„Kampf der Realitystars“ gestern am 25. Juni 2025: Wer ist raus nach Folge 8?

„Kampf der Realitystars“ ist eine Show, die auf RTL2 ausgestrahlt wird. In dem Format treffen insgesamt 22 Kandidatinnen und Kandidaten aus dem deutschen Trash-TV-Bereich aufeinander. Ziel der Sendung ist es, sich in mehreren Runden zu behaupten und am Ende den Titel „Realitystar des Jahres“ und 50.000 Euro zu gewinnen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wohnen gemeinsam in einer Villa in Thailand. Dort müssen sie Aufgaben bewältigen, sich dem Urteil der Gruppe stellen und strategische Entscheidungen treffen. In regelmäßigen Abständen ziehen neue Stars ein. Andere wiederum müssen die Show verlassen. Die Zusammensetzung der Gruppe verändert sich dadurch im Laufe der Staffel.

Wer ist raus bei „Kampf der Realitystars“? Wer ist noch dabei? Und wann wird „Kampf der Realitystars“ 2025 ausgestrahlt? Antworten auf diese Fragen, weitere Infos zur Serie und alles rund um den Exit in Folge 8 finden Sie hier.

„Kampf der Realitystars“ 2025: Wer ist raus gestern in Folge 8?

In Folge 8 von „Kampf der Realitystars“ 2025 wurde es erneut ernst für die verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten. Eine besondere Herausforderung erwartete sie im sogenannten „Show-Geschäft“. Eine Auktion, bei der sie Teile ihrer Gage einsetzen konnten, um sich Immunität zu sichern und zusätzlich die Macht zu erhalten, eine andere Person direkt aus der Show zu werfen. Den höchsten Betrag bot schließlich Frank Fussbroich mit 10.399 Euro. Damit sicherte er sich nicht nur Schutz vor dem nächsten Exit, sondern auch das Recht, einen Mitstreiter nach Hause zu schicken. Seine Wahl fiel auf Can Kaplan, der erst in Folge 7 zurückgekehrt war.

Im Anschluss ging es in die „Stunde der Wahrheit“, bei der wie gewohnt abgestimmt wurde, wer die Show verlassen muss. Zur Wahl standen unter anderem Stephen Dürr und Bela Klentze. Am Ende traf es Stephen Dürr, der von den meisten Teilnehmenden nominiert wurde und damit die Sala ebenfalls verlassen musste.

Staffel 6 von „Kampf der Realitystars“ 2025: Wer ist bereits raus?

Im Verlauf der bisherigen Folgen mussten bereits mehrere Kandidatinnen und Kandidaten die Show verlassen – sei es durch Spiele, Nominierungen oder überraschende Entscheidungen in der „Stunde der Wahrheit“. Manche sind freiwillig gegangen, andere wurden von ihren Mitstreitenden rausgewählt. Hier folgt eine Übersicht aller Teilnehmenden, die „Kampf der Realitystars“ 2025 bisher verlassen haben:

Ailton (raus in Folge 1)

Annina Semmelhaack (raus in Folge 2)

Linda Nobat (freiwillig raus in Folge 3)

Daymian Weiß (raus in Folge 3)

Hati Suarez (raus in Folge 4)

Christin Okpara (raus in Folge 4)

Shawne Fielding (krankheitsbedingt raus in Folge 5)

Martin Semmelrogge (raus in Folge 5)

Anita Latifi (aus gesundheitlichen Gründen raus in Folge 6)

Anouschka Renzi (raus in Folge 7)

Stephen Dürr (raus in Folge 8)

Can Kaplan (raus in Folge 8)

„Kampf der Realitystars“ 2025: Wer ist weiterhin dabei?

Nach der Ausstrahlung von Folge 8 hat sich das Teilnehmerfeld erneut verkleinert. Einige bekannte Gesichter mussten die Villa verlassen, während andere sich durch Spiele oder Entscheidungen sichern konnten. Im Folgenden gibt es eine Übersicht, welche Kandidatinnen und Kandidaten aktuell noch im Rennen sind:

Bela Klentze: Schauspieler und Musiker

Dennis Lodi: Leiter eines Lieferservice, bekannt durch „Make Love Fake Love“

Frank Fussbroich: Bekannt aus der ersten deutschen Reality-Show „Die Fussbroichs“

Giuliana Farfalla: Model und Reality-TV-Star

Jens Hilbert: Geschäftsführer des Unternehmens „Hairfree“, bekannt aus Formaten wie „Promi Shopping Queen“

Jona Steinig: Reality-TV-Star, bekannt aus Formaten wie „Die Bachelorette“ oder „GNTM“

Laura Lettgen: Influencerin und Reality-TV-Teilnehmerin, wurde bekannt durch „Love Island“

Martin Angelo: Ist bereits in Formaten wie „Couple Challenge“ oder „Prince Charming“ aufgetreten

Pinar Sevim: Ihre TV-Karriere startete mit der Sendung „TeenieWG“

Tara Tabitha: Bekannt durch Reality-Formate wie „Ex on the Beach“

„Kampf der Realitystars“ 2025: Gibt es eine Wiederholung von Folge 8 im TV und Stream?

Eine Wiederholung der aktuellen Folge 8 wird im linearen Fernsehen nicht ausgestrahlt. Wer die Episode verpasst hat, kann sie jedoch über RTL+ streamen. Die Plattform bietet nicht nur die regulären Folgen, sondern auch Vorab-Zugriff. Neue Episoden erscheinen dort bereits eine Woche vor der Ausstrahlung im TV. Voraussetzung dafür ist ein kostenpflichtiges Abonnement, das derzeit ab 5,99 Euro pro Monat erhältlich ist.

Wann läuft die nächste Folge von „Kampf der Realitystars“ 2025 im TV?

Die nächste Folge wird gemäß der Sendetermine von „Kampf der Realitystars“ wie gewohnt mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL2 ausgestrahlt. Eine Übersicht über die kommenden Sendungen gibt es hier:

Folge 9: Mittwoch, 2. Juli 2025, um 20.15 Uhr, RTL2

Folge 10 (Finale): Mittwoch, 9. Juli 2025, 20.15 Uhr, RTL2