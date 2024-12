"Golden Bachelor" 2024: Start und Sendetermine der Datingshow

"Der 'Golden Bachelor' kommt nach Deutschland!", verkündete RTL vor einigen Monaten voller Stolz in einer Pressemitteilung. In der Tat: Das Rosen-Universum des Senders soll einen neuen Fixstern bekommen. Nach "Die Bachelorette", "Der Bachelor", "Bachelor in Paradise" und "Die Bachelors" nun also eine Best-Ager-Ausgabe. In den USA hat der "Golden Bachelor" Gerry Turner das Fernsehvolk 2023 offenbar so wuschig gemacht, dass RTL das Spin-Off jetzt über den Atlantik zu uns holt. Liebessuchende ab 60 sind zum Mittun aufgerufen. Die Moderation übernimmt auch hier Frauke Ludowig.

Wer ist der erste deutsche „Golden Bachelor“? Welche Damen kämpfen um sein Herz? Wann geht es los und wie werden die Sendetermine des neuen Dating-Formats aussehen? Hier haben wir für Sie alle bereits bekannten Informationen zusammengefasst.

"Golden Bachelor": Start der neuen Dating-Show - Wann geht es los?

Der Sender RTL hat mittlerweile zumindest einen Starttermin für die neue Dating-Show bekannt gegeben: Los geht es am 3. Dezember 2024 auf RTL+. Im Free-TV laufen die Episoden der ersten deutschen Staffel von „Golden Bachelor“ allerdings erst im Januar 2025. Sobald dazu konkrete Infos veröffentlicht werden, finden Sie diese hier.

Sendetermine von "Golden Bachelor"

Die Folgen von „Golden Bachelor“ soll es ab dem 3. Dezember wöchentlich auf RTL+ geben. Das sind damit die voraussichtlichen Sendetermine für die neun Folgen:

Folge 1: 3.12.2024

Folge 2: 10.12.2024

Folge 3: 17.12.2024

Folge 4: 24.12.2024

Folge 5: 31.12.2024

Folge 6: 7.1.2025

Folge 7: 14.1.2025

Folge 8: 21.1.2025

Folge 9: 28.1.2025

Der erste "Golden Bachelor" war 71 - Gerry Turner aus den USA

Das war eine Premiere! Erstmals ging in den USA ein Großvater mehrerer Enkelkinder als "Bachelor“ auf die Suche nach einer neuen Liebe. Der Rosenkavalier selbst sagte: "Es ist nie zu spät, sich wieder zu verlieben!" und begab sich nach 43 Jahren Ehe auf sein wohl größtes Kuppel-Abenteuer.

Jung, selbstbewusst, sportlich und attraktiv – diese Attribute passen bisher auf die meisten Junggesellen, die bei "Der Bachelor" angetreten waren. Doch 2023 widerlegte Gerry Turner alle Klischees. Mit stolzen 71 Jahren wagte er ein bahnbrechendes Experiment und begab sich noch einmal auf die Suche nach der großen Liebe.

Trotz seines scheinbaren Optimismus' verbirgt sich hinter Gerrys Teilnahme an der Show ein herzzerreißender Grund. Der ehemalige Gastronom war 43 Jahre lang mit seiner Highschool-Liebe Toni verheiratet. Doch im Jahr 2017 nahm ihr gemeinsames Leben eine tragische Wendung: Nach Tonis Eintritt in den Ruhestand erkrankte sie schwer – und nur sechs Wochen später verstarb sie. "Sie wurde mir genommen. Das ist der Gedanke, der mich jeden Tag begleitet", offenbarte der seinerzeit 71-Jährige in der US-Show "Good Morning America".

Doch trotz aller Trauer wollte er es noch einmal wagen. Nach der Enthüllung war die „Bachelor“-Fangemeinde außer sich vor Begeisterung. "Anstatt sexy Duschszenen, könnten wir bitte seine Hautpflege-Routine sehen?"“, frotzelte ein Follower auf Insta.

