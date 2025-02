GNTM 2025, Folge 5: Wer ist raus? Alle Infos zur neuen Episode vom 27. Februar

Die Jubiläumsstaffel von „Germany‘s Next Topmodel“ (GNTM) läuft aktuell mit einer besonderen Neuerung: Erstmals läuft die Show zweimal pro Woche – Männer und Frauen nehmen an der Staffel teil. Jeden Mittwoch stehen die Männer im Fokus und einen Tag später sind die Frauen dran. Am Donnerstag, 27. Februar 2025, lief bereits die fünfte Folge der 20. GNTM-Staffel. Für die weiblichen Models war es die dritte Episode des TV-Wettbewerbs.

In der neuen Folge wartete eine emotionale Herausforderung auf die Kandidatinnen: Ein tränenreiches Shooting forderte ihre schauspielerischen Fähigkeiten, während sie in direkten Duellen gegeneinander antraten. Später mussten sie beim Entscheidungs-Walk in extravaganten Outfits von Designer Kevin Germanier überzeugen. Doch nicht für alle Teilnehmerinnen reichte es – am Ende der Episode mussten fünf von ihnen die Show verlassen.

Was genau passierte in Folge 5? Wer ist raus? Und wer ist noch dabei? Antworten auf diese Fragen erfahren Sie hier im Artikel.

„GNTM 2025“: Wer ist in Folge 5 rausgeflogen?

In der aktuellen Episode wurden die Kandidatinnen vor eine schwierige Aufgabe gestellt: Ein emotionales Fotoshooting mit Starfotograf Lado Alexi stand an, bei dem echte Tränen gefragt waren. Um die gewünschten Emotionen hervorzurufen, griffen einige Models auf persönliche Erinnerungen zurück – andere nutzten die bereitgestellten Zwiebeln als Hilfsmittel. Im direkten Vergleich mit einer weiteren Kandidatin musste sich jede beweisen, denn nur die bessere Leistung wurde belohnt.

Für 13 Models hatte der Wettbewerb ein besonderes Highlight: Sie wurden für den offiziellen Opener der Jubiläumsstaffel ausgewählt und durften mit Starfotograf Rankin arbeiten. Doch die Konkurrenz blieb hoch, denn beim abschließenden Walk mussten die Kandidatinnen erneut überzeugen. In von Schmetterlingen inspirierten Outfits galt es, eine Verwandlung zu präsentieren – doch nicht allen gelang es, die Jury mit ausreichend Energie und Ausdruckskraft zu beeindrucken.

Außerdem stand in der Folge noch eine große Überraschung an: Nach dem Walk begibt sich Heidi Klum in den Backstage-Bereich und verkündet eine besondere Neuigkeit: Die Gewinnerin von GNTM wird gemeinsam mit ihr eine Kampagne für L‘Oréal Paris umsetzen.

Am Ende der Folge fiel schließlich noch die Entscheidung vor der Jury: Angelina, Marlene, Leila, Jess und Marie erhielten keine Modelmappe mehr und mussten GNTM 2025 verlassen.

„GNTM 2025“: Wer ist weiter dabei?

Nach der fünften Episode kämpfen noch folgende Kandidatinnen um den Titel „Germany’s Next Topmodel 2025“:

Aaliyah (22, Hamburg)

Annett (46, Hamburg)

Canel (26, Essen)

Daniela (20, Stuttgart)

Eva (26, Berlin)

Josy (19, München)

Jule (21, Stuttgart)

Katharina (24, Wien)

Katrin (56, Berlin)

Laura (25, Holzkirchen)

Lisa (19, Freistadt, Österreich)

Lucia (21, Hannover)

Lulu (32, Berlin)

Magdalena (21, Wien)

Natali (25, Frankfurt a. M.)

Safia (24, Dortmund)

Stella (23, Berlin)

Svenja (24, Hamburg)

Valeria (21, Oldenburg)

Xenia (26, Cuxhaven)

Zoe (19, Köln)

„GNTM 2025“: Wiederholung von Folge 5 im TV und Stream

Wer die fünfte Folge verpasst hat, hat die Möglichkeit, sie erneut zu sehen. Am Freitag, 28. Februar 2025, läuft die Wiederholung um 20.15 Uhr im TV auf sixx. Zusätzlich steht die komplette Episode jederzeit als Stream auf Joyn zur Verfügung.

Damit bleibt es bei der etablierten Regelung: Jede Episode wird zwei Mal pro Woche im Fernsehen ausgestrahlt – einmal als Erstausstrahlung auf ProSieben und am folgenden Tag als Wiederholung auf sixx.

„GNTM 2025“: Die nächsten Sendetermine

Die Jubiläumsstaffel läuft weiterhin mit zwei Folgen pro Woche. Die nächsten Episoden sind an folgenden Terminen zu sehen:

Mittwoch, 5. März 2025, 20.15 Uhr auf ProSieben – Die Männer sind wieder dran.

Donnerstag, 6. März 2025, 20.15 Uhr auf ProSieben – Die nächste Frauen-Folge.