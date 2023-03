GNTM-Umstyling 2023: Kandidatin Sarah geht lieber freiwillig

In der Umstyling-Folge von GNTM 2023 hat Kandidatin Sarah beschlossen, die Sendung freiwillig zu verlassen. Der Abschied war tränenreich.

Bei der diesjährigen Umstyling-Folge des deutschen TV-Formats " Germany's Next Topmodel" ist es zu einem dramatischen Abschied gekommen. Bei der besonderen Episode, die in allen Staffeln vertreten ist, erhalten die Topmodel-Anwärterinnen ein Umstyling unter Aufsicht von Heidi Klum. Teilweise bekommen die Kandidatinnen dabei völlig neue Looks, die Stylisten scheuen sich nicht vor radikalen Typ-Veränderungen.

Auch dieses Jahr, bei der 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel" hat Heidi Klum wieder zu einem Umstlying geladen. Mit zwei Überraschungen. Nicht nur ist es zu einem Novum in der 17-jährigen Geschichte der Sendung gekommen. Auch das für die Show typische Drama lässt nicht lange auf sich warten.

GNTM: Kandidatin Sarah zögert beim Umstyling

Sarah, eine der zwölf übrig gebliebenen Kandidatinnen von GNTM 2023, die sich fürs Umstyling auf den Friseurstuhl setzen müssen, ist schon von Anfang an unsicher, ob sie sich wirklich dem Umstyling unterziehen möchte. Auf die Frage von Heidi Klum, was sie denn gerne für einen Haarschnitt hätte, entgegnet Sarah: "Gar nichts, ich will nur zugucken." Dabei lacht sie nervös.

Denn die Crux beim "Umstyling": Die Kandidatinnen können, während ihnen die Haare geschnitten, gefärbt und manchmal zu einer Dauerwelle gemacht werden, nicht in den Spiegel schauen. Diese Vorstellung eines Kontrollverlustes beim Friseur dürfte für die meisten Zuschauer ein Albtraum sein. Kein Wunder also, dass oft und schnell die Tränen bei den Kandidatinnen fließen, wenn die Haarbüschel vor den Augen herunterfallen und vielleicht eine Farbe aufgetragen wird, von der man keine Ahnung hat, welche sie ist.

Auch Sarah wird überrumpelt von der plötzlichen Stresssituation, als sie sich auf den Sessel setzen muss. Unter Tränen berät sie sich mit einigen Mitkandidatinnen, was sie jetzt tun solle, während Heidi Klum mit dem Stylisten in Ruhe einen Kaffee trinkt. Sarah ist selbst schockiert von ihrer heftigen Reaktion, das Ganze ist ihr sehr peinlich. Aber einfach loslassen kann sie auch nicht.

GNTM-"Umstyling": Tränenreicher Abschied von Sarah

Nach langer Beratung mit den anderen Kandidatinnen trifft Sarah eine Entscheidung und teilt sie Heidi Klum mit. Sie habe zu lange gebraucht, um sich in ihrem Körper wohlzufühlen, um jetzt noch einmal von vorne anzufangen. Deshalb könne sie das "Umstyling" nicht mitmachen. Heidi Klum ist unterstützend, sie könne das verstehen, umarmt Sarah noch zweimal und überlässt sie dann ihren Mitkandidatinnen, die alle zu ihr strömen, um sie zu umarmen und zu trösten.

Sarah ist schlussendlich glücklich über ihre Entscheidung. "Ich möchte mich wohlfühlen, das ist mir das Wichtigste", sagt sie und zeigt sich dankbar, bei der Show mitgemacht haben zu dürfen. In den weiteren Sendeterminen von GNTM 2023 ist sie nun nicht mehr zu sehen.