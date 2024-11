"Hart aber fair" heute am 25.11.24: Das sind die Gäste und das Thema

Entscheidet ein bestimmtes Thema die Bundestagswahl 2025 im Februar? Im Kern geht es bei „Hart aber fair“ heute Abend um diese Frage. Moderator Louis Klamroth hat dafür sechs Gäste im Studio.

Hier bekommen Sie die wichtigsten Infos zur „Hart aber fair“-Sendung vom 25.11.24, die etwas später als gewohnt in der ARD läuft. Dabei geht es nicht nur um die Gäste und das Thema, sondern auch um den Sendetermin, die Wiederholungen und die Sendetermine der nächsten Folgen.

"Hart aber fair": Gäste heute am 25.11.24

Zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Diskussionsrunde gehören vor allem Politiker großer Parteien. Das sind die Gäste von „Hart aber fair“ heute Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Norbert Röttgen (CDU): Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

Ralf Stegner (SPD): Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

Felix Banaszak (Grüne): Co-Bundesvorsitzender

Ines Schwerdtner (Die Linke): Co-Parteivorsitzende

Nicole Deitelhoff: Professorin für Politikwissenschaft, Friedens- und Konfliktforscherin

Alev Dogan: stellvertretende Chefredakteurin von The Pioneer

Thema bei "Hart aber fair" heute am 25.11.24

Das Thema bei „Hart aber fair“ vom 25.11.24 lautet konkret so: „Angst vor der Eskalation: Entscheidet der Ukraine-Krieg die Wahl?“. In der Ankündigung zur Sendung wird darauf verwiesen, dass der „selbst ernannte Friedenskanzler“ Olaf Scholz wieder als Kanzlerkandidat der SPD antritt, während sich Verteidigungsminister Boris Pistorius aus dem Machtkampf zurückgezogen hat. Zuvor hatte es in der SPD Diskussionen gegeben, ob Scholz der richtige Kandidat sei – schließlich liegt die Partei in aktuellen Umfragen zur Bundestagswahl 2025 deutlich hinter der Union mit Kanzlerkandidat Friedrich Merz.

Der Sender wirft einige Fragen für die Diskussion auf: Was bedeutet es für den Wahlkampf, dass Olaf Scholz wieder antritt? Liefert Deutschland bald doch noch Taurus-Marschflugkörper? Und wie wirkt sich die Diskussion über den Ukraine-Krieg auf die Gesellschaft aus?

Übertragung: "Hart aber fair" heute im TV oder Live-Stream sehen

"Hart aber fair" läuft heute am 25.11.24 etwas später als gewohnt in der ARD: Los geht es um 22.05 Uhr. Dann gibt es neben der Übertragung im Free-TV auch einen kostenlosen Live-Stream auf der Seite der ARD.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV oder in der Mediathek sehen

Zur „Hart aber fair“-Sendung vom 25.11.24 gibt es gleich drei Wiederholungen. Die laufen auf drei verschiedenen Sendern.

Das sind alle Sendetermine zur aktuellen Folge 804 von „Hart aber fair“ mit der Erstausstrahlung und den drei Wiederholungen:

25.11.2024, 22.05 Uhr: ARD

26.11.2024, 02.45 Uhr: ARD

26.11.2024, 20.15 Uhr, tagesschau24

27.11.2024, 02.10 Uhr, 3Sat

Darüber hinaus gibt es die Wiederholung von „Hart aber fair“ immer auch im Online-Stream in der Mediathek der ARD. Ab Mittwoch wird dort auch eine Fassung angeboten, die um Kommentare von Louis Klamroth und redaktionelle Inhalte ergänzt wurde.

"Hart aber fair": Nächste Sendetermine in der ARD

"Hart aber fair“ läuft in der Regel montags ab 21 Uhr in der ARD. So wie bei der aktuellen Folge kann es aber immer wieder zu Verschiebungen bei der Sendezeit kommen. In den nächsten beiden Wochen fällt die Talkshow komplett aus: Am 2. und 9. Dezember gibt es keine neuen Folgen. „Hart aber fair“ ist aber wieder am 16. Dezember zu sehen und damit noch vor Weihnachten. Das sind damit die nächsten Sendetermine:

25.11.2024, 22.05 Uhr: Folge 804

16.12.2024, 21.00 Uhr: Folge 805