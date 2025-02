„Let's Dance“ 2025: Leyla Lahouar freut sich auf die Herausforderung ihres Lebens

Die Tanzshow „Let's Dance“ kehrt 2025 mit ihrer 18. Staffel auf die Bildschirme zurück. Seit der Erstausstrahlung im Jahr 2006 gehört das Format zu den bekanntesten Unterhaltungssendungen im deutschen Fernsehen. Auch in der neuen Staffel stellen sich 14 prominente Kandidatinnen und Kandidaten der Herausforderung, gemeinsam mit professionellen Tänzern verschiedene Choreografien zu erarbeiten und live vorzuführen.

Die „Let's Dance“-Jury, bestehend aus Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, bewertet die Darbietungen der Teilnehmer. Zusätzlich kann das Publikum telefonisch für die Kandidaten abstimmen. Die Zuschauer erwarten insgesamt 13 Sendetermine. Dazu zählt die Auftaktshow, in der die prominenten Teilnehmer von „Let's Dance“ ihre Tanzpartner zugeteilt bekommen. Die Moderation übernehmen erneut Daniel Hartwich und Victoria Swarovski.

Unter den diesjährigen Kandidaten befindet sich auch Leyla Lahouar, die 2025 ihr tänzerisches Können in der Show unter Beweis stellen möchte. Während den Vorbereitungen für „Let's Dance“ sagte sie gegenüber der Pressestelle von RTL: „Ich bin weder die sportlichste noch die beste Tänzerin. Genau deshalb ist es für mich die Herausforderung meines Lebens! Die Teilnahme bedeutet für mich, aus der Komfortzone zu treten, Emotionen zu zeigen und neue Seiten an mir zu entdecken.“ Hier haben wir alles Wissenswerte über Leyla Lahouar für Sie zusammengetragen.

„Let's Dance“ 2025: Leyla Lahouar ist aus Reality-Formaten wie „Der Bachelor“ bekannt

Leyla Lahouar war in den letzten Jahren in mehreren TV-Shows zu sehen. Vor ihrer Teilnahme bei „Der Bachelor“ war sie in „Ex on the Beach“ als Ex-Freundin von Teezy dabei. Damals sorgte die gebürtige Frankfurterin mit einem emotionalen Ausbruch für Aufsehen, als sie sich nach Teezy’s Entscheidung gegen sie handgreiflich zeigte. Sie bereute ihr Verhalten später und gab zu, dass ihr Vorgehen falsch war.

Laut RTL legt Leyla großen Wert auf den Charakter ihres Partners. Sie suchte jemanden, der empathisch ist und sowohl Partner als auch Freund sein kann. Bei „Der Bachelor“ 2023 hoffte sie, diese Eigenschaften in David Jackson zu finden, musste jedoch in Folge sieben gehen. Nach dem Ausstieg versuchte sie ihr Glück bei „Bachelor in Paradise“. Die Show verließ sie jedoch freiwillig. 2024 trat Leyla in „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ an und erreichte das Finale, wo sie sich nur Lucy Diakovska geschlagen geben musste. Allerdings lernte Leyla während ihrer Zeit im Dschungelcamp ihren heutigen Verlobten Mike Heiter kennen, der ebenfalls durch Reality-TV-Shows Bekanntheit erlangte. Im selben Jahr gewann sie „Promi Big Brother“.

Früher und heute: Lebenslauf von „Let's Dance“-Kandidatin Leyla Lahouar

Leyla Lahouar wurde 1996 im hessischen Bad Homburg geboren und hat tunesische Wurzeln. Heute lebt sie im nahegelegenen Frankfurt am Main. In der Mainmetropole hat sie einen Online-Shop für künstliche Wimpern gegründet. Zusätzlich engagiert sich Leyla als Integrationshelferin und betreut ein Grundschulkind mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Auch als Schauspielerin war Leyla Lahouar bereits tätig. Im Mai 2024 war sie in einer Gastrolle bei der RTL-Serie „Unter uns“ zu sehen.

„Let's Dance“ 2025: Steckbrief von Leyla Lahouar - Alter, Größe und Instagram

Hier haben wir Informationen zu Leyla Lahouar für Sie kurz und knapp im Steckbrief zusammengefasst:

Name: Leyla Lahouar

Alter: 28 Jahre

Geburtstag: 14. Mai 1996

Größe: 158 cm

Geburtsort: Bad Homburg, Hessen

Beruf: Reality-TV-Darstellerin, Integrationshelferin und Onlineshop-Inhaberin

Instagram: leylalahouar