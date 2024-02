"Hart aber fair" heute am 19. Februar 2024: Das sind die Gäste und das Thema

Bei "Hart aber fair" heute am 19. Februar 2024 geht es um ein Thema, das für die Talkshow ungewöhnlich ist. Worum geht es und wer sind die Gäste?

Louis Klamroth und seine Gäste nehmen sich in der Talkshow " Hart aber fair" heute Abend mal ein Thema abseits der Politik vor. Hier erfahren Sie, worum es geht und welche Teilnehmer bei der Diskussion dabei sein.

Dazu gibt es weitere Infos zur aktuellen "Hart aber fair"-Sendung, die am 19. Februar 2024 ab 21 Uhr in der ARD läuft. Wir informieren rund um die Übertragung, die Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

"Hart aber fair": Gäste heute am 19. Februar 2024

Die Gäste von "Hart aber fair" heute Abend verraten es schon: Es geht um den Fußball. Das sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Diskussion, wie der Sender sie angekündigt hat.

Martin Kind : Geschäftsführer der Hannover 96 Management GmbH

Geschäftsführer der Management GmbH Kevin Kühnert ( SPD ): Generalsekretär

Generalsekretär Ariane Hingst : mehrfache Welt- und Europameisterin, Geschäftsführerin Sport beim FC Viktoria Berlin

mehrfache Welt- und Europameisterin, Geschäftsführerin beim FC Viktoria Markus Babbel : Europameister 1996

Europameister 1996 Thomas Kessen: Sprecher des Fanverbands "Unsere Kurve"

Sprecher des Fanverbands "Unsere Kurve" Mia Guethe: Sportjournalistin

Sportjournalistin Nico Heymer : Podcaster, Manager von Calcio Berlin in der Baller League

Podcaster, Manager von Calcio in der Baller League Marcus Bark : Sportschau-Reporter

Thema bei "Hart aber fair" heute am 19. Februar 2024

"Aufstand der Fans: Machen Investoren den Fußball kaputt?" - so lautet das Thema von "Hart aber fair", das sich Moderator Louis Klamroth und seine Gäste vornehmen. Es geht also um den geplanten Investoren-Einstieg in den Profi-Fußball. Diese Pläne führen bei den Fans zu Ablehnungen und zu Protesten bei Spielen in der Bundesliga und der 2. Liga.

In der Ankündigung zur "Hart aber fair"-Sendung vom 19. Februar 2024 werden viele Fragen aufgeworfen, die sich die Gäste bei diesem Thema vornehmen sollen: Schaden oder nutzen die Pläne dem Fußball? Herrscht bei diesem Sport nur noch Kommerz? Und was kann der Männer- vom Frauen-Fußball lernen?

Übertragung: "Hart aber fair" heute im TV und Live-Stream

"Hart aber fair" ist heute am 19. Februar 2024 zur gewohnten Sendezeit zu sehen und läuft damit ab 21 Uhr in der ARD. Gleichzeitig wird ein Live-Stream auf der Seite der ARD angeboten.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV und in der Mediathek

Zur "Hart aber fair"-Sendung vom 19. Februar 2024 laufen direkt drei Wiederholungen im Fernsehen - zwei davon aber mitten in der Nacht. Das sind alle Sendetermine zur aktuellen Folge 779:

19. Februar 2024, 21.00 Uhr: ARD

20. Februar 2024, 01.50 Uhr: ARD

20. Februar 2024, 20.15 Uhr, tagesschau24

21. Februar 2024, 01.35 Uhr, 3Sat

Wer unabhängig von jeder Sendezeit sein möchte, kann "Hart aber fair" immer auch in der Mediathek der ARD nachholen. Am Dienstagnachmittag wird dort zusätzlich eine Fassung veröffentlicht, die von Louis Klamroth kommentiert und um redaktionelle Inhalte ergänzt wird.

"Hart aber fair": Nächste Sendetermine in der ARD

"Hart aber fair" läuft in der Regel montags ab 21 Uhr in der ARD. Nachdem die Folge in der vergangenen Woche ausgefallen war, gibt es nun wieder sehr regelmäßige Sendetermine:

19. Februar 2024, 21.00 Uhr

26. Februar 2024, 21.00 Uhr

04. März 2024, 21.00 Uhr

11. März 2024, 21.00 Uhr

18. März 2024, 21.00 Uhr

25. März 2024, 21.00 Uhr

