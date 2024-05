"Let's Dance" 2024: Jana Wosnitza hat schon im Grinch-Kostüm moderiert

Sportjournalistin Jana Wosnitza will sich bei "Let's Dance" 2024 beweisen. Hier gibt es alle Informationen rund um ihr Alter, ihre Größe, ihre NFL Moderation.

Zusammen mit elf weiteren Kandidaten und Kandidatinnen bei "Let's Dance" 2024 stellt sich Sportmoderatorin Jana Wosnitza der Herausforderung, das Publikum vor den TV-Bildschirmen von ihrer tänzerischen Leistung zu überzeugen. Doch es gilt sich nicht nur in das Herz der Zuschauer und Zuschauerinnen zu tanzen, sondern auch die fachkundige Jury von "Let's Dance" zu überzeugen. Ob Laura Wosnitza dem harten Urteil von Joachim Llambi, Jorge González und Motsi Mabuse standhalten wird?

Immerhin hat sie nicht die schlechteste Ausgangslage, denn wie sie vor Beginn der Sendung gegenüber RTL erzählte, hat sie bereits in ihrer Jugend Tanzerfahrung gesammelt - allerdings nie im Latein- und Standardbereich. Wosnitza setzt dennoch darauf, dass noch ein bisschen Rhythmusgefühl übrig geblieben ist - und "alles andere muss mein Tanzpartner dann aus mir rauskitzeln". Zum Glück stehen den Promis bei "Let's Dance" professionelle Tänzern und Tänzerinnen zur Seite, um das Beste aus ihren Schülerinnen und Schülern herauszuholen.

Mit dem Start der Sendetermine von "Let's Dance" Staffel 17 wird sich herausstellen, wie Wosnitza sich tatsächlich auf dem Parkett schlägt. Die Zuschauer und Zuschauerinnen können sich vom Endergebnis ab sofort in der Übertragung von "Let's Dance" 2024 im TV überzeugen. Die Moderation von "Let's Dance" 2024 liegt dabei erneut in den Händen von Daniel Hartwich und Vikotria Swarovski

Ein bisschen Tanzerfahrung bringt Jana Wosnitza also mit in die RTL-Show - Was gibt es sonst noch über sie zu wissen? Wie alt und wie groß ist Wosnitza? Seit wann und bei welchem Sender moderiert sie die NFL-Übertragung? Und ist sie auf Social Media aktiv? Hier gibt es alle Informationen rund um Jana Wosnitzas Steckbrief inklusive Alter, Größe und ihren Beruf als Sportmoderatorin.

"Let's Dance" 2024: Der Steckbrief von Jana Wosnitza inklusive Alter und Größe

Öffentliche Bekannheit hat Jana Wosnitza vor allem als Sportjournalistin und Moderatorin erlangt. Wir haben einen kurzen Steckbrief mit dem wichtigsten Daten. Dazu zählt auch ihre Alter und ihre Größe - laut offiziellen Angaben von RTL.

Name: Jana Wosnitza

Geburtsjahr: 7. Oktober 1993

7. Oktober 1993 Alter: 30 Jahre

30 Jahre Größe: 161 cm

161 cm Geburtsort: Köln

Beruf: (Sport-)journalistin und Moderatorin

(Sport-)journalistin und Moderatorin Sternzeichen: Waage

Sportjournalistin Jana Wosnitza: Ihre NFL Moderation

Im Februar 2024 ging in den USA die National Football League (NFL) Saison 23/24 mit dem Super Bowl in Las Vegas zu Ende - und damit auch die erste Saison, die Jana Wosnitza als NFL-Moderatorin für den Sender begleitete. Gemeinsam mit Experten wie Frank Buschmann, Markus Kuhn, Sebastian Vollmer und Patrick Esume brachte sie die Sportart den RTL-Zuschauern näher. Dazu gehörte auch eine Moderation im Grinch-Kostüm an Weihnachten:

Aber von vorne:

Wosnitza studierte zunächst BWL an der Universität Mannheim, um dann ein Auslandssemester mit Schwerpunkt "Journalismus" an der San Diego State University in den USA zu machen. Anschließend absolvierte sie ein Praktikum in der Medienabteilung des FC Bayern und entschied sich damit endgültig, in Richtung Sportjournalismus zu gehen. Es folgte noch ein Masterstudium an der Deutschen Sporthochschule in Köln und ein Volontariat beim Sender Sport1.

Seitdem moderiert sie unterschiedliche Sportsendungen - zunächst den "Fantalk" auf Sport1, dann aber auch größere Sportereignisse wie die PDC World Darts Championships. Dann schließlich der Moderatoren-Ritterschlag: Mit dem "Countdown Doppelpass" bekam Wosnitza 2022 ihre erste eigene Sendung. Im Sommer 2023 wechselte die 30-Jährige dann zum Sender RTL, um sich dort vor allem auf die Übertragung der NFL zu konzentrieren.

"Let's Dance"-Kandidatin Jana Wosnitza auf Instagram

Jana Wosnitza ist wie die meisten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens auf der Social Media Plattform Instagram vertreten. Unter dem Namen "janawosnitza" postet sie dort hauptsächlich Eindrücke aus ihrem beruflichen Leben als Journalistin und Moderatorin. Außerdem findet man auf ihrem Account auch ein kurzes Vorstellungsvideo zu ihrer " Let's Dance" Teilnahme, in dem sie erklärt, dass sie besonderen Respekt davor habe, in hohen Schuhe zu tanzen:

Hin und wieder gewährt Wosnitza auf ihrem Account auch privatere Einblicke. Sie postet zum Beispiel Fotos mit ihrem Bruder oder Bilder aus dem Skiurlaub mit Freunden.