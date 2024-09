"Hart aber fair" heute am 9.9.2024: Das sind die Gäste und das Thema

Bei „Hart aber fair“ heute Abend geht es um eine „große Vertrauenskrise“. Moderator Louis Klamroth und seine Gäste diskutieren über ein Thema, das alle Menschen in Deutschland in irgendeiner Weise betrifft.

Hier bekommen Sie die Infos zur aktuellen „Hart aber fair“-Sendung vom 9.9.24, die ab 21 Uhr in der ARD und im Live-Stream zu sehen ist. Dabei geht es nicht nur um die Gäste und das Thema, sondern unter anderem auch um die Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

"Hart aber fair": Gäste heute am 9.9.24

Wer sind die Gäste, mit denen Louis Klamroth heute Abend diskutiert? Das sind die Teilnehmer der aktuellen „Hart aber fair“-Folge, wie der Sender sie angekündigt hat:

Herbert Reul (CDU): Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen

Petra Köpping (SPD): Staatsministerin für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt in Sachsen

Jan „Monchi“ Gorkow: Sänger der Band „Feine Sahne Fischfilet“

Gilda Sahebi: Journalistin und Autorin

Mirko Geißler: Bürgermeister von Grünhain-Beierfeld in Sachsen

Antje Hermenau: Politikberaterin und Autorin

Thema bei "Hart aber fair" heute am 9.9.24

Das Wahlergebnis in Sachsen und das Wahlergebnis in Thüringen waren auch eine Abrechnung mit den Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP. Die Gäste von „Hart aber fair“ blicken heute noch einmal darauf. Konkret lautet das Thema so: „Die große Vertrauenskrise: Versteht die Politik die Bürger noch?“.

Mit Hinblick auf die Erfolge der AfD bei den Landtagswahlen wirft der Sender die Frage auf, ob wir aktuell „einen gesellschaftlichen Rechtsruck von bisher unbekanntem Ausmaß“ erlebten. Und verstehen die etablierten Parteien noch, was die Menschen bewegt? Wie kann die Politik Vertrauen zurückgewinnen? Genau darüber diskutiert Louis Klamroth in der aktuellen Talkshow-Folge mit seinen Gästen.

Übertragung: "Hart aber fair" heute im TV oder Live-Stream

"Hart aber fair" ist heute am 9.9.24 in der ARD zu sehen und startet dort um 21 Uhr. Neben der Übertragung im Fernsehen bietet der Sender auch kostenlos einen Live-Stream auf der Seite der ARD an.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV und in der Mediathek sehen

Wer die "Hart aber fair"-Sendung vom 9.9.24 mit der Nummer 795 verpasst, der hat drei Möglichkeiten, sie im Fernsehen nachzuholen. Die Wiederholungen laufen dabei auf unterschiedlichen Sendern. Das sind alle Sendetermine der Folge:

9.9.2024, 21.00 Uhr: ARD

10.9.2024, 03.05 Uhr: ARD

10.9.2024, 20.15 Uhr, tagesschau24

11.9.2024, 01.40 Uhr, 3Sat

Alle Folgen von „Hart aber fair“ werden auch im Online-Stream in der Mediathek der ARD angeboten. Dort lassen sie sich unabhängig von einer bestimmten Sendezeit nachholen. Am Dienstagnachmittag wird dort auch eine Fassung veröffentlicht, die von Louis Klamroth kommentiert und um redaktionelle Inhalte ergänzt wird.

"Hart aber fair": Nächste Sendetermine in der ARD

"Hart aber fair“ ist montags in der ARD zu sehen. Die Talkshow läuft in den meisten Wochen ab 21 Uhr, es kann aber auch zu Ausfällen oder Verschiebungen bei der Sendezeit kommen. So gibt es am 16. September keine neue Folge. Ab 21.15 Uhr ist in der ARD stattdessen die Sendung „Die 100 – Was Deutschland bewegt“ mit Ingo Zamperon“ zu sehen. Am 7. Oktober beginnt die Talkshow etwas früher als gewohnt. Das sind die nächsten Sendetermine von „Hart aber fair“:

9.9.2024, 21.00 Uhr, Folge 795

23.9.2024, 21.00 Uhr, Folge 796

30.9.2024, 21.00 Uhr Folge 797

7.10.2024, 20.45 Uhr: Folge 798

(sge)