„Maischberger“ gestern am 17.12.24: Das waren die Gäste und das Thema

Als Sandra Maischberger gestern Abend auf Sendung ging, hatte sie fünf Gäste im Studio. In der aktuellen Ausgabe der ARD-Talkshow wurde über zwei verschiedene Themen diskutiert.

Hier bekommen Sie die Infos zur "Maischberger"-Sendung, die am 17.12.24 ab 22.50 Uhr in der ARD lief. Dabei geht es nicht nur um die Gäste und das Thema, sondern auch um die Übertragung, die Wiederholung – und um die Frage, wann die Talkshow aus der Winter-Pause zurückkehrt, die nach der aktuellen Folge beginnt.

"Maischberger": Gäste gestern am 17.12.24

Welche Gäste waren bei „Maischberger“ gestern Abend dabei? So hat der Sender die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Diskussion angekündigt:

Hendrik Wüst (CDU): Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen

Sebastian Kurz: ehemaliger österreichischer Bundeskanzler und Unternehmer

Theo Koll: langjährige Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios

Ann-Kathrin Hipp: Journalistin bei Der Tagesspiegel

Gregor Peter Schmitz: Vorsitzender der Chefredaktion des Stern

Thema bei "Maischberger" gestern am 17.12.24

Beim ersten Thema spricht Moderatorin Sandra Maischberger mit Hendrik Wüst von der CDU. Der Ministerpräsident von NRW redete über die Bundestagswahl 2025 und den Wahlkampf der Union, die in den Umfragen zur Neuwahl vorn liegt.

Außerdem sprach Sandra Maischberger mit dem ehemaligen österreichischen Bundeskanzler und Unternehmer Sebastian Kurz. Themen waren dabei unter anderem die großen Krisen und das Comeback von Donald Trump, der am 25. Januar 2025 wieder als US-Präsident vereidigt wird.

Die Journalistin Ann-Kathrin Hipp und die Journalisten Theo Koll und Gregor Peter Schmitz begleiteten und kommentierten die Gespräche.

"Maischberger" gestern: Übertragung im TV und Live-Stream

"Maischberger" war gestern am 17.12.24 zur gewohnten Sendezeit ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Parallel zur Übertragung im Free-TV wurde die aktuelle Sendung auch kostenlos im Live-Stream auf der Seite des Senders angeboten.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Zur "Maischberger"-Sendung vom 17.12.24 mit der Folgennummer 850 gibt es zwei Wiederholungen. Eine davon läuft mitten in der Nacht, die andere zur besten Sendezeit.

Das sind die Sendetermine der aktuellen "Maischberger"-Sendung mit der Erstausstrahlung und den beiden Wiederholungen:

17.12.2024, 22.50 Uhr: ARD

18.12.2024, 01.50 Uhr: ARD

18.12.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, die Folge nachzuholen: Alle Ausgaben von „Maischberger“ werden auch im Stream in der Mediathek der ARD angeboten, wo sie sich im Online-Stream anschauen lassen.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" ist in der Regel am Dienstag und Mittwoch ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Es kann aber zu Verschiebungen bei der Sendezeit und Ausfällen kommen. Nach der aktuellen Folge geht die Talkshow einige Wochen in eine Winter-Pause. Die nächste Ausgabe ist erst wieder am 21. Januar 2025 zu sehen. Das sind die nächsten Sendetermine von „Maischberger“ samt Sendezeit:

Mittwoch, 11.12.2024, 22.50 Uhr, ARD: Folge 849

Dienstag, 17.12.2024, 22.50 Uhr, ARD : Folge 850

Dienstag, 21.01.2025, 22.20, ARD: Folge 851

Mittwoch, 22.01.2025, 22.50 Uhr, ARD : Folge 852

(sge)