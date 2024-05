"Grill den Henssler" 2024: Wer hat in Folge 3 gewonnen?

Bei "Grill den Henssler" 2024 lief am gestrigen Abend ein Muttertagsspecial. Konnten die Promis den Henssler mit der Unterstützung ihrer Mütter besiegen?

Bei " Grill den Henssler" lief gestern, am 12. Mai 2024, ein Muttertagsspecial. Zu Gast waren Kay Amado, Jens "Knossi" Knossalla und Oliver Mommsen. Sie alle wurden in den einzelnen Challenges von ihren Müttern unterstützt. Das Ziel der Show ist es den Profikoch Steffen Henssler "zu grillen" und damit zu besiegen. In vier Runden gilt es die meisten Punkte zu erkochen und in Küchen-Competitions zu erspielen. Die Expertenjury, bestehend aus Reiner Calmund, Christian Rach und Jana Ina Zarrella, bewertet am Ende die Gerichte. Moderatorin Laura Wontorra führt die Kandidaten und Zuschauer dabei durch die Sendung. Seit April 2024 laufen wöchentlich neue Folgen von "Grill den Henssler" im TV bei VOX. Was ist gestern in Folge 3 passiert? Konnten die Promis Steffen Henssler besiegen oder wurden sie von dem Profikoch "gegrillt"? Alle Infos zur aktuellen Sendung gibt es hier.

"Grill den Henssler" 2024: Gewinner in Folge 3 am 12. Mai 2024

Wie auch sonst üblich gab es gestern Abend vier Challenges. Los ging es mit dem Improgang. Ganz ohne Guidelines werden die drei Kandidaten Kay, Knossi und Oliver gegen Steffen Henssler jedoch nicht gelassen. Die Kandidaten müssen aus Seezunge, Grünkohl und Radieschen ein neues Gericht kochen und damit die Jury überzeugen. Die Zutaten haben übrigens die Mütter der drei Männer ausgesucht. Bei einer Bewertung von 27 zu 26 Punkten, trennt den Gewinner nicht viel von seinen Kontrahenten. Am Ende hat Steffen Henssler leicht die Nase vorn. Zur Vorspeise sollen dann Marijke und Kay Amado ein "Maastrichter Allerlei" kochen. Das Gericht besteht üblicherweise aus Spargel, Erbsen, Möhren, Muscheln und Matjes. Mit 26 zu 28 Punkten von der Expertenjury gewinnt Steffen Henssler erneut.

Für die Hauptspeise müssen Jens "Knossi" Knossalla und seine Mutter geschmorten Spitzkohl mit Fleckerln und Bauchspeck kochen. Auch hier liegen am Ende nur zwei Punkte zwischen den beiden Bewertungen. Auch wenn das Mutter-Sohn-Duo alles gibt, müssen die beiden sich mit 26 zu 24 Punkten geschlagen geben. Die Nachspeise übernehmen Oliver Mommsen und Mutter Claudia. Geschmacklich sind beide Gerichte ähnlich gut, die Promis bekommen jedoch einen Extra-Punkt für herausragende Optik und gewinnen so den letzten Gang.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: kabel eins

Auch wenn Steffen Henssler an dem Abend besser gekocht hat, verliert er die meisten der Küchen-Competitions. Damit verzockt er wertvolle Punkte und muss sich schlussendlich mit 106 zu 101 Punkten geschlagen geben. Der Sieg geht an Kay Amado, Jens "Knossi" Knossalla und Oliver Mommsen und natürlich die Mütter der drei Männer.

"Grill den Henssler" 2024: Kandidaten in Folge 4

In Folge 4 werden gleich sechs prominente Kandidaten bei "Grill den Henssler" 2024 in der Show zu Gast sein und den Profikoch herausfordern. Nach der Niederlage am gestrigen Abend will Steffen Henssler eine Revanche. Auf ihn warten Dennis und Benni Wolter, Cheyenne und Valentina Pahde und Paul Janke und Julius Brink. Als Coach wird ihnen Ralf Zacherl zur Seite stehen.

"Wann läuft die nächste Folge von "Grill den Henssler" 2024?

Die nächste Folge von "Grill den Henssler" läuft am Sonntag, den 19. Mai 2024. Die Übertragung von "Grill den Henssler" übernimmt VOX zur Primetime um 20.15 Uhr. Die nächste Folge wird die vierte von sechs Folgen der aktuellen Staffel sein.

Sonntag, 19. Mai 2024, " Grill den Henssler ", Folge 4, 20.15 Uhr auf VOX

(lob)