„Hart aber fair“ am 4. November: Gäste beim Thema US-Wahl

Auch am gestrigen Montagabend sendete die ARD eine neue Folge der Talkshow „Hart aber fair“. Durch die Sendung führt für gewöhnlich Moderator Louis Klamroth, der gemeinsam mit seinen Gästen pro Sendung meist ein Thema diskutiert.

Sie wollen wissen, worüber genau gestern gesprochen wurde und wer eingeladen war? Hier gibt es alle Informationen rund um Thema und Gäste bei „Hart aber fair“ am 4. November 2024.

Thema bei "Hart aber fair" am 4. November 2024

In der gestrigen Sendung sprach Moderator Klamroth mit seinen Gästen über die anstehende US-Wahl. Am 5. November 2024 entscheidet sich in den Vereinigten Staaten, wer der neue Präsident bzw. die neue Präsidentin wird. Die Umfragen waren zuletzt sehr knapp zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Auch hierzulande werden die Ergebnisse mit Spannung erwartet, denn die beiden Kandidaten haben unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie eng sie das Verhältnis zwischen den USA und Europa sehen. Bei „Hart aber fair“ am 4. November sollten deshalb unter anderem folgende Fragen besprochen werden: Was bedeutet der Wahl-Ausgang für die Sicherheit in Europa? Und wie verändern sich dadurch die Beziehungen zwischen den USA und Deutschland?

"Hart aber fair": Gäste gestern am 4. November 2024

Normalerweise diskutiert Louis Klamroth mit verschiedenen Personen aus den Bereichen Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien über das jeweilige Thema der Sendung. Das waren die Gäste am 4. November 2024:

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Vorsitzende des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung im Europäischen Parlament)

Oskar Lafontaine (Publizist und langjähriger Politiker, BSW)

Ingo Zamperoni (Moderator der Tagesthemen, präsentiert die Doku „Wirklich nochmal Trump, Amerika?“)

Peter Rough (Ehemaliger Berater von George W. Bush, arbeitet für den konservativen Thinktank Hudson Institute)

Rachel Tausendfreund (US-Amerikanerin, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik [DGAP])

Klaus Brinkbäumer (Journalist, Moderator beim MDR und Podcaster „OK, America?“)

Übertragung von "Hart aber fair" im TV und Live-Stream

Wer die aktuelle Ausgabe von „Hart aber fair“ live verfolgen wollte, hatte zwei Optionen: Zum einen konnte man die Sendung ganz einfach im linearen TV ansehen. Dafür musste man lediglich pünktlich um 21.15 Uhr den Fernseher anschalten und ARD auswählen. Zum anderen kann man die Sendung aber auch immer online im ARD-Livestream verfolgen. Sie läuft dort in der Regel parallel zur TV-Ausstrahlung, also ebenfalls ab 21.15 Uhr.

Wiederholung von "Hart aber fair" vom 4. November 2024 in der Mediathek

Wer die Ausgabe von „Hart aber fair“ am gestrigen Abend verpasst hat, kann die Sendung an zwei Terminen im linearen Fernsehen nachholen:

Dienstag, 5. November 2024, 02.05 Uhr, ARD

Dienstag, 5. November 2024, 21.15 Uhr, tagesschau24

Darüber hinaus gibt es aber auch noch eine weitere Möglichkeit, die aktuelle Ausgabe der Sendung nachzuholen: In der ARD-Mediathek steht „Hart aber fair“ auch noch nach der TV-Ausstrahlung zum Streamen bereit.

"Hart aber fair": Sendetermine der ARD-Talkshow

„Hart aber fair“ läuft regelmäßig am Montagabend um 21 Uhr in der ARD. Hin und wieder fällt aber auch ein Sendetermin aus oder die Uhrzeit verschiebt sich etwas. Damit Sie den Überblick über die kommenden Ausgaben der Talkshow haben, gibt es hier einen Überblick:

Montag, 11. November 2024, 21 Uhr, ARD

Montag, 18. November 2024, 21 Uhr, ARD

Montag, 25. November 2024, 22.05 Uhr, ARD