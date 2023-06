"Kampf der Realitystars" 2023 am 7. Juni 2023: Wer ist raus?

Gestern Abend lief Folge 9 vom "Kampf der Realitystars" 2023. Welche Promis rausgeflogen sind und wer weiterhin auf den Sieg hoffen darf, das erfahren Sie hier.

Am gestrigen Abend lief die 9. und damit schon die vorletzte Folge vom " Kampf der Realitystars" 2023. Die TV-Show dreht sich um 23 mehr oder weniger bekannte Prominente, die im fernen Thailand gemeinsam in einer Villa verweilen. Die Promis haben die lange Reise jedoch nicht angetreten, um ausschließlich die Seele baumeln zu lassen. Vielmehr kämpfen die Kandidatinnen und Kandidaten um ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. In Spielen und Challenges müssen sich diese gegeneinander behaupten und sich somit von ihrer besten Seite präsentieren. Am Ende einer jeden Folge kommt es dann zur "Stunde der Wahrheit". Wer seine Koffer packen muss, das entscheiden nämlich stets die prominenten Bewohnerinnen und Bewohner der Villa. Die Moderation übernimmt dabei Cathy Hummels.

Auch in der letzten Ausgabe vor dem Finale hat es wieder jemanden getroffen, genauer gesagt zwei Personen. Welche Promis mussten die thailändische Sala verlassen? Und welche Kandidatinnen und Kandidaten können sich weiter Hoffnungen auf das Preisgeld machen? Alle Informationen rund um die Sendung von gestern, dem 7. Juni 2023 erfahren Sie hier.

"Kampf der Realitystars" 2023: Wer ist gestern am 7. Juni 2023 rausgeflogen?

Von den Kandidatinnen und Kandidaten beim "Kampf der Realitystars" 2023 traf es am gestrigen Mittwochabend zwei Promis. Letztlich mussten Aneta Sablik und Sarah Knappik gehen. Letztere war bereits in Folge 4 ausgeschieden. Sie durfte in der darauffolgenden Ausgabe jedoch wieder in die Sala einziehen. Nach Folge 9 ist nun jedoch für beide Teilnehmerinnen endgültig Schluss. Dabei sind also nicht mehr:

Wer ist raus nach Folge 9 beim "Kampf der Realitystars" 2023?

Wir haben Ihnen zur Übersicht eine chronologische Liste erstellt, welche Kandidatinnen und Kandidaten in welcher Folge die thailändische Villa verlassen mussten:

Aneta Sablik , in Folge 9

, in Folge 9 Sarah Knappik , in Folge 9

, in Folge 9 Jay Sirtl, in Folge 8

Percival Duke , in Folge 8

, in Folge 8 Jéssica Sulikowski, in Folge 7

Nico Patschinski , in Folge 7

, in Folge 7 Paul Janke , in Folge 6

, in Folge 6 Emmy Russ , in Folge 6 (wieder dabei)

, in Folge 6 (wieder dabei) Giulia Siegel , in Folge 5

, in Folge 5 Percival Duke , in Folge 5

, in Folge 5 Sarah Knappik in Folge 4 (wieder dabei)

in Folge 4 (wieder dabei) Manni Ludolf , in Folge 4

, in Folge 4 Tim Sandt , in Folge 4

, in Folge 4 Uschi Hopf in Folge 3

in Folge 3 Antonia Hammerer , in Folge 3

, in Folge 3 Daisy Dee , in Folge 2

, in Folge 2 Anita Pavic , in Folge 1

"Kampf der Realitystars" 2023: Wer ist weiter dabei?

Folgende Kandidatinnen und Kandidaten haben nun im Finale die Möglichkeit, das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro zu gewinnen:

Matthias Mangiapane

Peggy Jerofke

Eva Benetatou

Serkan Yavuz

Bernd Kieckhäben

Daniel Schmidt

Lukas Baltruschat

Emmy Russ

Sascha Sirtl

Wiederholung von "Kampf der Realitystars" 2023

Jeden Mittwochabend um 20.15 Uhr übernimmt der Privatsender RTL2 die Übertragung vom "Kampf der Realitystars" 2023. Sollten Sie keine Möglichkeit haben, zur Primetime das Geschehen aus Thailand verfolgen zu können, so bietet sich der Streaming-Dienst RTL+ an. Für 6,99 Euro im Monat können Sie dabei sämtliche Folgen der aktuellen Staffel jederzeit frei nach ihrem Gusto streamen. Darüber hinaus sind die jeweiligen Folgen stets eine Woche nach der Ausstrahlung im TV auch kostenfrei abrufbar.

"Kampf der Realitystars" 2023: Die nächsten Sendetermine

Wie bereits erwähnt, war Folge 9 die letzte Ausgabe vor dem Finale. Gemäß der Sendetermine vom "Kampf der Realitystars" 2023 wird die 10. und damit letzte Folge am kommenden Mittwoch, dem 14. Juni 2023 auf RTL2 zu sehen sein.