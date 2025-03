„Let‘s Dance“ 2025: selfiesandra im Porträt – Sie wurde durch ihren Podcast "Dick und Doof" bekannt

Deutschlands beliebteste Tanzshow „Let‘s Dance“ läuft 2025 mit der bereits 18. Staffel auf RTL. Dabei stellen insgesamt 14 Promis zusammen mit 14 Profitänzerinnen und -tänzern ihren Hüftschwung und damit ihre tänzerischen Fähigkeiten auf dem Parkett unter Beweis. Vieles bleibt auch in dieser Staffel beim Alten. Die Moderatoren bei „Let‘s Dance“ 2025 sind wie in den vergangenen Jahren Daniel Hartwich und Victoria Swarovski. Auch die Jury der Tanzshow besteht wie gewohnt aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González.

Die Sendetermine von „Let‘s Dance“ 2025 werden es den Zuschauerinnen und Zuschauern ermöglichen, selfiesandra in Aktion zu sehen. Die Podcasterin und Content Creatorin ist nämlich eine der Kandidatinnen und Kandidaten in diesem Jahr. Wer sich hinter diesem Namen verbirgt und was die 25-Jährige über ihre Teilnahme bei „Let‘s Dance“ denkt, das erfahren Sie in diesem Porträt.

Durchbruch mit „Dick und Doof“: „Let‘s Dance“-Teilnehmerin selfiesandra und ihr Podcast

Podcasterin und Content Creatorin selfiesandra hört eigentlich auf den Namen Sandra Safiulov. Bekanntheit erlangte sie im Jahr 2019 durch ihren eigenen Podcast mit dem Namen „Dick und Doof“. Dieser erscheint jede Woche, wobei selfiesandra ihre Hörerinnen und Hörer mit ehrlichen und interessanten Anekdoten unterhält. Der Podcast läuft nun seit mittlerweile sechs Jahren und ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.

„Let‘s Dance“ 2025: Die Karriere von selfiesandra auf Instagram und YouTube

Laut RTL-Steckbrief, wurde Sandra Safiulov 1999 in Bielefeld geboren. Mit dem steigenden Erfolg ihres Podcasts hat sich selfiesandra mittlerweile als Content Creatorin, Podcasterin und Webvideo-Produzentin etabliert. So kann die junge Frau auf 391.000 Abonnenten bei YouTube, 850.000 Follower bei Instagram sowie 1,6 Millionen Follower bei TikTok vorweisen (Stand: Februar 2025).

Aber nicht nur online ist selfiesandra bisher in Erscheinung getreten. Auch in zahlreichen Reality-TV-Formaten war sie bereits dabei, wie bei „#offline im Wald!“, „7 vs. Wild“ oder „Big Brother – Knossi-Edition“. Mit „Let‘s Dance“ betritt Sandra Safiulov nun unbekanntes Terrain. Dass sie jedoch äußerst vielseitig ist, hat sie neben ihrer beruflichen Karriere auch im letzten Jahr unter Beweis gestellt, als sie ihr eigenes Eis „Marshmallow Candy“ in Kooperation mit „Ice Cream United“ herausgebracht hat.

selfiesandra bei „Let‘s Dance“ 2025: Ihre Stärke ist ihr Selbstbewusstsein

Wie selfiesandra gegenüber RTL erzählt, geht sie mit einer großen Portion Selbstbewusstsein durch das Leben. Dies sei durch die Erziehung ihrer Eltern entstanden. Dennoch ist ihr die Meinung ihrer Familie und von Freunden sehr wichtig, wofür sie stets ein offenes Ohr hat.

Mit Blick Richtung ihrer „Let‘s Dance“-Teilnahme habe sie gemerkt, dass ihre körperliche Fitness essentiell sei. Dabei hat selfiesandra, die mittlerweile in Köln wohnt, im vergangenen Jahr bereits über 20 Kilogramm Körpergewicht verloren und achtet stark auf ihre Ernährung. Doch das soll noch nicht das Ende sein. Nun blickt sie mit zwiespältigen Gefühlen auf ihre Herausforderung bei „Let‘s Dance“. So freut sich die 25-Jährige zwar auf die Herausforderungen der Tanzshow, hat aber gleichzeitig Respekt für das, was noch auf sie zukommt.