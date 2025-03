„Let's Dance“ am 14. März: Wer ist raus nach Folge 3?

„Let‘s Dance“ ist eine Tanzshow, die bereits seit 2006 im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wird. In jeder Staffel treten Prominente gemeinsam mit Profitänzern in verschiedenen Tanzdisziplinen gegeneinander an, um das Publikum mit ihren Darbietungen zu begeistern. Doch nicht nur die Zuschauerinnen und Zuschauer müssen überzeugt werden. Das Bewertungssystem ist nämlich eine Mischung aus Publikumsvoting und Jurywertung. Die Teilnehmer müssen sich also nicht nur tänzerischen Herausforderungen stellen, sondern auch die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer erobern. Mit einer Mischung aus Stars, emotionalen Momenten und beeindruckenden tänzerischen Leistungen hat sich „Let‘s Dance“ zu einem festen Bestandteil der deutschen TV-Landschaft entwickelt.

Welches Tanzpaar konnte in Folge 3 nicht überzeugen und musste am 14. März 2025 die Show verlassen? Die Antwort auf diese Frage und weitere nützliche Informationen bekommen Sie in diesem Artikel.

„Let‘s Dance“ 2025: Wer ist raus in Show 3 am 14. März 2025?

In der dritten Entscheidungsshow von „Let‘s Dance“ gingen zwölf Tanzpaare an den Start. Aufgrund einer Krankheit konnte Content Creatorin Paola Maria in dieser Folge nicht antreten. Die anderen Paare performten jedoch wie gewohnt und stellten vom Wiener Walzer bis zum Tango alles zur Schau. Nach elf tänzerischen Auftritten stand die Wertung der Jury und des Publikums fest. Für Leyla Lahouar und Sergiu Maruster ist der Traum des Dancing Stars 2025 vorbei! Zwar haben sie mit ihrem Slowfox zum Song „Layla“ von Eric Clapton alles gegeben, doch am Ende reichten die erhaltenen Punkte und Anrufe nicht aus. Trotzdem betonte Leyla, wie sehr sie ihre Tanzreise genossen hat und die Tatsache, dass sie als Reality-TV-Star ein Teil von „Let’s Dance” sein durfte, erfüllt sie mit Stolz.

„Let‘s Dance“ 2025: Welche Kandidaten sind bereits raus?

Nach der dritten Show von „Let‘s Dance“ 2025 sind damit bereits drei Tanzpaare aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Wer nicht mehr auf dem „Let’s Dance”-Parkett stehen wird, sehen Sie hier:

Osan Yaran und Tanzpartnerin Christina Hänni (Show 1)

Roland Trettl und Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (Show 2)

Leyla Lahouar und Tanzpartner Sergiu Maruster (Show 3)

„Let‘s Dance“ 2025: Wer ist weiterhin dabei?

Die folgenden Kandidaten und Kandidatinnen können sich weiterhin Hoffnung machen, der Dancing Star 2025 zu werden:

Jeanette Biedermann mit Tanzpartner Vadim Garbuzov

Sandra Safiulov mit Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke

Marie Mouroum mit Tanzpartner Alexandru Ionel

Paola Maria mit Tanzpartner Massimo Sinató

Christine Neubauer mit Tanzpartner Valentin Lusin

Simone Thomalla mit Tanzpartner Evgeny Vinokurov

Diego Pooth mit Tanzpartnerin Ekaterina Leonova

Taliso Engel mit Tanzpartnerin Patricija Ionel

Fabian Hambüchen mit Tanzpartnerin Anastasia Maruster

Marc Eggers mit Tanzpartnerin Renata Lusin

Ben Zucker mit Tanzpartnerin Malika Dzumaev

"Let‘s Dance" 2025: Folge 3 von Staffel 18 als Wiederholung sehen

Eine Wiederholung der dritten Folge von „Let‘s Dance“ gibt es im linearen Fernsehprogramm nicht. Sollten Sie die Folge aber im Nachhinein sehen wollten, steht Ihnen die Streamingplattform RTL+ zur Verfügung. Dort stehen die Episoden nach der Ausstrahlung zum Streamen bereit. Um die Inhalte von RTL+ ansehen zu können, benötigen Sie jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement beim Anbieter. Dieses erhalten Sie aktuell ab 8,99 Euro pro Monat.

Wann läuft die nächste Folge von "Let‘s Dance" 2025?

Den Sendeterminen von „Let‘s Dance“ nach wird jeden Freitag zur Primetime eine neue Folge auf RTL ausgestrahlt. Demnach ergeben sich die folgenden Termine für die nächsten Episoden:

Show 4: 21. März 2025, 20.15 Uhr

Show 5: 28. März 2025, 20.15 Uhr

Show 6: 4. April 2025, 20.15 Uhr