Kitchen Impossible: Tim Raue wirft hin und räumt trotzdem ab

In der Weihnachtsedition der Kochshow "Kitchen Impossible" gestern am 12. Dezember 2022 gaben Tim Raue und Max Strohe beim Backen auf. Das war Tim Mälzers Chance, seinen "Weihnachtsfluch" zu brechen.

Im Weihnachtsspecial der Kochsendung " Kitchen Impossible" auf Vox treten traditionell zwei Teams aus Spitzenköchen gegeneinander an. Am Sonntag kochten Gastgeber Tim Mälzer und sein Kollege Lucki Maurer gegen das Team Tim Raue und Max Strohe. Dieses Jahr neu: Beim Weihnachtsspecial soll es auch kulinarisch passend zugehen. Die Teams mussten traditionelle Weihnachtsgerichte zaubern. Doch Raue und Strohe kamen bei einem der drei Gänge an ihre Grenzen.

"Kitchen Impossible Weihnachtsedition" 2022: Das waren die Gerichte

Mälzer und Maurer servierten in München Suppe vom Loup de Mer, gebackenen Zander und Fried Rice mit Iberico Schwein. Ihre Kontrahenten Raue und Strohe wurden in die süditalienische Region Apulien geschickt und hatten dort zur Aufgabe, Tagliatelle mit Kichererbsen und Baccala in Tomatensoße mit Focaccia zuzubereiten - und als Vorspeise Panettone. Dieses traditionelle italienische Weihnachtsgebäck bereitete den beiden Star-Köchen allerdings sprichwörtliche Magenschmerzen.

Drama um Panettone bei der "Kitchen Impossible Weihnachtsedition"

Im italienischen Mattinata an der Adria bekamen Raue und Strohe Panettone serviert. Was sie allerdings nicht ahnen: Die Italienerin, die ihnen das süße Hefegebäck auftischt, ist die Mutter von Matteo Ferrantino, Zwei-Sterne-Koch in Hamburg und zudem ein guter Freund von Gegner Tim Mälzer. Raue und Strohe zeigten sich begeistert von dem Gebäck: „Du hast einfach gemerkt, da steckt unglaubliches Handwerk, Liebe und Erfahrung drin. Das war ein Meisterwerk!", sagte Raue zu seinem Mitstreiter. Von der Aufgabe, den Kuchen nachzubacken, waren sie allerdings eher schockiert: "Jeder Panettone hat seine eigenen Spezialzutaten drin. Man sieht das Ding und weiß: Das geht nicht", erklärt Strohe.

An ein solches Meisterwerk trauten sich die beiden dann nicht - sie verzweifelten und ließen den Panettone sein. Beide sagten, sie hätten noch nie Panettone gebacken. Raue erklärte: „Ich bin jemand, der eigentlich alle Herausforderungen annimmt. Aber man muss auch wissen, wann genug ist, und wann man auch mal verlieren kann.“ Statt das Gebäck nachzubacken, ließen sich die beiden das Rezept zeigen.

"Kitchen Impossible Weihnachtsedition": Ein Team gewinnt klar

Mit der Verweigerung des ersten Gangs verschenkte das Team Raue-Strohe logischerweise die komplette Punktzahl, die sie für den Panettone erhalten hätten: ein Drittel der Gesamtpunktzahl. Um diesen fatalen Rückstand ausgleichen zu können, blieb dem Team nur eine Möglichkeit: in den beiden folgenden Gerichten meisterlich abzuliefern. Doch statt sich hängenzulassen, warfen die beiden Köche alles in die anderen zwei Gänge: Pasta und Fisch mit Focaccia.

Der Plan ging auf: Raue und Strohe erreichten 6,6 Punkte für ihre beiden Gänge – nach Punktabzug für den fehlenden Panettone. Die Punktezahl des Teams war damit immer noch hoch genug, um Mälzer und Maurer zu schlagen, die 4,1 Punkte erkocht hatten.

"Kitchen Impossible Weihnachtsedition": Mälzer kann "Fluch" nicht brechen.

Das bedeutet allerdings auch: Gastgeber Mälzer konnte seinen "Weihnachtsfluch" damit nicht brechen. Denn der norddeutsche Fernsehkoch hat bisher noch nie bei einem der Weihnachtsspecials von "Kitchen Impossible" gewinnen. Vielleicht gibt es ja kommendes Jahr eine neue Chance für den Gastgeber. Wer die diesjährige Weihnachtsedition von "Kitchen Impossible" verpasst hat oder sie noch einmal anschauen möchte, findet die Show in der Mediathek RTL+.