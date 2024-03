Tillman Schulz bei "Let's Dance" 2024: Von "Die Höhle der Löwen" aufs Tanzparkett

Unternehmer Tillman Schulz schwingt als Kandidat bei "Let's Dance" 2024 das Tanzbein. TV-Erfahrung sammelte der gebürtige Dortmunder bereits als Investor bei "Die Höhle der Löwen".

Die 17. Staffel der beliebten Tanzshow " Let's Dance" läuft derzeit auf RTL. Schon am 23. Februar ging es los - in der traditionellen Kennenlernshow entschied sich, wer wem das Tanzen beibringen wird. Die Jury-Mitglieder, Profitänzer und Promis standen zuvor bereits fest. Unter den prominenten Tanzschülern ist auch der Unternehmer Tillman Schulz, der als Investor bei " Die Höhle der Löwen" bereits einiges an TV-Erfahrung sammeln konnte.

Schon vor Beginn der neuen Staffel räumte der gebürtige Dortmunder ein, "großen Respekt" vor dem Tanzparkett zu haben. Im selben Atemzug richtete er aber auch eine ziemlich klare Botschaft an die Konkurrenz: "Ich stelle mich mit allem, was ich habe, dem Abenteuer "Let's Dance". Herausforderung angenommen!" Die wichtigsten Infos über den "Let's Dance"-Teilnehmer Tillman Schulz haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Tillman Schulz bei "Let's Dance" 2024: Wohnort, Beruf und TV-Formate

Tillman Schulz wurde am 10. September 1989 als Spross einer Unternehmerfamilie in Dortmund geboren. Dort lebt er auch heute noch. Schon sehr früh entdeckte er seine Leidenschaft für das Traditionsunternehmen seines Vaters. Da er sich für Zahlen, Daten und Fakten begeistern konnte, absolvierte nach seinem Abitur erfolgreich eine Ausbildung zum Bankkaufmann.

2012 stieg er in das Familienunternehmen "MDS Holding" ein, nur drei Jahre später, nämlich 2015, gründete Tillman dann sein erstes eigenes Unternehmen namens "Motido". Die Spuren des Lebensmittel-Großhandels "MDS Holding" reichen bis in das frühe 20. Jahrhundert zurück. Seitdem kann die Firma einen anhaltenden Erfolg vorweisen. Unter anderem beliefert sie die zwei bekannten Lebensmitteldiscounter Aldi und Lidl mit Lebensmitteln, Kosmetik und Arzneiprodukten.

Im Jahr 2020 übernahm Tillman Schulz die Führung der Familien-Firmengruppe. Seither fungiert der 34-Jährige als Inhaber und Geschäftsführer der "MDS Holding". Er führt das Unternehmen in dritter Generation fort. Sein Bruder Moritz übernimmt derweil die Rolle des Co-Inhabers. Seit der 13. Staffel von "Die Höhle der Löwen" gehört Tillman zu den Investoren der Gründer-Show und wurde auf diese Weise einem breiteren Publikum bekannt.

"Let's Dance"-Kandidat Tillman Schulz: Vom TV-Löwen zum Tanzprofi?

Bei "Die Höhle der Löwen" ersetzte er den Manager und Unternehmer Dr. Georg Kofler. Da auch der ehemalige Rennfahrer Nico Rosberg seit 2023 kein Teil der Sendung mehr ist, soll Tillman auch bei den nächsten beiden Staffeln der Gründer-Show mitwirken und ihr somit längerfristig erhalten bleiben.

Der TV-"Löwe" ist verheiratet und außerdem Vater von zwei Kindern. In einem Interview verriet er einst, dass er seiner heutigen Ehefrau Cosima erstmals in einem Restaurant über den Weg lief - anschließend suchte er sie auf Facebook und schrieb ihr eine Nachricht. Damals habe man "noch mehr Facebook als Instagram genutzt", so der Familienvater. Der Rest ist Geschichte. Sich selbst beschreibt der angehende Tanzschüler als "direkten, ehrlichen Dortmunder Jung". Er ist eng mit seiner Heimat verbunden und bekennender Fan des BVB. Zudem engagiert er sich ehrenamtlich im sozialen Bereich.

Seine zukünftige Tanzpartnerin muss sich darauf einstellen, dass sie sehr früh mit dem Training beginnen werden: Tillman ist nämlich ein Frühaufsteher und startet stets pünktlich um 4.30 Uhr in den Tag. "Let's Dance" 2024 ist für ihn kein Grund, damit aufzuhören - schließlich will er nach den Tanzstunden "noch ganz normal weiterarbeiten", wie er verrät. Tänzerische Vorerfahrung bringt er nach eigenen Angaben nicht mit.