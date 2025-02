„GNTM 2025“: Wer ist raus? Was ist in Folge 3 der Model-Show passiert?

Die Jubiläumsstaffel von „Germany’s Next Topmodel“ ist in vollem Gange – und die dritte Folge bedeutete für viele Kandidatinnen eine neue Hürde auf ihrem Weg zum Topmodel. Bereits in den ersten beiden Episoden wurde das große Teilnehmerfeld stark reduziert: Von den ursprünglich 100 weiblichen Kandidatinnen durften nach der ersten Casting-Runde nur 49 Frauen weitermachen. Auch die männlichen Models hatten ihren ersten großen Auftritt, wobei 52 von 100 Kandidaten bereits in Folge 2 die Show verlassen mussten.

Nun stand in Folge 3 erneut eine Herausforderung für die verbliebenen 49 weiblichen Models an. In dieser Woche drehte sich alles um die erste große Fashion-Show der Staffel. Hier im Artikel erfahren Sie alle Infos zur dritten Folge. Gab es für Heide Unterstützung in der Jury? Außerdem beantworten wir folgende Frage: Wer ist raus?

„GNTM 2025“: Wer ist in Folge 3 rausgeflogen?

Die verbliebenen 49 weiblichen Kandidatinnen hatten in dieser Folge ihren ersten großen Auftritt auf dem Laufsteg. In einer beeindruckenden Fashion-Show präsentierten sie die aufwendig gestalteten Kreationen der Designerin Lessja Verlingieri. Unterstützt wurden die Models dabei nicht nur von Heidi Klum, sondern auch von Supermodel Kristen McMenamy, die den Nachwuchs-Models wertvolle Tipps mit auf den Weg gab. Ihr wichtigster Ratschlag: „Wenn du fällst, steh auf und lauf weiter“.

Doch nicht alle Kandidatinnen hatten so viel Erfolg. Probleme mit den Schuhen, mangelndes Selbstbewusstsein oder ein unsicherer Walk führten dazu, dass viele Frauen Schwierigkeiten hatten, auf dem Catwalk zu überzeugen. Noch bevor die Entscheidung offiziell fiel, sorgte Kandidatin Angela für eine Überraschung. Die 35-Jährige entschied sich für einen freiwilligen Ausstieg. Nach einer überstandenen Krebserkrankung merkte sie, dass sie körperlich an ihre Grenzen kam und entschied sich, ihre Gesundheit in den Vordergrund zu stellen.

Auch die beiden Zwillinge, die in zwei Folgen für viel Gesprächsstoff sorgten, sind raus. Nach der Bewertung des Laufstegs stand fest: 25 Kandidatinnen mussten gehen. Somit wird das Teilnehmerfeld bei GNTM langsam übersichtlicher und die Zuschauer können anfangen, sich Namen und Gesichter zu merken. Doch welche Kandidatinnen sind weiterhin dabei?

„GNTM“ 2025: Wer ist weiter dabei?

Da 25 der 49 Teilnehmerinnen ausgeschieden sind, verbleiben nur noch 24 Kandidatinnen im Rennen um den Titel „Germany's Next Topmodel“ 2025. Dazu zählt unter anderem Xenia, für die es in Folge 3 besonders aufregend wurde: Designerin Lessja Verlingieri wählte sie als „First Face“, sodass sie die Show eröffnen durfte. Doch die Nervosität war groß – die 26-Jährige erlitt vor der Show einen Schwächeanfall. Dank des schnellen Einsatzes der Notfall-Sanitäter konnte sie sich jedoch erholen und auf dem Laufsteg überzeugen. Heidi Klum lobte ihre Leistung und ließ sie weiterkommen.

Auch für Leila wurde es spannend: Sie war die letzte Kandidatin, die auf ihre Entscheidung wartete. Da alle Betten in der Model-Unterkunft bereits vergeben waren, schien ihr Ausscheiden unausweichlich. Doch Heidi Klum überraschte sie mit den Worten: „Aber es gibt noch ne Couch“ – und so durfte Leila in die nächste Runde einziehen.

„GNTM 2025“: Wer ist raus?

In den ersten beiden Folgen der Jubiläumsstaffel wurden also bereits zahlreiche Models aussortiert. Bei den Frauen starteten ursprünglich 100 Kandidatinnen ins Mega-Casting, doch nach der ersten großen Auswahlrunde blieben nur noch 49 übrig. Nun, nach der zweiten Folge mit den Frauen, sind es nur noch 24. Insgesamt mussten also bereits 76 Teilnehmerinnen die Show verlassen.

Auch bei den Männern war der Auftakt hart: Von den 100 angetretenen Kandidaten blieben nach der ersten reinen Männerfolge noch 48 übrig. Damit ist das Teilnehmerfeld auch hier bereits deutlich geschrumpft.

„GNTM 2025“: Wiederholung von Folge 3 im TV und Stream

Wer die dritte Folge von „Germany’s Next Topmodel“ 2025 verpasst hat, kann sie heute im Free-TV auf sixx sehen. Die Wiederholung läuft am Freitag, 21. Februar 2025, um 20.15 Uhr. Zusätzlich steht die Episode jederzeit als Stream auf Joyn zur Verfügung. Damit bleibt es weiterhin bei zwei wöchentlichen Ausstrahlungen der neuen Staffel.

Nächste Sendetermine: „GNTM 2025“

Die nächste Folge von „Germany’s Next Topmodel“ 2025 wird am Mittwoch, 26. Februar 2025, um 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt – diesmal wieder mit den männlichen Kandidaten. Einen Tag später, am Donnerstag, 27. Februar 2025, sind erneut die weiblichen Models an der Reihe. Die Staffel läuft zunächst weiterhin mit zwei Episoden pro Woche. Im Juni 2025 kommt es zum großen Finale der Model-Show.