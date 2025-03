"Let's Dance" am 7. März 2025: Wer ist raus nach Show 2?

Die beliebte Tanzshow „Let‘s Dance“ geht in diesem Jahr bereits in seine 18. Staffel. In der vergangenen Woche überzeugte Comedian Osan Yaran zusammen mit Tanzpartnerin Christina Hänni die „Let‘s Dance“-Jury um Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi am wenigsten. Beide schieden als erstes Tanzpaar aus. Gestern Abend am 7. März 2025 lief Show 2, bei der ein weiterer Kandidat mitsamt Tanzpartnerin ausschied. Welcher Auftritt die Jury und das Publikum am wenigsten überzeugte und welches Paar somit die Tanzshow verlassen musste, das erfahren Sie in diesem Artikel.

"Let‘s Dance" 2025: Wer ist raus in Show 2 am 7. März 2025?

Die gestrige Show stand unter dem Motto „Disco meets Rock”. Dabei stellten insgesamt 13 Promis zusammen mit ihrem jeweiligen Tanzpartner beziehungsweise ihrer Tanzpartnerin ihre tänzerischen Fähigkeiten auf dem Parkett unter Beweis. Erwischt hat es an diesem Abend letztlich Sternekoch Roland Trettl und Profitänzerin Kathrin Menzinger. Sie tanzten einen Tango zum Lied «TNT» von ACDC, für den sie von Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi insgesamt 15 Punkte erhielten und somit besser als drei andere Paare abschnitten. Schlechter sah es jedoch bei der Bewertung der Zuschauerinnen und Zuschauern aus. Diese war letztlich ausschlaggebend für das überraschende Ausscheiden des Tanzpaares.

„Let‘s Dance“ 2025: Welche Kandidaten sind bereits raus?

Nach Show 2 von „Let‘s Dance“ 2025 sind nun mittlerweile zwei Paare ausgeschieden. Wen es bereits erwischt hat, das zeigen wir Ihnen an dieser Stelle:

Osan Yaran und Tanzpartnerin Christina Hänni (Show 1)

Roland Trettl und Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (Show 2)

„Let‘s Dance“ 2025: Wer ist weiterhin dabei?

Folgende Kandidatinnen und Kandidaten von „Let‘s Dance“ 2025 dürfen sich weiter Hoffnungen darauf machen, am Ende der 18. Staffel auf dem Treppchen zu stehen:

Jeanette Biedermann mit Tanzpartner Vadim Garbuzov

Sandra Safiulov mit Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke

Marie Mouroum mit Tanzpartner Alexandru Ionel

Leyla Lahouar mit Tanzpartner Sergiu Maruster

Paola Maria mit Tanzpartner Massimo Sinató

Christine Neubauer mit Tanzpartner Valentin Lusin

Simone Thomalla mit Tanzpartner Evgeny Vinokurov

Diego Pooth mit Tanzpartnerin Ekaterina Leonova

Taliso Engel mit Tanzpartnerin Patricija Ionel

Fabian Hambüchen mit Tanzpartnerin Anastasia Maruster

Marc Eggers mit Tanzpartnerin Renata Lusin

Ben Zucker mit Tanzpartnerin Malika Dzumaev

"Let‘s Dance" 2025: Folge 2 von Staffel 18 als Wiederholung sehen

Eine Wiederholung von „Let‘s Dance“ 2025 gibt es nicht. Auf dem kostenpflichtigen Streaming-Portal RTL+ gibt es allerdings die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben „Let‘s Dance“ und anderen Sendungen von RTL unbegrenzt anzuschauen. Das günstigste Abonnement kostet monatlich 5,99€ und ist jederzeit kündbar.

Wann läuft die nächste Folge von "Let‘s Dance" 2025?

Gemäß der Sendetermine von „Let‘s Dance“ 2025 wird die Tanzshow jeden Freitagabend zur Prime-Time um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Demnach läuft die nächste Show am kommenden Freitag, dem 14. März 2025. Zur besseren Übersicht listen wir Ihnen zum Schluss die kommenden Sendetermine auf:

Freitag, 14. März 2025, 20.15 Uhr (Show 3)

Freitag, 21. März 2025, 20.15 Uhr (Show 4)

Freitag, 28. März 2025, 20.15 Uhr (Show 5)

Freitag, 4. April 2025, 20.15 Uhr (Show 6)