Am Ende entschied er sich für die 70 Jahre alte Theresa Nist, die er am 4. Januar 2024 heiratete. Die Hochzeit wurde vom Sender ABC live übertragen.

Wer ist der erste deutsche „Golden Bachelor“?

Der erste deutsche „Golden Bachelor“ ist der 73-jährige Franz Stärk aus Damme in NRW. Mittlerweile ist er Pensionär, früher war er stellvertretender Direktor einer Gesamtschule. Seit 12 Jahren geht Franz nun schon als Single durchs Leben, er ist geschieden, Vater von zwei Söhnen und inzwischen auch stolzer Großvater. Seine Hobbys sind Musik, Radfahren, Kochen und Golfen. Am liebsten hört er lateinamerikanische Musik und alte Schlager. „Ich habe jetzt die einzigartige Gelegenheit, bemerkenswerte Frauen kennenzulernen. Es ist faszinierend, wie viel Potenzial an Lebenserfahrung und Weisheit sie mitbringen werden. Ich bin sehr motiviert und gespannt darauf, noch mehr über ihre Geschichte zu erfahren und freue mich sehr darauf”, so Franz über sein Abenteuer als „Golden Bachelor“.

„Golden Bachelor“ 2024: Das sind die Kandidatinnen

Insgesamt 18 Kandidatinnen kämpfen um das Herz von „Golden Bachelor“ Franz Stärk:

Ute Sch. (60) aus Berlin

Sylvia (62) aus Brandenburg

Kerstin (63) aus Erfurt

Astrid (64) aus Wiesbaden

Simone (63) aus Zug (Schweiz)

Bärbel (73) aus München

Christin (71) aus München

Birgit L. (67), Timmendorfer Strand

Sabine Si. (62) aus Troisdorf

Mercedes (61) aus Berlin

Sabine St. (67) aus Niederkrüchten

Lise (60) aus Wels (Österreich)

Birgit T. (60) aus Neukirchen-Vluyn

Ute St. (62) aus München

Christiane (64) aus Hamm

Susanne (63) aus Abstatt

Sonja (61) aus Gelsenkirchen

Britta (60) aus Braunschweig

Das Konzept der "Bachelor"-Shows

Die Datingshow "Der Bachelor", ausgestrahlt bei RTL, bietet einem (inzwischen zwei) attraktiven Junggesellen die Möglichkeit, eine Lebenspartnerin zu finden. Das Format orientiert sich am amerikanischen "The Bachelor", das erstmals 2002 bei ABC ausgestrahlt wurde. Im Jahr 2024 startete die 28. Staffel in den USA und die 14. Staffel in Deutschland.

Bei Gruppen- und Einzeldates lernen sich der Junggeselle und die Kandidatinnen in elegantem Ambiente näher kennen. Während der Eliminationsrunden, die bis zur Festlegung der Gewinnerin dauern, übergibt der Junggeselle vor allem am Ende einer Folge Rosen an seine Favoritinnen, ein Ritual, das als "Nacht der Rosen" bekannt ist. Dabei stellt er die Frage: "Nimmst du diese Rose an?" Da die Anzahl der Rosen geringer ist als die Anzahl der verbleibenden Kandidatinnen, scheidet am Ende jeder Folge jede Bewerberin aus, die keine Rose erhalten hat. Man kennt das Prinzip aus dem Spiel "Reise nach Jerusalem". Eine Teilnehmerin kann ihr Ausscheiden jedoch auch selbst herbeiführen, indem sie die Rose ablehnt.

Selbstverständlich gibt es längst eine Show-Variante, bei der der Spieß umgedreht wird - in "Bachelorette" hat eine Frau das Sagen und verteilt die Rosen. Die Skala der Möglichkeiten ist nach oben offen, wie jetzt "Golden Bachelor" und auch der Erfolg von Gay-Kuppelshows zeigen.