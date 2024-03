"Kitchen Impossible" am 24. März 2024: Wer hat in Folge 5 gewonnen?

Jede Woche tritt TV-Koch Tim Mälzer seinen Gästen bei "Kitchen Impossible" gegenüber. Hier erfahren Sie, wer in Folge 5 als Gast dabei war und wer gewonnen hat.

In der neunten Staffel von " Kitchen Impossible" tritt TV-Koch Tim Mälzer wöchentlich gegen eingeladene Sterne- oder TV-Köche an. Jede Woche stellen sie sich einem besonderen Duell: Sie müssen eine lokale Spezialität möglichst genau nachkochen, ohne die genauen Zutaten zu kennen, und werden von einer einheimischen Jury bewertet. Dabei schicken sie sich gegenseitig an unterschiedliche Orte, um die mysteriösen Gerichte nachzukochen. Der Punktestand am Ende entscheidet darüber, wer das Duell gewonnen hat.

In der fünften "Kitchen Impossible"-Folge vom Sonntag, dem 24. März 2024, lief das Duell zwischen dem TV-Koch und seinem Gast erstmal anders ab: Tim Mälzer und sein Konkurrent Matthias Diether erhielten ihre Aufgaben gleichzeitig und waren nur wenige Meter voneinander entfernt am selben Ort.

"Kitchen Impossible" 2024: Wer hat in Folge 5 gewonnen?

In der neuesten Folge von "Kitchen Impossible" begibt sich Tim Mälzer zusammen mit Chefkoch Matthias Diether auf eine kulinarische Reise durch das Baltikum, genannt die "Baltic Edition". Die Reise führt das Duo nämlich durch Estland, Lettland und Litauen.

Mit Sterne-Koch Matthias Diether als Mälzers Kontrahent ist in dieser fünften Folge einiges anders. Da der renommierte Gastronom sein Restaurant in Tallinn, der Hauptstadt Estlands, betreibt, steht das Special eben ganz im Zeichen des Baltikums. Eine besondere Herausforderung findet in Riga statt: Mälzer und sein Gegner treten beide an, erhalten ihre Boxen mit dem zu kochenden Gericht nur wenige Meter voneinander entfernt. Dadurch gibt es schnell die ersten Sprüche gegeneinander und somit Aufregung in der "Kitchen Impossible".

In Tallinn, Estland, stellt sich Mälzer der Herausforderung, "verbrannten" Lauch zuzubereiten. Obwohl er einige Fehler macht, wie das Hinzufügen von Sellerie und das Überbraten der Jakobsmuscheln, erhält er immerhin 6,6 Startpunkte von der Fachjury. Diether hingegen bereitet in Tallinn eine Rinderroulade mit Gemüse und Pastinakenpüree zu. Trotz einiger Abweichungen vom Originalrezept, wie dem Einsatz von Champignons anstelle von Steinpilzen, gelingt ihm die Roulade perfekt und er erreicht starke 8,4 Punkte.

Auf ihrem Roadtrip nach Riga, Lettland, müssen sich Mälzer und Diether noch weiteren Herausforderungen stellen. Diether kämpft mit der Zubereitung von Rote-Bete-Suppe und Khinkali-Teigtaschen, während Mälzer ein lettisches Graupenrisotto zubereitet. Beide haben Fehler in der Zubereitung gemacht. Am Ende bekommt Diether nur 4,2 Punkte, während Mälzer auf mindestens sechs Punkte hofft. Sein Wunsch wird knapp erfüllt: Mit 6,1 Punkten besteht er gegenüber seinem Kontrahenten und gewinnt die Gesamtwertung knapp. Dadurch steht Mälzer auch in Folge 5 als Gewinner dar.

Trotz einiger Misserfolge, Sticheleien und Herausforderungen während der Reise, schließt die Folge mit einer herzlichen Geste: Tim Mälzer nimmt Diether offiziell in die "Kitchen Impossible"-Familie auf.

Das sind die Kandidaten in Folge 6 von "Kitchen Impossible"

In der kommenden sechsten Folge von "Kitchen Impossible" steht Tim Mälzer wieder einem neuen Konkurrenten gegenüber: dem deutschen Koch Edi Frauneder. In der "Hamburg-Edition" beginnt Frauneder seinen Tag mit einer Teilnahme am Podcast "Fiete Gastro" von Mälzer, nichts ahnend, was ihn erwartet. Kurz vor Ende des Podcasts wird er dann überraschend mit der schwarzen Box konfrontiert, was ihn völlig unvorbereitet trifft und das Duell beginnt.

Wann läuft die nächste Folge von "Kitchen Impossible"?

Laut den Sendeterminen von "Kitchen Impossible", Staffel 9, läuft seit dem Start der Staffel immer sonntags eine neue Folge im Fernsehen. Die Übertragung findet im Free-TV zur Primetime ab 20.15 Uhr auf VOX statt. Über Ostern gibt es eine Sendepause, danach geht es am 7. April weiter. Hier finden Sie die nächsten Sendetermine auf einen Blick: