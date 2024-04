"Kampf der Reality Stars" am 24. April 2024: Wer ist raus nach Folge 3?

Am 24. April 2024 lief eine neue Folge "Kampf der Realitystars". Wer ist raus in Folge 3 und wer ist weiterhin dabei? Alle Infos zur aktuellen Ausgabe finden Sie hier.

Der " Kampf der Realitystars" 2024 läuft seit April in der fünften Staffel. Die erste Ausgabe des TV-Formats wurde im Jahr 2020 ausgestrahlt. Das Show-Prinzip ist leicht erklärt. 23 Reality-TV-Stars wohnen für mehrere Wochen in einer Sala am thailändischen Strand und kämpfen in verschiedenen Spielen gegeneinander. Der Gewinner oder die Gewinnerin bekommt 50.000 Euro. Immer mittwochs erscheinen um 20.15 Uhr neue Folgen auf RTL2. Auch am 24. April 2024 gab es eine neue Folge. Was ist passiert in Folge 3 und wer musste die Show verlassen? Alle Informationen zur aktuellen Folge lesen Sie hier.

"Kampf der Reality Stars" 2024: Wer ist raus in Folge 3?

Im ersten Spiel kämpfen alle Kandidaten und Kandidatinnen gegen eine Bestrafung. Maurice kommt hierbei nicht besonders gut weg, er muss die Bestrafung ausbaden. Zusammen mit mit Alkes muss er eine Nacht unter freiem Himmel verbringen. Im nächsten Spiel, dem sogenannten Saftyspiel, können sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen vor dem Aus in dieser Folge retten. Im Spiel "Cancel Culture" schaffen es dann Jenny, Cecilia und Maurice sich zu safen.

Weniger gut läuft es hingegen für Ben. Er erhält in der "Stunde der Wahrheit" die meisten Münzen und muss die Sala verlassen. Ben geht mit gemischten Gefühlen, wie er im Interview mit RTL2 erzählt: "Ich hab den ganzen Chaotenhaufen wirklich liebgewonnen. Die Begründungen für meine täglichen Nominierungen sind abstrus, das ging praktisch seit dem ersten Tag so." Auch Theresia muss ihre Koffer packen und die Show frühzeitig verlassen. Sie hatte bereits während der Entscheidung ein ungutes Gefühl: "Ich hab heute schon irgendwie im Gefühl gehabt, dass es für mich knapp werden könnte." Damit mussten zum ersten Mal in der fünften Staffel gleich zwei Kandidaten auf einmal gehen.

"Kampf der Reality Stars" 2024: Wer ist raus?

Vier der anfänglich 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei "Kampf der Realitystars" mussten sich bereits vom Strand in Thailand und damit auch von den 50.000 Euro Preisgeld verabschieden. Hier finden Sie eine Übersicht über die bisher ausgeschiedenen Kandidaten:

Noah Cremer

Valencia Stöhr

Ben Tewaag

Theresia Fischer

"Kampf der Reality Stars" 2024: Wer ist noch dabei?

Mittlerweile sind nur noch 19 Kandidaten und Kandidatinnen im Spiel. Bis zum Finale ist es jedoch noch ein langer Weg. Am 12. Juni 2024 wird dann entschieden, wer die 50.000 Euro Preisgeld mit nach Hause nehmen darf und der "Reality Star 2024" wird. Diese Teilnehmer sind noch im Rennen:

Cecilia Asor

Nina Anhan

Maurice Dziwak

Jenny Elvers

Annemie Herren

Isi Glück

Silva Gonzalez ("Hot Bandito")

("Hot Bandito") Heidi und Heike Kapuste

Calvin Kleinen

Lilo von Kiesenwetter

Elsa Latifaj

Chris Manazidis

Gisele Oppermann

Aleks Petrovic

Colleen Schneider

Kevin Schäfer

Tanja Tischewitsch

Keno Veith ("deschwattenostfreesjung")

("deschwattenostfreesjung") Christoph Oberheide

"Kampf der Reality-Stars" 2024: Folge 3 als Wiederholung sehen

Wer die Übertragung von "Kampf der Realitystars" verpasst, kann auf das Streamingportal RTL+ setzen. Hier kann man die Folgen auch nach der offiziellen Ausstrahlung noch ansehen. Es wird jedoch auch eine Wiederholung im linearen TV-Programm von RTL2 geben. Am 30. April 2024 ab 0.15 Uhr wird die dritte Folge erneut im Nachtprogramm ausgestrahlt.

Wann läuft die nächste Folge von "Kampf der Realitystars" 2024?

Laut den Sendeterminen von "Kampf der Realitystars" wird jeden Mittwoch eine neue Folge ausgestrahlt. Demnach läuft Folge 4 am Mittwoch, dem 1. April 2024, zur Primetime um 20.15 auf RTL2.

Folge 4: Mittwoch, 1. Mai 2024, 20.15 Uhr, RTL2

