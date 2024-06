"Grill den Henssler" 2024: Wer hat das Staffelfinale gewonnen?

Gestern, am Sonntag den 2.6.24, lief das Staffelfinale von "Grill den Henssler" 2024. Welche Gästen waren vor Ort und wer hat gewonnen? Alle Infos zu Folge 6 gibt es hier.

Am gestrigen Sonntag, den 2. Juni 2024, lief das Staffelfinale von " Grill den Henssler". Die 20. Staffel startete am 28. April 2024. Insgesamt sechs neue Folgen gab es in der aktuellen Staffel für die Zuschauer und Zuschauerinnen. Moderatorin Laura Wontorra führte durch die Sendung. Neben den ganz normalen Folgen gab es auch zahlreiche Specials und auch das Staffelfinale stand unter einem Motto. Die Übertragung von "Grill den Henssler" übernahm wie üblich VOX zur Primetime um 20.15 Uhr. Welche Gäste waren am gestrigen Abend im Studio? Was war das Motto und wer hat gewonnen? Alle Infos zur sechsten Folge von "Grill den Henssler" 2024 lesen Sie hier.

"Grill den Henssler" 2024: Kandidaten in Folge 6

Wie üblich waren gestern drei verschiedene Promis am Start und haben versucht dem Profi-Koch Steffen Henssler die Stirn zu bieten. Ganz alleine wurden die Promis dabei jedoch nicht gelassen. Als Coach stand ihnen Anton Schmaus zur Seite. Hier finden Sie einen Überblick über die Kandidaten bei "Grill den Henssler" 2024 beim "EM-Special" in Folge 6:

Cathy Hummels : Bekannt wurde die im bayerischen Dachau geborene Moderatorin und Influencerin als Frau von Profi-Fußballer Mats Hummels .

: Bekannt wurde die im bayerischen geborene Moderatorin und Influencerin als Frau von Profi-Fußballer . Kevin Großkreutz : Er ist Deutscher Fußballspieler und ehemaliger Profi, der unter anderem für Borussia Dortmund und die deutsche Nationalmannschaft spielte.

: Er ist Deutscher Fußballspieler und ehemaliger Profi, der unter anderem für und die deutsche Nationalmannschaft spielte. Chris Tall : Der Comedian wurde als Gewinner des " RTL Comedy Grand Prix" 2013 bekannt und gehört mittlerweile zu den erfolgreichsten Komikern des Landes.

"Grill den Henssler" 2024: Gewinner in Folge 6

Bisher stand es in der aktuellen Staffel 3:2 für den Henssler. Cathy Hummels, Kevin Großkreutz und Chris Tall wollen Steffen Henssler im Finale den Staffelsieg vermiesen. Los geht es dann direkt mit dem Impro Gang. Aus Whiskey, Paprika und Gruyère müssen die Kandidaten der Jury ein möglichst gutes Endprodukt präsentieren. Die Expertenjury bestehend aus Reiner Calmund, Christian Rach und Jana Ina Zarrella vergibt Punkte. Steffen Henssler hat in Gang 1 leicht die Nase vorn.

Als nächstes muss sich Cathy Hummels beweisen. Passend zum Thema sollen Steffen und Cathy als Vorspeise TV Snacks für das EM-Finale aus Gemüse, Lachs und Hühnchen kochen. Mit Coach Anton Schmaus schafft es Cathy Hummels 22 Punkte zu erreichen. Leider reicht das nicht, denn der Henssler kann ganze 26 Punkte ergattern. Bisher hat der Profi also einen klaren Vorsprung. Vielleicht kann Kevin Großkreutz ja mit dem Hauptgang das Ruder rumreißen. Bei der "Döner-Pasta" kann er den Henssler jedoch nicht schlagen. Mit einer Jurywertung von 27 zu 21 Punkten ist der Gewinner eindeutig. Später gibt Kevin in der Insatgram-Story des offiziellen Accounts von "Grill den Henssler" zu, kochen sei nicht so wirklich sein Ding. Trotzdem habe es ihm Spaß gemacht und er sei auch mit der Punktzahl zufrieden.

Ebenfalls passend zum EM-Motto ist das Dessert. Mit einem Mamorkuchen in Schwarz-Rot-Gold soll die Jury überzeugt werden. Chris Tall stellt sich der Herausforderung Nachtisch und kann tatsächlich gewinnen. Er grillt den Henssler mit 26 zu 24 Punkten. Dieses super Ergebnis kann aber leider auch nicht mehr viel am Endstand rütteln. Steffen Henssler gewinnt mit 103 zu 91 Punkten. Damit gewinnt er nicht nur die sechste Folge sondern auch die gesamte Staffel. Er konnte vier mal die Promis grillen und nur zwei Mal wurde er in dieser Staffel selbst gegerillt. Informationen zu neuen Folgen und einer neuen Staffel gibt es aktuell nicht. Die Zuschauer und Zuschauerinnen müssen sich also etwas gedulden. (lob)