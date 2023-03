"Let's Dance": Wer ist rausgeflogen gestern am 3. März 2023?

Bei "Let's Dance" 2023 ist gestern am 3. März 2023 ein weiterer Kandidat ausgeschieden. Wer ist raus? Und welche Teilnehmer sind weiter? Das erfahren Sie hier.

In Show 2 von " Let's Dance" 2023 haben die Kandidatinnen und Kandidaten zu Musik aus ihrem jeweiligen Geburtsjahr getanzt. Anna Ermakowa, Tochter von Boris Becker, überzeugte dabei besonders. Die Jury von "Let's Dance" 2023 lobte sie. "Einfach klasse, klasse, klasse", schwärmte Motsi Mabuse.

Ein anderer Kandidat überzeugte hingegen gar nicht und musste gehen. Wer ist raus nach Show 2 gestern am 3. März 2023?

"Let's Dance" gestern: Wer ist ausgeschieden am 3. März 2023?

Abdelkarim ist raus bei "Let's Dance" 2023. Der Komiker fiel mit seinem Slowfox sowohl beim Publikum durch, als auch bei den Juroren Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González. Die gaben ihm insgesamt nur zehn Punkte.

Abdelkarim und Tanzpartnerin Kathrin Menzinger sind raus bei "Let's Dance" 2023. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa

Joachim Llambi fand es nur positiv, dass der Tanz vorbei war und er ihn überlebt habe. "Ich bin ja wirklich, was Tanzen angeht, definitiv Fremdkörper", nahm es Abdelkarim locker, der mit Profi-Tänzerin Kathrin Menzinger getanzt hatte.

"Let's Dance" 2023: Wer ist raus?

Welche Kandidatinnen und Kandidaten von Let's Dance" 2023 sind bisher insgesamt rausgeflogen? Das ist die Übersicht:

Comedian Abdelkarim (raus in Folge 2)

Model Alex Mariah Peter (raus in Folge 1)

Welche Kandidatinnen und Kandidaten sind bei "Let's Dance" weiter?

Diese Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben die Show 2 von "Let's Dance" 2023 überstanden und dürfen damit auch in der nächsten Woche wieder antanzen:

Schauspielerin Chryssanthi Kavazi

YouTuberin und Unternehmerin Sally Özcan

und Unternehmerin Schauspielerin, YouTuberin und Moderatorin Julia Beautx

und Moderatorin Schauspielerin und Ex-Bachelorette Sharon Battiste

Singer/Songwriterin und Botschafterin Natalia Yegorova (ehemals Klitschko)

(ehemals Klitschko) YouTube- und Twitch-Star Knossi

Mentalist und Autor Timon Krause

Ex-Profi-Kunstturner Philipp Boy

Creative Content CreatorYounes Zarou

Sternekoch Ali Güngörmüş

Handballspieler Michael “Mimi” Kraus

Model Anna Ermakowa

Show 2 von "Let's Dance" 2023: Ganze Folge als Wiederholung sehen

RTL übernimmt die Übertragung von "Let's Dance" 2023. Wer die aktuelle Folge verpasst hat, kann sie online nachholen. Der Sender bietet die Wiederholung auf der Plattform RTL+ an.

Wann läuft die nächste Folge von "Let's Dance"?

Die Sendetermine von Let's Dance" 2023 gibt es wöchentlich am Freitag - immer um 20.15 Uhr gibt es dann eine neue Folge auf RTL. Weiter geht es also am 10. März 2023. (sge)