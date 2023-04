Alex Mariah Peter bei "Let's Dance": Transgender-Model holte sich den GNTM-Sieg - jetzt ist sie raus

Alex Mariah Peter hat 2021 als erstes Transgender-Model GNTM gewonnen und Geschichte geschrieben. Jetzt wollte sie ihre Fans als Tänzerin begeistern und machte bei "Let's Dance" 2023 mit. Nur sehr kurz - sie musste die Show bereits in Folge 1 verlassen. Alle Informationen zum Model finden Sie hier.

Im Jahr 2021 gelang Alex Mariah Peter der große Durchbruch: Sie ist das erste Transgender-Model, das die Castingshow GNTM gewann. Von da an ging es steil bergauf in der Karriere der 25-Jährigen.

2023 läuft Staffel 16 von "Let's Dance". Alle prominenten Teilnehmer bekommen auch in der neuesten Ausgabe von "Let's Dance" Profitänzerinnen und Profitänzer an die Seite gestellt - im Fall der bereits ausgeschiedenen Kandidatin war es Alexandru Ionel. Alle Informationen zur Promi-Kandidatin Alex Mariah Peter finden Sie hier.

"Let's Dance" 2023: Alex Mariah Peter hat geschlechtsangleichende Operationen hinter sich

Alex Mariah Peter wurde am 6. November 1997 in Köln biologisch als Junge geboren. Mit 21 Jahren verkündete Alex Mariah der Welt ihr Coming-out als transgender, was für sie eine Erleichterung war. Ihre weibliche Geschlechtsidentität stimmte nicht mit dem biologisch-männlichen Geschlecht überein, mit dem sie auf die Welt gekommen war. Wie RTL berichtet, merkte sie schon im jungen Alter, dass sie lieber die High Heels ihrer Mutter tragen wollte, während die anderen Jungs mit Autos spielten.

Es stand für sie fest, dass sie auch geschlechtsangleichende Operationen vornehmen lassen wollte - welche OPs das jedoch genau waren, wollte sie mit ihren Fans nicht teilen. Auf Instagram teilte Alex Mariah Peter auch, dass sie eine Therapie hinter sich hat. Dort habe sie gelernt, Situationen nüchterner und weniger emotionsgeladen aufzunehmen und zu reflektieren. Inzwischen fühlt sich Alex Mariah nach eigener Aussage wesentlich wohler und studiert Journalismus und Unternehmenskommunikation in Köln.

"Let's Dance" 2023: Kandidatin Alex Mariah Peter ist im Modelbusiness erfolgreich

Während des Drehs der 16. Staffel "Germany's Next Topmodel" studiert Alex Mariah bereits im fünften Semester. Nach ihrem Sieg erklärte sie, vor dem Einstieg ins Modelbusiness zuerst ihr Studium beenden zu wollen.

Ob sie ihr Studium inzwischen abgeschlossen hat, ist nicht bekannt, doch dafür ergattert die GNTM-Gewinnerin seitdem einen Model-Job nach dem anderen: Sie modelte bereits für die Marken Swarovski, Steve Madden Europe, Oceansapart, Galvan London und LeGer von Lena Gercke. Bei einer Beauty-Kampagne von Kylie Jenners Make-Up-Unternehmen Kylie Cosmetics und in einem Werbespot von L’Oréal war sie ebenfalls zu sehen. Auch stand sie für zahlreiche Parfummarken als Testimonial vor der Kamera, wie etwa für Jean Paul Gaultier, Christian Dior, Thierry Mugler und Viktor&Rolf Fragrances. Im März 2022 war Alex Mariah gemeinsam mit Novalanalove, mit der sie sich auch privat gut versteht, das Kampagnengesicht von Dior Beauty. Auch brachte das Model im Mai 2022 ihre erste eigene Klamotten-Kollektion bei Peek und Cloppenburg heraus.

"Let's Dance" 2023: Alex Mariah Peter wollte unbedingt ins Finale

Als eine der Kandidatinnen von "Let's Dance" 2023 zeigte sich Alex Mariah im Interview mit RTL sehr ehrgeizig: "Es wird eine große Challenge für mich, aber ich würde lügen, wenn ich nicht auch Lust hätte, so weit wie möglich zu kommen, bestenfalls bis ins Finale".

Sie scheinte allerdings kaum Tanzerfahrung mitzubringen: "Ich war mal Tanzmariechen, aber auch nur so drei Jahre", verrät sie RTL. Das Model hatte deshalb großen Respekt vor dem Training und vor den Live-Shows, bei denen jeder Fehler sofort sichtbar für das gesamte Publikum ist. Allerdings war früh für sie Schluss.(AZ)