Essen)

Daniela (20, Stuttgart)

Eva (26, Berlin)

Josy (19, München)

Katharina (24, Wien)

Lisa (19, Freistadt, Österreich)

Magdalena (21, Wien)

Svenja (24, Hamburg)

Xenia (26, Cuxhaven)

Zoe (19, Köln)

Unter den Male-Models befinden sich nach Folge 14 noch diese Kandidaten:

Eliob (29, Tokio)

Ethan (19, Düsseldorf)

Faruk (21, Dortmund)

Felix L. (21, Wien)

Jannik (22, Bad Segeberg)

Kevin (24, Wetzlar)

Moritz (18, Berlin)

Nawin (27, Freiburg)

Pierre (22, Wien)

Ray (30, Hamburg)

Samuel (23, Köln)

„Germany‘s Next Topmodel“ 2025: Wiederholung von Folge 14 im TV und Stream sehen

Die Übertragung von GNTM 2025 wird auch in der Jubiläumsstaffel wie gewohnt von ProSieben übernommen. Zusätzlich sind alle Folgen online über die Streaming-Plattform Joyn abrufbar. Außerdem wird Episode 14 noch einmal am Freitag, dem 4. April 2025, um 20.15 Uhr auf SIXX wiederholt.

Nächste Sendetermine von GNTM 2025

Die Folgen 1 bis 12 von „Germany‘s Next Topmodel“ 2025 liefen immer mittwochs und donnerstags über die Bildschirme. Seit der 13. Episode wird jede Woche ausschließlich eine neue Folge der Castingshow veröffentlicht. Folge 15 gibt es daher am Donnerstag, dem 10. April 2025, um 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen.