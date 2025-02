"Lego Masters" 2025 gestern am 18. Februar: Wer ist raus?

Seit 2018 ist „Lego Masters“ fester Bestandteil des deutschen Fernsehens. In der Show treten talentierte Lego-Fans in Zweierteams gegeneinander an, um den Titel „Lego Master 2025“ zu gewinnen. Neben der Auszeichnung winken den Siegern ein Pokal sowie ein Preisgeld von 25.000 Euro. Jede Folge stellt die Teilnehmer vor eine neue Bauaufgabe, die innerhalb eines festgelegten Zeitlimits bewältigt werden muss. Dabei sind Kreativität, Geduld und handwerkliches Geschick gefragt.

Mit jeder Runde steigt außerdem der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben, sodass nach und nach Teams ausscheiden, bis am Ende nur ein Siegerduo übrig bleibt. Die Bewertung übernimmt eine Jury, bestehend aus Spielzeug-Designerin Elisabeth Kahl-Backes und Deutschlands einzigem zertifizierten Lego-Modellbauer René Hoffmeister. Moderiert wird die Sendung von Daniel Hartwich.

Bisher wurde „Lego Masters“ bei RTL ausgestrahlt, doch die Übertragung von Staffel 6 findet seit dem 11. Februar 2025 bei VOX statt. Die Sendetermine der insgesamt sechs Episoden werden dort in wöchentlichem Rhythmus gezeigt. Am 18. Februar lief die zweite Folge – doch für ein Team war das Abenteuer an diesem Abend vorbei. Wer die Show in Folge 2 verlassen musste, erfahren Sie hier.

"Lego Masters" 2025 gestern: Wer ist rausgeflogen am 18. Februar 2025?

In Folge 2 von „LEGO Masters“ 2025 mussten die Kandidaten zunächst dekorative Elemente für die imaginäre Wohnung von Moderator Daniel Hartwich entwerfen. Besonders erfolgreich waren Tobi und Mäkkes, die mit einer detailreichen Kuckucksuhr den begehrten Goldenen Stein gewannen. Für Tommy und Uwe endete die Vorrunde hingegen unerwartet früh: Sie wurden disqualifiziert, da sie nach der Challenge drei Bausteine auf ihrem Tisch vergessen hatten. Das Team Leon und Marc landete mit seinem Bonsai auf dem letzten Platz, da die Proportionen ihres Modells nicht stimmig waren.

In der Hauptrunde wurde es kreativ. Die Kandidaten sollten mehrstöckige Torten aus LEGO-Steinen bauen, die zu einem selbst gewählten Anlass passten. Dafür hatten sie neun Stunden Zeit. Doch dann folgte eine unerwartete Wendung: Nach der Bewertung durch die Jury sollten die fertigen Torten mit einem Katapult zerstört werden. Die Teams mussten daher nicht nur auf die äußere Gestaltung, sondern auch auf die Anordnung der Bausteine im Inneren achten, um beim Auseinanderbrechen ein harmonisches Gesamtbild zu erzeugen.

Zusätzlich wurde eine Vorteilsrunde eingebaut, in der die Teams innerhalb von 30 Minuten einen Snack aus LEGO-Steinen modellieren sollten. Marc und Leon überzeugten mit ihrer Darstellung einer Banane, einer Birne und eines Cupcakes und sicherten sich damit 15 Minuten Beratungszeit mit dem Brickmaster. Als weitere Herausforderung mussten die Kandidaten zwei Stunden vor Ablauf der Zeit noch eine Tasse und einen Teller aus LEGO konstruieren. Obwohl dies zusätzlichen Druck bedeutete, spielte diese Aufgabe in der finalen Bewertung kaum eine Rolle.

Den Sieg in der Hauptrunde holten sich Tommy und Uwe mit ihrer kunstvollen „Día de los Muertos“-Torte, die der Jury 18 Punkte wert war. Tobi und Mäkkes entschieden sich gegen den Einsatz ihres Goldenen Steins, da sie sich sicher fühlten. Das war allerdings eine Fehleinschätzung, denn sie landeten überraschend unter den zwei schwächsten Teams. Letztendlich mussten jedoch Lea und Feli „Lego Masters“ 2025 verlassen. Ihre Dino-Torte, die für einen Kindergeburtstag gedacht war, wurde von der Jury als zu schlicht bewertet und entsprach nicht dem klassischen Torten-Design. Damit endete für das einzige reine Frauen-Team der Staffel die LEGO-Reise in Folge 2.

"Lego Masters“ 2025: Wer ist raus?

Nach Folge 2 von „Lego Masters“ 2025 sind bereits folgende zwei Teams ausgeschieden:

Sören (34) & Sven (38): raus in Folge 1

Felicia (24) & Lea (25): raus in Folge 2

Welche Kandidaten sind bei "Lego Masters" 2025 dabei?

Nachdem vier Kandidaten die Show verlassen mussten, sind noch sechs Teams im Rennen um das Preisgeld von 25.000 Euro. Diese Teams haben noch die Chance auf den Sieg von „Lego Masters“ 2025:

Filippos (32) & Tobias „Studi Tobi“ (20)

Leon (20) & Marc (21

Mäkkes (44) & Tobias „Metal Tobi“ (31)

Michel (23) & Eric (39)

Thomas „Tommy“ (47) & Uwe (55)

Tobias „Trainer Tobi“ (53) & Martin (30)