"The Biggest Loser" 2023: Das sind die Coaches

Sat.1 zeigt eine neue Staffel von "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser". Wir stellen Ihnen die Coaches hier im Kurzporträt vor.

Am 5. Februar 2023 beginnt die neue Staffel von "Leben leicht gemacht". Für viele wird die Abnehmshow eher unter dem Namen " The Biggest Loser" bekannt sein - den Titel hat der Sender jedoch geändert. "The Biggest Loser" wurde zu "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser". Die Sendung dreht sich, trotz verändertem Namen, immer noch um das Abnehmen und ein gesundes Leben mit guter Ernährung. Am Ende jeder Woche müssen sich die Kandidaten und Kandidatinnen wiegen, um den Erfolg der vergangenen Tage zu sehen. Es sind wieder 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dabei.

Wie im vergangenen Jahr finden die Dreharbeiten wieder auf der griechischen Insel Naxos statt. Hier in diesem Artikel sehen Sie die Trainer im Überblick.

"The Biggest Loser" 2021: Die Coaches Ramin Abtin und Sigrid Ilumaa unterstützen Christine Theiss

Christine Theiss und Ramin Abtin sind bei der neuen Staffel von "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" 2023 zu sehen. Auch in diesem Jahr wird Sigrid Ilumaa die Kandidaten als dritte im Bunde bei dem Abenteuer unterstützen.

Hier ein Überblick über die Coaches:

Camp-Chefin Dr. Christine Theiss

Dr. Christine Theiss ist seit der vierten Staffel ein fester Bestandteil der Sendung und fungiert sowohl als Chef-Coach und Moderatorin. Sie studierte Medizin an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Die Sportlerin hält 23 WM-Titel als Profikickboxerin. Ihre Karriere im Leistungssport beendete sie im Jahr 2013. Zum Fernsehen kam sie im Jahr 2018, als sie in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Gesundheitsministerium den Sat.1-Zuschauern tägliche Sport-Tipps gegeben hat. Sie unterstützt die Teilnehmer als Ärztin, steht ihnen aber auch für ihre Fitness-Ziele zur Verfügung. Außerdem ist sie die Camp-Chefin.

Coach Ramin Abtin

Seit 2013 ist Ramin Abtin als Coach bei "The Biggest Loser" dabei. Der 49-Jährige konnte seinen Kickbox-Weltmeister-Titel elf Mal verteidigen und beendete seine Karriere im Jahr 2011. Sein Ausstieg war nicht freiwillig: aufgrund einer Rückenverletzung musste er seine Profikarriere beenden. Seitdem ist er als Kampfsport-Trainer tätig. Als ausgebildeter Sport- und Gymnastiklehrer und Sportpädagoge kann er die Kandidaten optimal bei ihren Weg zu ihrem Optimalgewicht unterstützen. Er legt Wert auf die Vertrauensbasis zwischen ihm und den Kandidaten. Sein Team konnte schon sechsmal gewinnen.

Personaltrainerin Sigrid Ilumaa

Sigrid Ilumaa ist Ernährungsexpertin und macht seit ihrem 6. Lebensjahr Sport. Turniertanz war ihre große Leidenschaft. Bei der Show wirkt sie schon seit mehreren Jahren mit, auch wenn sich ihre Tätigkeit eher im Hintergrund abspielte. Sie unterstützte ausgeschiedenen Kandidaten und Kandidatinnen und motivierte diese auch im Alltag weiter dran zu bleiben und Sport zu machen. Nun muss sie ihren Aufgaben im Camp wieder nachgehen.

Ihr Instagram-Kanal hat etwa 6000 Abonnenten (Stand 21. Januar 2023). Sie postet dort regelmäßig Ernährungstipps und Selfies. Auf ihre Zeit bei "Leben leicht gemacht- The Biggest Loser" freut sich Sigrid Ilumaa sehr.