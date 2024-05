Gabriel Kelly bei "Let's Dance" 2024: Er will für seine Freundin tanzen lernen

Gabriel Kelly ist es zwar gewohnt auf der Bühne zu stehen, das Tanzen gehört jedoch normalerweise nicht dazu. Bei "Let's Dance" 2024 ändert sich das.

Gabriel Kelly ist ein deutsch-irischer Musiker aus Krefeld. Die Musik liegt dem 22-Jährigen also im Blut. Das musikalische Interesse hat er von seinem Vater Angelo Kelly. Trotzdem ist zumindest das Tanzen komplettes Neuland für ihn. Als einer der Kandidaten und Kandidatinnen bei "Let's Dance" 2024 wagt er sich auf das berühmte Tanzparkett. "Da ich keine Vorerfahrung im Tanzen habe, wird dies natürlich eine große Herausforderung, welcher ich mit viel Respekt gegenübertrete - aber ich bin optimistisch", erzählt er im Interview mit RTL. Das Tanzen will er lernen, vor allem für seine Freundin. Ob das funktioniert, wird sich die Jury von "Let's Dance" wohl ganz genau anschauen. Wer ist Gabriel Kelly und was erwartet er von seiner Zeit bei " Let's Dance" 2024? Wir stellen Ihnen den Sänger im Porträt näher vor.

Gabriel Kelly bei "Lets's Dance" 2024: Alter, Größe und Freundin

Gabriel Kelly wurde 2001 in Krefeld geboren und wuchs mit der Musik auf. Schon als Kind tourte er mit seiner Familie durch Europa und stand schon früh mit auf der Bühne. Auch vor den Kameras und im TV sammelte er früh Erfahrungen. Mittlerweile hat er sich eine eigene Social Media Präsenz mit 75.000 Followern aufgebaut und auch musikalisch hat er sich etwas von seiner Familie abgesondert. Im Gegensatz zu seiner Familie ist Gabriel Rapper. Trotzdem ist dem 22-Jährigen die Familie weiterhin wichtig und er bezeichnet sich selbst als Familienmensch.

Bei "Let's Dance" 2024 warten jetzt neue Herausforderungen auf Gabriel Kelly. Sein Ziel ist immer 100% zu geben und danach mit seiner Freundin tanzen zu können: "Ich will eigentlich nur mit meiner Freundin tanzen können. Wir sind seit ein paar Jahren zusammen uns sie ist eine super, supertolle Tänzerin und ich kann überhaupt nicht tanzen“, gesteht er im Interview mit RTL. Seine Freundin Leoni Miller ist ebenfalls Musikerin.

Steckbrief von Gabriel Kelly:

Geburtsdatum: 3. Juli 2001

3. Juli 2001 Sternzeichen: Krebs

Krebs Wohnort: Greifswald

Größe: 176 cm

176 cm Beruf: Sänger

Sänger Freundin: Leoni Miller

Instagram : gabrielkelly_official

Gabriel Kelly: Der Sohn von Angelo Kelly bei "Let's Dance" 2024

Angelo Kelly ist der Vater von Gabriel Kelly und wurde als Mitglied der Kelly-Family bekannt. Er ist irischer Sänger und Musiker. Neben der Kelly-Family hatte Angelo auch eine eigene Familienband. Gabriels Mutter ist Kira Harms Kelly, auch sie ist Musikerin. Zehn Jahre lang standen Angelo und Kira mit ihren fünf Kindern auf der Bühne. "Angelo Kelly & Family" löste sich jedoch im Jahr 2022 auf. Auch Gabriel Kelly war Teil dieser Band, jetzt gehen die Mitglieder der Familienband ihre eigenen Wege.

Vor der Herausforderung "Let's Dance" 2024 hat Gabriel großen Respekt. Zwar hat er durch seinen Vater bereits viel Bühnenerfahrung gesammelt, Tanzen kann er bislang jedoch nicht. "Ich weiß, das ist auch ganz schnell, dass man sich irgendwie eine Knöchel verknackst oder so", erzählt er RTL. "Das ist eine gute Challenge für mich und ich freue mich sehr darauf!" (lob)