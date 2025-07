"Kampf der Realitystars" 2025 am 2. Juli: Wer ist raus nach Folge 9?

In der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ treffen bekannte Gesichter aus dem deutschen Reality-TV aufeinander, vom Ex-Dschungelcamper bis zur „Bachelor“-Kandidatin. Gedreht wird die Sendung in Thailand, wo die Promis in der sogenannten „Sala“ wohnen, dort Spiele bestreiten und sich gegenseitig nominieren oder rauswählen. Intrigen, Allianzen und emotionale Ausbrüche bestimmen das Geschehen. Wer sich am besten schlägt, gewinnt am Ende 50.000 Euro und den Titel „Realitystar des Jahres“. Moderiert wird das Format seit diesem Jahr von Arabella Kiesbauer. Insgesamt bietet die Show Unterhaltung mit hohem Konfliktpotenzial.

Wer musste den „Kampf der Realitystars“ in Folge 9 verlassen? Wer ist weiterhin dabei? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie in diesem Artikel.

„Kampf der Realitystars“ 2025: Wer ist raus gestern in Folge 9?

In Folge 9 von „Kampf der Realitystars“ wurde es ernst für die verbliebenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Denn in dieser Episode ging es um den Einzug ins Finale. Im ersten Spiel mussten die Reality-Stars in Zweierteams antreten und Bilder von Prominenten richtig zuordnen. Die erfolgreichen Kandidaten durften eine andere Person nominieren. Die meisten Stimmen erhielt erwartungsgemäß Bela, welcher zuvor schon mit einigen Vorwürfen seiner Mitstreiter konfrontiert wurde.

Bei der „Wand der Wahrheit“ sollten die Promis sich selbst einschätzen. Dabei wurde gefragt, wer wohl als ‚real‘ oder ‚fake‘ angesehen wird. Die Spitze der Fake-Skala bildete Laura Lettgen. Zur Bestrafung musste sie wie eine Art Sim komische Befehle der Regie ausführen, während die anderen nichts davon wussten und sich über ihr Verhalten wunderten.

Das anschließende Safety-Spiel war der Show-Klassiker „Müll-O-Tonne“. Erneut traten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Duos an. Ein Teil des Teams musste aus einer Mülltonne Schnipsel fischen, auf denen sinnfreier Satz stand. Dieser musste sich eingeprägt werden und dann an den Teamkameraden weitergegeben werden. Erst wenn dieser den Satz fehlerfrei ausgesprochen hatte, galt das Spiel als erfolgreich absolviert.

In der „Stunde der Wahrheit“ durften dieses Mal nicht nur die aktiven Teilnehmer jemanden rauswerfen, sondern auch die bereits ausgeschiedenen. Dabei traf es letztendlich Bela und Jens.

Staffel 6 von „Kampf der Realitystars“ 2025: Wer ist bereits raus?

Für diese Promis ist der Traum vom „Realitystar des Jahres“ bereits geplatzt:

Ailton (raus in Folge 1)

Annina Semmelhaack (raus in Folge 2)

Linda Nobat (freiwillig raus in Folge 3)

Daymian Weiß (raus in Folge 3)

Hati Suarez (raus in Folge 4)

Christin Okpara (raus in Folge 4)

Shawne Fielding (krankheitsbedingt raus in Folge 5)

Martin Semmelrogge (raus in Folge 5)

Anita Latifi (aus gesundheitlichen Gründen raus in Folge 6)

Anouschka Renzi (raus in Folge 7)

Stephen Dürr (raus in Folge 8)

Can Kaplan (raus in Folge 8)

Bela Klentze (raus in Folge 9)

Jens Hilbert (raus in Folge 9)

„Kampf der Realitystars“ 2025: Wer ist weiterhin dabei?

Diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind noch dabei und damit im Finale von „Kampf der Realitystars“:

Dennis Lodi: Leiter eines Lieferservice, bekannt durch „Make Love Fake Love“

Frank Fussbroich: Bekannt aus der ersten deutschen Reality-Show „Die Fussbroichs“

Giuliana Farfalla: Model und Reality-TV-Star

Jona Steinig: Reality-TV-Star, bekannt aus Formaten wie „Die Bachelorette“ oder „GNTM“

Laura Lettgen: Influencerin und Reality-TV-Teilnehmerin, wurde bekannt durch „Love Island“

Martin Angelo: Ist bereits in Formaten wie „Couple Challenge“ oder „Prince Charming“ aufgetreten

Pinar Sevim: Ihre TV-Karriere startete mit der Sendung „TeenieWG“

Tara Tabitha: Bekannt durch Reality-Formate wie „Ex on the Beach“

„Kampf der Realitystars“ 2025: Gibt es eine Wiederholung von Folge 9 im TV und Stream?

Eine Wiederholung im klassischen Fernsehen ist nicht angesetzt. Sollten Sie die neunte Folge aber verpasst haben, können Sie einfach über RTL+ auf den Stream der Episode zurückgreifen. Neue Ausgaben der Show sind dort auch bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung verfügbar. Zum Schauen benötigen Sie jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement beim Anbieter. Dieses erhalten Sie derzeit ab 5,99 Euro pro Monat.

Wann läuft die nächste Folge von „Kampf der Realitystars“ 2025 im TV?

Den Sendeterminen von „Kampf der Realitystars“ nach wird das Finale am Mittwoch, dem 9. Juli 2025 im Fernsehen ausgestrahlt. Die Übertragung startet um 20.15 Uhr auf RTL2.