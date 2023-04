Krönung von Charles III. live im TV und Stream: Übertragung, Sendetermin und Sendezeit

Charles III. wird zum König gekrönt und Sat.1 begleitet das Event live. Wir haben alle Informationen rund um Übertragung, Sendetermin und Sendezeit.

Fans der Royals aus der ganzen Welt haben schon lange auf das Event gewartet: die Krönung von Charles III. zum König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Mehr als 2.000 internationale Gäste werden für das Spektakel in London erwartet. Darunter sind auch zahlreiche Königinnen, Könige, Prinzessinnen und Prinzen aus anderen Ländern. Die Zeremonie ist für Fans der Königshäuser und der royalen Familien also vermutlich ein absoluter Pflichttermin. Für alle, die nicht vor Ort vor der Westminster Abbey stehen und jubeln können, gibt es zum Glück Sat.1. Der Sender kennt seine Fans der Royal Family und überträgt das gesamte Ereignis live. Kommentiert werden die Geschehnisse außerdem von Adelsexperten und Gästen im Studio.

Sie wollen wissen, wann genau die Krönung stattfindet und wie Sie sie mitverfolgen können? Bleiben Sie bei uns, denn hier finden Sie alle Informationen rund um Sendetermin, Sendezeit und Übertragung der Krönung von Charles III.

Sendetermin und Sendezeit der Krönung von Charles III.

Die Krönung von Charles III. findet am Samstag, den 6. Mai 2023 statt. Unter dem Titel "Das ist die Krönung!" überträgt Sat.1. ab 9.30 Uhr die Zeremonie live aus London. Dabei wird nicht nur die eigentliche Zeremonie übertragen, sondern auch Hintergrundberichterstattung geleistet. Dafür sorgen verschiedene Experten und Expertinnen im Studio sowie Reporter und Reporterinnen live am Ort des Geschehens.

Übertragung der Krönung von Charles III.: "Das ist die Krönung!" im TV und Stream

Die Krönung von Charles III. können alle Fans der Royals dank Sat.1 mitverfolgen, denn der Sender übernimmt die Live-Übertragung des Events. Das bedeutet, man kann es sich ganz entspannt am Samstagmorgen zu Hause auf der Couch bequem machen und die Zeremonie im linearen Free-TV verfolgen.

Wer sich nicht vor den Fernseher setzen möchte, kann auch auf das Livestream-Angebot zurückgreifen. Denn über die Streamingplattform Joyn lässt sich das TV-Programm von Sat.1 auf parallel mitverfolgen - und das sogar kostenlos. Um Inhalte nach der Ausstrahlung noch anzuschauen, braucht man dann allerdings einen Joyn-Account. Wer zusätzliche Serien und andere Inhalte werbefrei konsumieren möchte, benötigt einen Joyn+ Zugang. Dieser kann sieben Tage kostenlos getestet werden und kostet danach 6,99 Euro im Monat (Quelle Joyn, Stand 24.04.2023).

Für die Übertragung hat Sat.1 sämtliche Adelsexperten und -expertinnen auf der anderen Seite des Bildschirms versammelt. Moderatorin Marlene Lufen übernimmt die Führung durch die Sendung. Lufen kennt man sonst vor allem aus dem "Sat.1 Frühstücksfernsehen". Allerdings hat sie sich in der Vergangenheit schon royalen Themen angenommen, zum Beispiel in "The Royals - Die Highlights" oder "Gräfin gesucht". Lufen spricht im Londoner Studio mit:

Charlotte Gräfin von Oeynhausen

Heinrich Prinz­­­­ von Hannover

von Major William Hunt , Zeremonienmeister und Kenner der militärischen und königlichen Formalitäten

, Zeremonienmeister und Kenner der militärischen und königlichen Formalitäten Ross Antony , gebürtiger Engländer und Fan des britischen Königshauses

Für die Berichterstattung live aus der Westminster Abbey sind Karen Heinrichs und Benjamin Bieneck zuständig. Zudem meldet sich Reporter Benedikt Amara vom Buckingham Palace.