"Kampf der Realitystars" am 19. April 2023: Wer ist raus?

23 Promis ziehen in den "Kampf der Realitystars" 2023, um 50.000 Euro Preisgeld abzustauben. Wer ist gestern rausgefolgen, wer ist noch dabei?

RTL2 hat den " Kampf der Realitystars" 2023 ausgerufen. 23 Promis messen sich dabei in verschiedenen Herausforderungen und Spielen am Strand von Thailand. Die Motivation: Für den Gewinner oder die Gewinnerin winkt ein Preisgeld von 50.000 Euro.

Jede Folge muss aber auch ein prominenter Kontrahent das Paradies verlassen. Wen das Los tifft, entscheiden jeweils die anderen Promis. Sie wollen wissen, wer gestern in der Folge 2 am 19. April 2023 rausgeflogen ist? Wer ist weiter dabei? Wir haben alle Infos zum aktuellen Stand beim "Kampf der Realitystars" 2023 für Sie.

"Kampf der Realitystars" am 19. April 2023: Wer ist gestern rausgeflogen?

Ein weiterer Kandidat wurde gestern aus dem Paradies am Strand von Thailand verbannt. Besser gesagt eine Kandidatin, denn in dieser Woche musste Daisy Dee gehen. Für die Techno-Ikone und Musikproduzentin war nach dieser Folge Schluss. Beteiligt an den Entscheidung waren übrigens Giulia Siegel und Eva Benetatou. Die beiden kamen in der Folge neu zur Gruppe und entschieden sich direkt dafür, Dee aus dem Rennen zu befördern.

Wer ist raus bei "Kampf der Realitystars" 2023?

Bereits zwei Kandidatinnen sind damit raus im "Kampf der Realitystars" 2023. In der 1. Folge musste sich bereits Anita Pavic verabschieden und damit auch den Traum von den 50.000 Euro Preisgeld aufgeben. Das sind die beiden Promis, die bisher gehen mussten:

Anita Pavic

Daisy Dee

"Kampf der Realitystars" 2023: Wer ist weiter dabei?

Da waren es nur noch 21. Nachdem Anita Pavic und Daisy Dee sich verabschieden mussten, sind das die Promis, die weiterhin noch beim Kampf um den Titel "Realitystar" 2023 dabei sind:

Giulia Siegel

Aneta Sablik

Percival Duke

Paul Janke

Uschi Hopf

Antonia Hemmer

Matthias Mangiapane

Peggy Jerofke

Eva Benetatou

Serkan Yavuz

Emmy Russ

Manni Ludolf

Bernd Kieckhäben

Daniel Schmidt

Lukas Baltruschat

Sarah Knappik

Sascha Sirtl

Jay Sirtl

Tim Sandt

Nico "Patsche" Patschinski

Jéssica Sulikowski

Wiederholung von "Kampf der Realitystars" 2023

Die Übertragung und Wiederholung von "Kampf der Realitystars" 2023 übernimmt der Sender RTL2. Wer die aktuelle Ausgabe der Sendung verpasst hat, kann sie deswegen bequem auf dem sendereigenen Streamingportal RTL+ nachsehen. In der Regel kann man die Folge dort noch bis zu einer Woche nach der ersten Ausstrahlung kostenlos ansehen. Später braucht man ein Abonnement, das mindestens 6,99 Euro pro Monat kostet.

Nächste Sendetermine von "Kampf der Realitystars" 2023

Die nächste Folge lässt nicht lange auf sich warten, denn früher oder später muss ja die Entscheidung fallen, wer den "Kampf der Realitystars" 2023 gewinnt. Der nächste in der Reihe der Sendetermine ist der 26. April 2023, ein Mittwoch. Los geht es wieder um 20.15 Uhr.