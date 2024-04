"Let's Dance" am 19. April: Doppel-Aus in Folge 7

In Folge 7 mussten bei "Let's Dance" 2024 gleich zwei Paare die Show verlassen. Alle Infos zur aktuellen Folge und den Kandidaten finden Sie hier.

Nach dem Partnertausch in Folge 6 gab es in Folge 7 gleich noch eine Überraschung: nicht nur ein Tanzpaar musste die Show verlassen. Für gleich zwei Kandidaten und ihre Tanzpartner war es das letzte mal auf dem Tanzparkett von " Let's Dance". Was ist passiert in Folge 7 und welche Promis mussten die Show gestern, am 19. April 2024, verlassen? Alle Infos zur aktuellen Folge lesen Sie hier.

"Let's Dance" 2024: Wer ist raus in Folge 7 am 19. April 2024

In der siebten Folge kehrten die Kandidaten und Kandidatinnen wieder zu ihren gewohnten Tanzpartnern zurück. In Folge sechs stand der, bei den Promis eher unbeliebte, Partnertausch an. Am schlechtesten abgeschnitten hatte zwar Lulu, die Karten wurden in Folge 7 jedoch neu gemischt. Kattilathu und Arndt präsentierten einen langsamen Walzer zu "Can't Stop The Feeling" und wurden dafür von der Jury hart kritisiert. Auch Sophia Thiel im 80er-Jahre-Leoprint-Aerobic-Outfit musste viel Kritik einstecken. Der schnelle Tanz auf High Heels zu "Physical" brachte die 28-Jährige an ihre Grenzen. So kam es wenig überraschend, dass am Ende Sophia Thiel und Alexandru Ionel sowie Biyon Kattilathu und Marta Arndt die Show verlassen mussten. Kurz nach dem Aus überwiegt bei Beiden die Enttäuschung und die Trauer, trotzdem schauen sie optimistisch in die Zukunft.

Besonders gute Kritik bekamen beispielsweise Ann-Kathrin und Valentin Lusin, trotz einiger kleiner Schwierigkeiten. So löste sich beispielsweise während des Tanzens ein Teil von Ann-Kathrins Oberteil ab und kurz darauf stolperte Valentin während einer Hebung. Trotzdem war die Jury zufrieden mit den beiden und verteilte insgesamt 19 Punkte.

"Let's Dance" 2024: Welche Kandidaten sind bereits raus?

So langsam wird es ernst bei "Let's Dance" 2024. In Folge 7 verzeiht die Jury keine kleinen Fehlerchen mehr. Mittlerweile wird von den Kandidaten und ihren Tanzpartnern Perfektion erwartet. Diese Kandidaten und Kandidatinnen sind bereits ausgeschieden und haben nicht mehr die Chance auf den Sieg:

Maria Clara Gropper (raus in Folge 1)

(raus in Folge 1) Tillman Schulz (raus in Folge 2)

(raus in Folge 2) Eva Padberg (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Lina Larissa Strahl (raus in Folge 4)

(raus in Folge 4) Stefano Zarella (raus in Folge 5)

(raus in Folge 5) Sophia Thiel (raus in Folge 7)

(raus in Folge 7) Biyon Kattilathu (raus in Folge 7)

"Let's Dance" 2024: Wer ist weiterhin dabei?

Es sind nur noch vier Folgen bis zum Finale. Am 24. Mai 2024 tanzen die Finalisten und Finalistinnen ein letztes Mal über das Parkett. Sieben Kandidaten haben aktuell noch die Chance auf den Gewinn. Hier finden Sie den Überblick:

Wann läuft die nächste Folge von "Let's Dance" 2024?

Die nächste Folge von "Let's Dance" 2024 läuft am Freitag, den 26. April 2024. Das Finale findet dann knapp einen Monat später am 24. Mai 2024 statt. Hier finden Sie einen Überblick über die nächsten Sendetermine:

Show 8 (26. April 2024), 20.15 Uhr, RTL

Show 9 (3. Mai 2024), 20.15 Uhr, RTL

Show 10 (10. Mai 2024), 20.15 Uhr, RTL

