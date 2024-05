"Let's Dance" heute am 3. Mai 2024 - Wer tanzt was in Show 9?

Show 9 von "Let's Dance" steht unter dem Motto "Magic Moments". Welches Paar muss sich bei welchem Tanz beweisen? Alle Infos zu den Tänzen am 3. Mai 2024.

In Show 9 von " Let's Dance" werden die großen Gefühle ausgepackt. Getreu dem Sendungsmotto "Magic Moments" wollen die Tanzpaare Magie aufs Tanzparkett bringen; laut RTL geht es darum, "die persönlichsten und emotionalsten Erlebnisse" tänzerisch zu erzählen. Und damit sie diese Aufgabe umsetzen können, wurde den Kandidaten bei "Let's Dance" 2024 maximaler gestalterischer Freiraum gelassen: Gemeinsam mit den Profi-Tänzern und -Tänzerinnen von "Let's Dance" dürfen sie einen Freestyle tanzen. Bei einem Auftritt bleibt es in Show 9 von "Let's Dance" allerdings nicht: Nach den Solo-Tänzen geht es in die Tanz-Duell-Runde. Dort müssen immer zwei Tanzpaare direkt gegeneinander antreten.

Schafft es ein Tanzpaar, die mitunter sehr strenge Jury bei "Let's Dance" mit einem emotionalen Freestyle zu Tränen zu rühren? Die Fassung behalten sollten in jedem Fall aber die Moderatoren von "Let's Dance" Daniel Hartwich und Victoria Swarovski, schließlich müssen sie durch den Abend führen. Die Übertragung von "Let's Dance" am 3. Mai 2024 startet pünktlich zur Primetime um 20.15 Uhr.

Sie wollen wissen, welches Tanzpaar zu welchem Song auf die Bühne tritt? Und wer in den Tanz-Duellen aufeinander trifft? Zudem gibt es eine kurzfristige Änderung, welche am Donnerstagabend, 2. Mai, erst bekannt gegeben wurde. Wir haben alle Informationen zu den Tänzen in Show 9 von "Let's Dance" am 3. Mai 2024.

Das sind die Tänze bei "Let's Dance" heute am 3. Mai 2024 - Wer ist der Ersatz für Tony Bauer?

Im Normalfall tanzen die Tanzpaare an jedem der Sendetermine von "Let's Dance" 2024 unterschiedliche Tanzstile. Nicht so in Show 9, denn alle Paare zeigen dieses Mal als ersten Tanz einen Freestyle. Zu folgenden Songs treten sie an:

Sportjournalistin Jana Wosnitza mit Vadim Garbuzov

zu "Fighter" von Dream A Lot

Sängerin Lulu mit Massimo Sinató

zu "Endless Love" von Luther Vandross und Mariah Carey und "Get Ready For The Future" von Silverberg und Anna Graceman

Coach Detlef D! Soost mit Ekaterina Leonova

zu "Babel" von Gustavo Bravetti und "Ready For Love" von India Arie

Schauspieler Mark Keller mit Kathrin Menzinger

zu "Tango von Temptation und "Singin' In The Rain" von Gene Kelly

Sänger Gabriel Kelly mit Malika Dzumaev

zu "Bei Dir" von Kummer und "Let Go" von Angelo Kelly & Family

Content-Creatorin Ann-Kathrin Bendixen mit Valentin Lusin

Tanz und Song sind aktuell noch nicht bekannt

Statt Comedian Tony Bauer tanzt überraschenderweise jemand anderes wieder mit: Ann-Kathrin Bendixen. Der Kandidat muss vorzeitig aufhören und wird nicht wie geplant in Folge 9 von "Let's Dance" am Freitag antreten. Das teilte RTL am Donnerstag mit. Grund dafür ist Bauers Krankheit, die ihn nun zum Ausstieg zwingt.

Tony Bauer erhielt nämlich bereits im Alter von acht Jahren die Diagnose "Kurzdarmsyndrom". Nach zahlreichen Operationen hat er keinen Dünndarm mehr und ist auf die regelmäßige Zufuhr von Nährstoffen angewiesen, die er über einen Schlauch erhält. Ein Rucksack mit dem medizinischen Gerät begleitet ihn ständig. Auch in der Sendung war seine Krankheit ein wiederkehrendes Thema. Jetzt

In einem Video auf Instagram erklärt er: "Leider muss ich mein Abenteuer hier bei "Let's Dance" vorzeitig beenden. Ich muss einfach auf meinen Körper hören. Ich hätte gerne weitergemacht." Er werde am Freitag noch den Magic Moment für seine Partnerin Anastasia Stan tanzen.

Für Bauer rückt die zuletzt ausgeschiedene Ann-Kathrin Bendixen nach. "Ich bin komplett überfordert, so spontan einzuspringen", äußert sie sich auf Instagram. "Ich kämpfe für uns weiter, alles Gute für dich." Bauer und Anastasia hatten geplant, einen Freestyle zu den Liedern "Ich werd's noch beweisen" und "In Sekunden auf Hundert" von Frederik Lycke zu tanzen. Die Performance von Ann-Kathrin Bendixen wurde vom Sender noch nicht angekündigt.

Das sind die Tanz-Duelle in Show 9

Neben den klassischen Tänzen wartet noch eine weitere Herausforderung auf Promis und Profis in Show 9 von "Let's Dance": die Tanz-Duelle. Hierbei müssen immer zwei Paare in den direkten Zweikampf gehen und zum gleichen Song tanzen. Folgendermaßen sehen die Paarungen aus:

Gabriel Kelly und Malika Dzumaev vs. Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin

Gabriel Kelly und Malika Dzumaev treten gegen Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin an. Sie tanzen unter dem Motto Boogie Woogie zu "Rock Around The Clock" von Bill Haley.

Lulu und Massimo Sinató vs. Jana Wosnitza und Vadim Garbuzov

Für Lulu und Massimo Sinató geht es gegen Jana Wosnitza und Vadim Garbuzov aufs Tanzparkett. Unter dem Motto Bollywood tanzen sie zu "Morni Banke" von Guru Randhawa, Neha Kakkar, Tanishk Bagchi und Punjabi Mc.