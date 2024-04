"Let's Dance" gestern am 26. April 2024: Wer ist raus in Folge 8?

Für einen Kandidaten hat es sich bei "Let's Dance" am 26. April2024 ausgetanzt. Doch wer musste in Folge 8 die Show verlassen? Hier erfahren Sie es.

Die Sendetermine von "Let's Dance" 2024 sagen es an: immer freitags wird bei RTL das Tanzbein geschwungen. Bei der 17. Staffel der beliebten Tanzshow wagen sich abermals Promi-Kandidaten auf das Tanzparkett. Begleitet werden sie dabei von diversen Profis, mit denen sie jede Woche neue Choreografien lernen und vortanzen, um die Jury und die Zuschauer von ihrer Performance zu überzeugen. Dabei wird um den Titel "Dancing Star" 2024 gekämpft - oder eben getanzt.

Noch in Folge 7 gab es ein doppeltes Aus. Sophia Thiel und Biyon Kattilathu mussten die Show verlassen, nachdem ihre jeweiligen Vorführungen mit Profis an ihren Seiten nicht für die weitere Teilnahme ausgereicht haben. Am Anfang von Folge 8 waren deswegen nur noch sieben Tanzpaare im Rennen. Doch welcher Kandidat und welcher Profi mussten nach Folge 8, die Tanzshow verlassen? Wer ist raus? Hier stellen wir es Ihnen vor.

"Let's Dance" 2024: Wer ist raus in Folge 8 am 26. April 2024?

Zu Beginn der Staffel waren 14 Paare im Rennen. Wöchentlich kämpften sie gemeinsam mit einem Profitänzer an ihrer Seite um den Titel "Dancing Star". In Folge 8 standen neben den Einzeltänzen auch Jury-Team-Tänze an. Mit einer neuen Choreografie im Gepäck müssen die prominenten Teilnehmer, die Jury und das Publikum von sich und ihrer Leistung überzeugen. Wer dabei erfolgreich ist, garantiert seine weitere Teilnahme an der Show. Für alle, die es nicht ausreicht, heißt es leider Aus mit dem Tanzen - jedenfalls bei " Let's Dance" 2024. Privat können sie natürlich weiterhin das Tanzparkett aufsuchen.

Ob Influencerin Ann-Kathrin Bendixen privat weiter tanzen wird, wird sich zeigen. In der achten Folge der aktuellen Staffel war es sie, gemeinsam mit Profitänzer Valentin Lusin, die sich von der Chance den Titel "Dancing Star" 2024 zu gewinnen, verabschieden musste. Gemeinsam hatten sie den Samba vorgetanzt. Für diese Leistung hatte Ann-Kathrin 15 Punkte ergattern können. Doch auch in Verbindung mit den Stimmen aus dem Online-Voting für den Jury-Team-Tanz von und mit Joachim Llambi und den Zuschaueranrufen reichte es für sie am Ende doch nicht aus.

"Let's Dance" 2024: Welche Kandidaten sind bereits raus?

Mit Ausnahme von Folge 6 mussten jede Woche ein prominenter Teilnehmer und ein Profitänzer, der Sendung den Rücken zudrehen - in Folge 7 sogar gleich zwei Tanzpaare. Hier finden Sie die Kandidaten, die bereits raus sind, in einer Übersicht:

Maria Clara Gropper (raus in Folge 1)

(raus in Folge 1) Tillman Schulz (raus in Folge 2)

(raus in Folge 2) Eva Padberg (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Lina Larissa Strahl (raus in Folge 4)

(raus in Folge 4) Stefano Zarella (raus in Folge 5)

(raus in Folge 5) Sophia Thiel (raus in Folge 7)

(raus in Folge 7) Biyon Kattilathu (raus in Folge 7)

Ann-Kathrin Bendixen (raus in Folge 8)

"Let's Dance" 2024: Wer ist noch dabei?

Für sechs Teilnehmer geht es noch weiter in der Show. Hier finden Sie diese Teilnehmer auf einen Blick:

Wann läuft die nächste Folge von "Let's Dance" 2024?

Die Übertragung von "Let's Dance" 2024 wird im Free-TV von RTL angeboten. Moderiert wird die Sendung von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski. In der Jury sitzen in diesem Jahr Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González. In Folge 9 wird die Tanzparty für die Profis und Kandidaten weiter gehen. Hier finden Sie die nächsten Sendetermine von "Let's Dance" 2024 auf einen Blick: