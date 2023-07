"Grill den Henssler Sommer-Special" 2023: Start, Sendetermine und alle Infos

Auch dieses Jahr gibt es wieder das "Grill den Henssler Sommer Special" 2023. Alle Informationen rund um Start und Sendetermine haben wir hier für Sie.

Auf der Seebühne in Magdeburg findet das " Grill den Henssler Sommer-Special 2023" statt. Für die erste Folge des Specials treten zwei Größen der TV-Küche gegeneinander an: Gegen Steffen Henssler wird Tim Mälzer in das Rennen geschickt. In drei Gängen duellieren sich die Sterneköche. Die Vorspeise wird à la "Mälzer und Henssler liefern ab!" gekocht, den Hauptgang gibt es in einer " Kitchen Impossible"-Variante und für das Dessert erwartet die Zuschauer und Zuschauerinnen die klassische "Grill den Henssler"-Manier.

Nach dem Startschuss folgen sieben weitere Episoden des Sommer-Specials. Welche Promis treten im Sommer gegen Steffen Henssler an? Wann startet das Special und wie sehen die Sendetermine aus? Alle Informationen zur Show finden sie hier.

"Grill den Henssler Sommer-Special" 2023: Start und Sendetermine

Der Startschuss für das "Grill den Henssler Sommer-Special" 2023 mit Tim Mälzer fällt am Sonntag, dem 6. August 2023. Von da an gibt es sieben Wochen lang jeden Sonntag eine neue Folge mit neuen Gästen und Promis. Die letzte Folge des Sommer-Specials läuft am 17. September 2023. Hier finden sie nocheinmal eine Übersicht aller Sendetermine:

Sonntag, 6. August 2023, 20.15 Uhr, VOX

Sonntag, 13. August 2023, 20.15 Uhr, VOX

Sonntag, 20. August 2023, 20.15 Uhr, VOX

Sonntag, 27. August 2023, 20.15 Uhr, VOX

Sonntag, 3. September 2023, 20.15 Uhr, VOX

Sonntag, 10. September 2023, 20.15 Uhr, VOX

Sonntag, 17. September 2023, 20.15 Uhr, VOX

"Grill den Henssler Sommer-Special" 2023: Übertragung & Wiederholung im TV und Stream

Die Übertragung des "Grill den Henssler Sommer-Specials 2023" übernimmt der Sender VOX. Jeden Sonntag läuft das Special zur Prime-Time um 20.15 Uhr. Eine Wiederholung der der Folgen ist aktuell nicht bekannt, die Show kann man allerdings im Stream auf RTL+ nachschauen.

Kandidaten beim "Grill den Henssler Sommer-Special" 2023

Sieben Wochen lang treten bei "Grill den Henssler Sommer Special 2023" Promis gegen den TV-Koch an. Neben Tim Mälzer werden auch Johann Lafer und Mario Barth erwartet. Sie alle wollen Steffen Henssler am Grill besiegen. Hier finden sie nocheinmal alle Kandidaten beim "Grill den Henssler Sommer-Special 2023" auf einen Blick:

Tim Mälzer

Alexander Wulf

Gustav Schäfer

Knossi

Evelyn Burdecki

Mario Barth

Gebrüder Eggert

Detlef Steves

Ilka Bessin

Ali Güngörmüs

Chryssanthi Kavazi

Bruce Darnell

Oliver Pocher

Johann Lafer

Martin Rütter

Eko Fresh

Lucki Maurer

Ralf Zacherl

Sven Martinek

Tahnee

Jan Köppen

Jury beim "Grill den Henssler Sommer-Special" 2023

Sowohl der Host Steffen Henssler als auch die Kandidaten müssen sich vor der Jury beim "Grill den Henssler Sommer-Special 2023" beweisen. Die Kreationen werden dieses Jahr von Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach bewertet.

"Grill den Henssler Sommer-Special" 2023: Das ist die Moderatorin

Neben den Gästen, der Jury und dem Host kann man in der Sendung noch ein weiteres bekanntes Gesicht sehen. Laura Wontorra übernimmt in diesem Sommer wieder die Moderation des Sommer-Specials. Die 34-Jährige moderiert bereits seit 2020 die VOX-Kochsendung "Grill den Henssler".