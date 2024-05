"Let's Dance" am 3. Mai: Wer ist raus nach Folge 9?

In Folge 9 muss wieder ein Tanzpaar "Let's Dance" 2024 verlassen. Für wen hat es sich am 3. Mai 2024 ausgetanzt und wer ist weiterhin dabei?

Schon bevor Folge 9 von " Let's Dance" 2024 überhaupt starten konnte, gab es Neuigkeiten für die Zuschauer und Zuschauerinnen. Tony Bauer muss sich leider aus gesundheitlichen Gründen von der Tanzshow verabschieden. Zwar wird er seinen Magic Moment in Folge 9 noch tanzen, ihn jedoch außer Konkurrenz performen.

Für Tony und Anastasia kehren Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin zurück. Sie sind eigentlich in Folge 8 ausgeschieden und freuen sich auf eine zweite Chance. Was ist passiert in Folge 9? Wer ist rausgeflogen und wer kämpft weiter um den Titel "Dancing Star 2024"? Alle Infos zur Folge vom 3. Mai 2024 finden Sie hier.

"Let's Dance" 2024: Wer ist raus in Folge 9 am 3. Mai 2024?

In der neunten regulären Show von "Let's Dance" 2024 geht es für die Kandidaten und Kandidatinnen um den Einzug ins Viertelfinale. Laut Sendeterminen von "Let's Dance" 2024 läuft das Finale bereits am 24. Mai 2024, spätestens jetzt hat die Promi-Kandidaten der Ehrgeiz gepackt. Vor allem Ann-Kathrin und Valentin mussten in Folge 9 alles geben. Sie hatten gerade einmal 24 Stunden Training, um sich auf die Show vorzubereiten und das merkt die Jury auch in ihrer Performance. Sowohl beim Magic Moment als auch im Tanzduell bekamen die beiden die geringste Punktzahl. Mit 38 Punkten lagen sie deutlich hinter Lulu und Massimo, die in beiden Tänzen insgesamt 50 Punkte von der Jury bekamen. Trotzdem liegt die Entscheidung letztendlich bei den Zuschauern und Zuschauerinnen und die wählten Lulu und Massimo aus der Show. Für die beiden hat es sich bei "Let's Dance" 2024 jetzt offiziell ausgetanzt. Tony Bauer verabschiedet sich in Folge 9 ebenfalls aus der Show. Er leidet am sogenannten Kurzdarmsydrom und muss deshalb aus gesundheitlichen Gründen einen Schritt zurücktreten.

Die beste Punktzahl erreichten in der letzten Folge Gabriel und Malika. Sie konnten die professionelle Jury sowohl mit ihrem Magic Moment als auch im Tanzduell überzeugen und bekamen für die Leistungen jeweils 30 Punkte. Jana und Vadim sind den beiden jedoch dicht auf den Fersen. Mit insgesamt 59 Punkten liegt nur ein Punkt unterschied zwischen den Tanzpaaren.

"Let's Dance" 2024: Welche Kandidaten sind bereits raus?

In dieser Folge mussten zwei Paare "Let's Dance" 2024 verlasen. Tony Bauer verließ die Show aus gesundheitlichen Gründen und Lulu und Massimo wurden von den Zuschauern rausgewählt. Für den unerwarteten Ausstieg von Tony durfte Ann-Kathrin wieder zurück kommen. Hier finden eine Übersicht über die bereits ausgeschiedenen Kandidaten:

Maria Clara Gropper (raus in Folge 1)

(raus in Folge 1) Tillman Schulz (raus in Folge 2)

(raus in Folge 2) Eva Padberg (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Lina Larissa Strahl (raus in Folge 4)

(raus in Folge 4) Stefano Zarella (raus in Folge 5)

(raus in Folge 5) Sophia Thiel (raus in Folge 7)

(raus in Folge 7) Biyon Kattilathu (raus in Folge 7)

Ann-Kathrin Bendixen (raus in Folge 8 und zurück in Folge 9)

(raus in Folge 8 und zurück in Folge 9) Tony Bauer (gesundheitlicher Ausstieg nach Folge 9)

Lulu Lewe (raus in Folge 9)

"Let's Dance" 2024: Wer ist noch dabei?

Für fünf Teilnehmer geht es noch weiter in der Show. Diese Promis haben weiterhin die Chance auf den Titel "Dancing Star 2024":

Wann läuft die nächste Folge von "Let's Dance" 2024?

Die Übertragung von "Let's Dance" 2024 übernimmt RTL. Hier finden Sie die nächsten Sendetermine von "Let's Dance" 2024 auf einen Blick:

Show 10 (10. Mai 2024), 20.15 Uhr, RTL

Show 11 (17. Mai 2024), 20.15 Uhr, RTL

Finale (24. Mai 2024), 20.15 Uhr, RTL

(lob)