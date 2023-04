Sally Özcan ist raus bei "Let's Dance" 2023: So tickt die Back-Künstlerin und Unternehmerin

Wer die ausgeschiedene "Let's Dance 2023"-Kandidatin Sally Özcan? Wir stellen Sie im Porträt vor.

Die 16. Staffel von "Let's Dance" i2023 läuft. Kandidatin "Sally" Özcan ist bekannt durch ihre Koch- und Backvideos auf YouTube. Die deutsch-türkische Back-Künstlerin startete als Foodbloggerin und ist inzwischen erfolgreiche Unternehmerin, Webvideo-Produzentin und Autorin. Ihr YouTube-Kanal "Sallys Welt" dreht sich rund um das Thema Thema Kochen und Backen. Nach Show 5 musste sie das Parkett verlassen.

RTL übernimmt seit Mitte Februar wie immer die Übertragung von "Let's Dance" 2023 im Fernsehen und Stream. In Standard-, Latein- und Modetänzen tanzte Sally mit einem der professionellen Tänzer bei "Let's Dance 2023 - es ist Massimo Sinató. Weitere Informationen rund um die Promi-Kandidatin Sally warten hier auf Sie.

"Let's Dance"-Kandidatin Sally Özcan: Jugend und Ausbildung

Als eines von fünf Kindern türkischer Einwanderer wurde "Sally" mit vollem Namen Saliha Asik, heute Saliha Özcan, am 24. August 1988 geboren und wuchs im badischen Bruchsal auf. Nach ihrem Abitur im Jahr 2008 studierte sie Lehramt für die Fächer Hauswirtschaft, Deutsch, Englisch und islamische Theologie und arbeitete anschließend als Grundschullehrerin.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Sally Özcan bei "Let's Dance" 2023: Die Unternehmerin ist Ehefrau und Mutter

Sallys Mann Murat, ein gebürtiger Schwabe mit türkischen Wurzeln, ist häufiger auf ihrem YouTube-Kanal zu sehen und unterstützt Sally bei ihren Videos und anderen Projekten. Die beiden sind seit fünfzehn Jahren verheiratet und haben zwei Töchter, die manchmal ebenfalls in Backvideos und Video-"Challenges" auftreten. Die Familie lebt heute im badischen Waghäusel bei Karlsruhe.

Sally Özcan: Erfolgreiche Youtuberin und Ex-Kandidatin bei "Let's Dance" 2023

Seit April 2012 gibt es den YouTube-Kanal, der zu Beginn noch Sallys Tortenwelt heißt. Sally startete noch während ihres Studiums auf YouTube und hat dort heute über zwei Millionen Abonnenten. Zu Beginn teilte sie dort überwiegend Koch- und Backanleitungen – mit vollem Erfolg. 2013 kam Sallys erster Fernsehauftritt, als sie an der ZDF-Kochshow "Topfgeldjäger" teilnahm und ihr YouTube-Kanal weitere Bekanntheit erlangte. Um ihre Anleitungen rund ums Thema Kochen und Backen entstand ein Blog mit Rezepten und Tipps und 2014 gründete sie ein Kleinunternehmen, das heute ganze 150 Mitarbeiter hat.

Die inzwischen 34-Jährige vertreibt außerdem ihre eigenen Produkte, hauptsächlich Koch- und Backutensilien, in ihrem eigenen Webshop. Auf ihrem YouTube-Kanal und in ihrem Podcast teilt Sally heute zunehmend Erfahrungen aus ihrem Leben sowie Haushaltstipps und erzählt von ihrem Dasein als Mutter. Sie hielt auch den Bau ihres Eigenheims mit der Kamera fest.

Sally engagiert sich neben ihrer Karriere für Asylsuchende und krebskranke Kinder. Die 2018 gegründete Stiftung "Sallys Stiftung" setzt sich für benachteiligte Kinder und Familien ein. Außerdem ist sie Botschafterin für den Bundesverband Kinderhospiz und der Stiftung Lesen.

Sally Özcan bei "Let's Dance" 2023: Sie hoffte auf "Die Zeit ihres Lebens"

Sally ist inzwischen häufiger im Fernsehen zu sehen. So lief 2017 die Sendung "Sally backt" auf VOX in der sie gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen Torten backt. Daraufhin startete im September 2018 die Ausstrahlung der Sendung "Einfach Sally" auf VOX, die zwölf Folgen umfasst.

Zu ihrer Teilnahme bei " Let's Dance" 2023 sagte Sally im Interview mit RTL: "Das wird die Zeit meines Lebens". Sie sei das erste Mal "so richtig aufgeregt", denn Sally gesteht: Sie kann weder professionell tanzen, noch kennt sie die klassischen Tänze. Dennoch verrät sie, als Kind und Jugendliche zu türkischer Folklore getanzt zu haben. Liegt ihr der Rhythmus also doch im Blut? Sie habe "großen Respekt vor den Trainings" doch freue sich besonders darauf, die anderen Kandidaten von "Let's Dance" 2023 kennenzulernen. In Folge 5 war am Ende allerdings Schluss für die 34-Jährige.