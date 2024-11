„Love Island VIP“ 2024: Wer ist raus? Dieser Kandidat musste am 7. November gehen

Zehn bekannte Reality-TV-Gesichter wagen sich in das Abenteuer „Love Island VIP“, um dort die Liebe zu finden. Bereits in den ersten Folgen sorgt die Begegnung von Ex-Partnern für Spannung und Aufregung. Es wird geflirtet, gekuschelt und auch kleine Neckereien bleiben nicht aus.

Die Sendetermine von „Love Island VIP“ 2024 verraten, dass am 7. November bereits Folge 3 der Dating-Show beim Sender RTL2 zu sehen war. Auch diesmal mussten sich die Kandidaten von „Love Island VIP“ der gefürchteten „Red Flag Night“ stellen, in der sich die Promis dem Urteil der anderen Mitstreiter stellen müssen. Auch diesmal musste die Person, die in der Red Flag Night die meisten Stimmen bekam, die Show verlassen.

Sie möchten mehr zu Folge 3 von „Love Island VIP“ 2024 wissen? Wer ist raus? Welche Kandidatinnen und Kandidaten sind noch dabei? Hier in diesem Artikel erfahren Sie alle Infos zur aktuellen Folge.

"Love Island VIP" gestern: Wer ist rausgeflogen am 7. November 2024?

Mit Aurelias Ankunft auf der Liebesinsel zeigt Yasin eine neue Seite. Nachdem er im letzten Jahr einen Fehler gemacht hatte, konfrontiert ihn Aurelia nun mit ihrer Kritik, was ihn emotional trifft und sogar zu Tränen rührt. Gigi hingegen ist weiterhin an Yeliz interessiert, doch als sie ein Date mit Leandro Fünfsinn aus Staffel 8 von „Love Island“ hat, kommt es schnell zu intensiven Momenten zwischen den beiden. Gigi wirkt verunsichert, während er sich selbst Mut zuspricht. Doch dann betritt mit Viktoria eine neue Frau die Villa, was die Dynamik weiter verändert.

Zwischen Danilo und Melissa, die 2019 eine gescheiterte Verbindung hatten, kommt es zu einem Gespräch. Danilo versucht, das Vertrauen von Melissa zurückzugewinnen. Weiter mussten die VIPs in der zweiten Red Flag Night wieder die Person wählen, die ihrer Meinung nach am wenigsten Energie in die Suche nach der großen Liebe steckt. Die meisten Kandidaten entschieden sich für Marcellino mit der Begründung, er würde bei „Love Island VIP“ zu langsam handeln und nicht schnell genug einen Schritt weiter gehen. Am Ende schnappt Danilo ihm auch noch seine Couple-Partnerin Melissa weg. Als Chiara sich dann auch noch gegen Marcellino und für den Einzug eines neuen Kandidaten entschied, war es für den Fitnessclub-Manager bei „Love Island VIP“ zu Ende.

"Love Island VIP" 2024: Wer ist raus?

Insgesamt 19 Kandidatinnen und Kandidaten wurden für Staffel 1 von „Love Island VIP“ angekündigt. Allerdings befinden sich nicht alle VIPs gleichzeitig in der Liebes-Villa. Einige Kandidaten stoßen erst zu einem späteren Zeitpunkt dazu, andere mussten die Show bereits frühzeitig verlassen. Diese Kandidaten sind nach Folge 3 von „Love Island VIP“ nicht mehr dabei:

Jill Lange (raus in Folge 2)

Marcellino Kremers (raus in Folge 3)

Welche Kandidaten sind bei "Love Island VIP" 2024 weiter dabei?

Insgesamt zwei Kandidaten mussten die Dating-Show bereits verlassen. Andere Kandidaten haben die Zuschauer noch gar nicht zu Gesicht bekommen. Diese Kandidatinnen und Kandidaten sind nach Folge 3 bei „Love Island VIP“ 2024 zu sehen:

Aurelia Lamprecht (27, Frankfurt)

Chiara Fröhlich (26, Köln)

Melissa Damilia (28, Stuttgart)

Tracy Candela (25, Konstanz)

Viktoria Krause (22, Frankfurt)

Yeliz Koc (30, Hannover)

Danilo Cristilli (27, Villingen-Schwenningen)

Gigi Birofio (25, Bietigheim-Bissingen)

Kymani Yade (21, Wohnort ist unbekannt)

Leandro Fünfsinn (24, Siegen)

Yasin Mohamed (33, München)

"Love Island VIP" 2024: Folge 3 von Staffel 1 als Wiederholung sehen

Im Free-TV wird Episode 3 nicht erneut ausgestrahlt. Allerdings stellt die RTL Group eine alternative Möglichkeit bereit, um die bereits ausgestrahlten Folgen anzusehen. Diese sind auf dem Streamingdienst RTL+ verfügbar. Grundsätzlich kann Episode 3 dort eine Woche lang kostenlos gestreamt werden. Wer die Folge zu einem späteren Zeitpunkt sehen möchte, muss jedoch mindestens das kostenpflichtige Basic-Paket abonnieren. Dieses gibt es aktuell für 5,99 Euro im Monat.

Wann läuft die nächste Folge 4 von "Love Island VIP" 2024?

Im Free-TV läuft Folge 4 am Donnerstag, dem 14. November 2024, um 20.15 Uhr bei RTL2 über die Bildschirme. Auf der Streaming-Plattform RTL+ ist Folge 4 bereits abrufbereit. Dort steht die vierte Episode seit dem 7. November 2024 zur Verfügung. Doch auch hierfür wird ein kostenpflichtiges Paket von RTL+ benötigt.