„Maischberger“ heute am 3.7.24: Das sind die Gäste und das Thema

Heute Abend am 3. Juli gibt es eine neue Episode der Talkshow „Maischberger“. Im Rahmen der Sendung spricht die namensgebende Moderatorin Sandra Maischberger mit ihren Gästen wie immer über zwei sehr aktuelle politische Themen. Dieses Mal geht es dabei sowohl um Deutschland als auch um die USA. Worum dreht sich die Diskussion und welche Gäste sind am heutigen Dienstag bei Sandra Maischberger im Studio zugegen?

Hier bekommen Sie alle Infos zur Polit-Talkshow, die heute am 3. Juli 2024 ab 23.05 Uhr in der ARD läuft. Dabei beantworten wir auch allgemeine Fragen: Wie sieht es mit der Übertragung aus? Gibt es eine Wiederholung? Und was sind die nächsten Sendetermine?

„Maischberger“: Gäste heute am 3.7.24

Sechs Gäste sind heute Abend am 3. Juli bei Sandra Maischberger im Studio mit dabei, um gemeinsam über die Landtagswahl in Ostdeutschland und die TV-Debatte in den USA zu diskutieren. Hier stellen wir die heutigen Gäste bei „Maischberger“ vor, wie der Sender sie angekündigt hat:

Michael Kretschmer: Ministerpräsident von Sachsen

Cathryn Clüver Ashbrook: Politologin

Nadja Atwal: Moderatorin

Markus Feldkirchen: Autor (“Der Spiegel“)

Anja Kohl: ARD-Wirtschafts- und Finanzexpertin

Martin Machowecz: stellv. Chefredakteur „Die Zeit“

Thema bei „Maischberger“ heute am 3. Juli 2024

Laut Ankündigung des Senders beschäftigt sich Michael Kretschmer, der amtierende Ministerpräsident von Sachsen, im Rahmen der Polit-Talkshow mit den Landtagswahlen in Ostdeutschland. „Es sind nicht alle rechtsextrem geworden, die jetzt auf einmal die AfD gewählt haben. Es gibt da einen Kern, einen bösartigen Kern. Und die Führung gehört sicherlich dazu“, so Kretschmer.

Derweil diskutieren die Politologin Cathryn Clüver Ashbrook und die Moderatorin Nadja Atwal über die Zweifel an US-Präsident Joe Biden nach der jüngsten TV-Debatte in den USA. Dabei kommt natürlich auch das Thema Donald Trump zur Sprache. „Trumps Handelspolitik und Steuerpläne werden die amerikanische Wirtschaft in eine tiefe Krise stürzen“, ist sich Clüver Ashbrook sicher. Markus Feldkirchen, Anja Kohl und Martin Machowecz begleiten die Diskussionen und kommentieren sie.

„Maischberger“ heute: Übertragung im TV oder Live-Stream

„Maischberger“ ist heute am 3. Juli 2024 etwas später als sonst, nämlich ab 23.05 Uhr, im Free-TV in der ARD zu sehen. Es gibt außerdem wie üblich parallel einen kostenlosen Live-Stream auf der Seite des Senders.

„Maischberger“: Wiederholung im TV und in der Mediathek

Für die aktuelle Episode von „Maischberger“ heute am 3. Juli gibt es gleich drei Wiederholungstermine. Die ersten beiden sind für Donnerstag, den 5. Juli 2024, angesetzt. Ab 3.30 Uhr in der Früh gibt es die Sendung vom Dienstag noch einmal im Programm der ARD zu sehen. Abends wird sie um 20.15 Uhr erneut gezeigt, diesmal aber beim Sender tagesschau24. Die letzte Wiederholung läuft am Folgetag ab 0.45 Uhr bei 3sat. Darüber hinaus lässt sich „Maischberger“ auch wie immer im Online-Stream als Wiederholung sehen. Die Folgen stehen nach der TV-Ausstrahlung in der Mediathek der ARD jederzeit auf Abruf bereit.

Weitere Sendetermine von „Maischberger“

Weitere Termine sind fürs Erste nicht geplant, da sich die Show eigentlich noch in der Sommerpause befindet. Offiziell kehrt „Maischberger“ erst am 27. August ins wöchentliche TV-Programm der ARD zurück.