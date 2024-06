"Immer wieder sonntags" am 16. Juni: Gäste, Programm und alle Infos

"Immer wieder sonntags" 2024 mit Stefan Mross startet am 16. Juni. Alle Infos rund um die Gäste und das Programm der ersten Sendung des Jahres gibt es hier.

Die Musiksendung "Immer wieder sonntags" startet am 16. Juni 2024 in die neue Saison. Aufmerksame Zuschauer dürfen sich somit auf zwölf neue Folgen der Sendung freuen, die erstmals im Jahr 1995 in der ARD ausgestrahlt wurde. Moderiert wird "Immer wieder sonntags" bereits seit 2005 von Stefan Mross. Der 48-Jährige ist nicht nur als Fernsehmoderator, sondern auch als Trompeter und Sänger bekannt.

Als Kulisse für "Immer wieder sonntags" dient auch diesmal wieder der Europa-Park in Rust. Für die musikalische Unterhaltung sorgen derweil verschiedene prominente Gäste aus der deutschen Schlagerbranche. Wann genau läuft die Auftaktsendung von "Immer wieder sonntags"? Welche Gäste sind mit dabei und wie sieht das Programm aus? Die Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es hier.

Das sind die Gäste bei "Immer wieder sonntags" am 16. Juni

Laut Ankündigung der ARD stehen einige Gäste für den 16. Juni bereits fest. Demnach treten folgende Künstlerinnen und Künstler in der neuen Folge von "Immer wieder sonntags" auf:

Die Höhner

Sarah Zucker

Marina Marx

Wencke Myhre

Tim Peters

Nino de Angelo

Alexandra Hofmann

Ronja Forcher

Markus Wolfahrt

Frank André

Königlich Bayrisches Vollgas Orchester

Dem Sender zufolge kann es allerdings jederzeit zu kurzfristigen Änderungen kommen.

"Immer wieder sonntags" in der ARD: Das Programm am 16. Juni

Neben den einzelnen Auftritten der genannten Gäste ist auch in dieser Saison von "Immer wieder sonntags" der Wettbewerb um den Titel "Sommerhitparadenkönig" Teil des Programms. Dreizehn Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich der Herausforderung - das bedeutet, dass in jeder Folge einige Talente ihr Können am sogenannten "roten Mikrofon" unter Beweis stellen. Darüber hinaus nimmt auch die "Starküche" einen Teil der Sendung ein, in der die prominenten Gäste ihr persönliches "Gericht mit Geschichte" zubereiten können. Neben den bekannten Schlagergrößen ist ein weiterer besonderer Gast mit dabei: Die lebendige Puppe Holzwurm "Willi".

"Immer wieder sonntags" live im TV und Stream: Übertragung am 16.6.2024

"Immer wieder sonntags" mit Gastgeber und Moderator Stefan Mross läuft am 16. Juni ab 10 Uhr live in der ARD. Dementsprechend gibt es die Sendung kostenlos im linearen TV zu sehen. Da eine Folge etwa zwei Stunden dauert, endet die Ausstrahlung gegen 12 Uhr. Parallel dazu ist es möglich, "Immer wieder sonntags" im Live-Stream der ARD zu verfolgen. Nach der Erstausstrahlung steht die Folge vom 16. Juni 30 Tage lang kostenlos und abrufbereit in der ARD-Mediathek zur Verfügung.

Wenn Sie danach noch nicht genug vom Schlager haben, können Sie direkt im Anschluss zum ZDF wechseln. Dort läuft am Sonntag eine neue Folge vom "ZDF-Fernsehgarten".

"Immer wieder sonntags" vom 16. Juni 2024 in der Wiederholung sehen

Für die Ausgabe vom 16. Juni 2024 steht bereits eine Wiederholung im Fernsehen fest. Diese haben wir hier einmal festgehalten:

Sonntag, 23. Juni 2024, hr-fernsehen, 20.15 bis 22.10 Uhr

Wie bereits erwähnt kann die Folge zur Saisoneröffnung von "Immer wieder sonntags" außerdem 30 Tage lang jederzeit kostenlos in der ARD-Mediathek abgerufen werden. Sollten weitere Wiederholungstermine bekannt gegeben werden, ergänzen wir diese hier.