„Let‘s Dance“ 2025: Marie Mouroum im Porträt – Eine Begegnung mit Jackie Chan veränderte ihr Leben

Die beliebte Tanzshow ist 2025 in die 18. Staffel gegangen. 14 Kandidatinnen und Kandidaten tanzen bei „Let‘s Dance“ 2025 zusammen mit 14 professionellen Tänzerinnen und Tänzern und stellen somit ihre Tanzkünste auf dem Parkett unter Beweis. Begleitet wird die TV-Show vom altbekannten Moderatoren-Duo Daniel Hartwich und Victoria Swarovski. Dazu kommt die Jury von Let‘s Dance, bestehend aus dem Trio Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi.

Wie immer stellen sich 14 prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Herausforderung. Zu den Kandidaten gehörte auch die Stuntfrau Marie Mouroum. In Folge 10 musste sie sich allerdings von der Show verabschieden. Mehr Infos zu ihrer Vita, ihrer Einstellung zur 18. „Let‘s Dance“-Staffel und inwiefern eine Begegnung mit dem Schauspieler Jackie Chan ihr Leben veränderte, all das finden Sie in diesem Porträt.

Marie Mouroum bei „Let‘s Dance“ 2025: Der Kampfsport prägt ihr Leben

Marie Mouroum wurde 1992 in Berlin geboren und hat seit ihrer Kindheit eine Affinität für Kampfsport, wie man in ihrem Steckbrief auf rtl.de nachlesen kann. Im Alter von neun Jahren fing sie auf Wunsch ihrer Mutter mit dem Kyokushin Karate an, um sich selbst verteidigen zu können. Ihr besonderes Talent machte sich schnell bemerkbar: Im Alter von fünfzehn Jahren flog sie nach Singapur um an den Weltmeisterschaften im Pencak Silat, einer indonesischen Kampfkunst-Variante, teilzunehmen. Am Ende konnte sie sich gegen ihre Konkurrentinnen durchsetzen und wurde Junioren-Weltmeisterin.

Marie Mouroum bei „Let‘s Dance“ 2025: Wie Jackie Chan und Hollywood ihr Leben veränderten

Mit ihrem steigenden Erfolg wurde auch Hollywood auf die Berlinerin aufmerksam. Im Jahre 2003 hatte sie eine Begegnung mit Schauspiel-Legende Jackie Chan, die ihr Leben veränderte. Inspiriert von seinem Werk entwickelte Mouroum eine Leidenschaft für die Kombination aus Film und Action, die ihre berufliche Laufbahn maßgeblich beeinflussen sollte. Mittlerweile kann die „Let‘s Dance“-Teilnehmerin auf eine große Reihe von erfolgreichen Hollywood-Produktionen zurückblicken, bei denen sie als Stuntfrau mitgewirkt hat. Beispiele wären „Hänsel und Gretel: Hexenjäger“, „Avengers Endgame“ oder „James Bond: No Time To Die“.

Auch als Schauspielerin hat sich Mouroum unter anderem über die deutschen Netflix-Produktion „60 Minutes“ einen Namen gemacht. Dazu kamen Auftritte in TV-Shows wie „Mr and Mrs Smith“ oder beim „Promi-Special Ninja Warrior“. Neben ihrem Wirken als Stuntfrau und Schauspielerin gründete sie 2016 gemeinsam mit ihrer Kampfsportpartnerin Nicole Syczewski 2016 einen Kampfsportverein für Kinder in Berlin namens „Protect Yourself Academy e. V.“. Dort gibt sie ihr Wissen aus ihrem Studium der Sporttherapie und Prävention weiter, das sie 2017 an der Universität in Potsdam absolvierte.

Kandidatin Marie Mouroum: Die Teilnahme bei „Let‘s Dance“ 2025 war eine Ehre für sie

In erster Linie fühlte sich Marie Mouroum geehrt, dass sie bei der diesjährigen Staffel von „Let‘s Dance“ 2025 teilnehmen durfe, wie sie gegenüber RTL zugibt. Insgeheim hatte sie sich eine Teilnahme bei einem solchen Tanzformat schon seit langem gewünscht, wodurch ihr Traum nun wahr wurde. Die Berlinerin freute sich enorm auf die Staffel, bei der sie zwei Ziele verfolgte. Zum einen wollte sie das Publikum mit ihren Tanzkünsten unterhalten. Zum anderen wollte sie ihren Tanzpartner auf keinen Fall enttäuschen. Marie hat es bis ins Viertelfinale von „Let‘s Dance‘ 2025 geschafft.