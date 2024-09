"Maischberger" heute am 25.9.24: Das sind die Gäste und die Themen

Wenn Sandra Maischberger heute Abend auf Sendung geht, hat sie fünf Gäste im Studio - darunter eine Spitzenpolitikerin. Hier bekommen Sie die Infos zur aktuellen Ausgabe der Talkshow, die am Mittwoch später als gewohnt in der ARD läuft.

In diesem Artikel geht es nicht nur um die Themen und die Gäste bei „Maischberger“ vom 25.9.24. Wir informieren auch rund um Sendezeit, Übertragung und Wiederholung.

"Maischberger": Gäste heute am 25.9.24

Eine Ministerin, ein Manager und drei Journalistinnen und Journalisten - das sind die Teilnehmer der aktuellen Talkshow-Ausgabe, die sich die aktuellen Themen vornehmen.

Dieser Überblick zeigt alle Gäste bei „Maischberger“ heute Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Annalena Baerbock (Grüne): Bundesaußenministerin

René Obermann: Manager, Verwaltungsratschef von Airbus, ehemaliger Telekom-Chef

Bettina Tietjen: Moderatorin und Autorin

Wolfram Weimer: Verleger von The European

Kristina Dunz: stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros des Redaktionsnetzwerks Deutschland

Themen bei "Maischberger"heute am 25.9.24

In der Regel gibt es bei „Maischberger“ auch eine Diskussion, bei der zwei Gäste mit verschiedenen Meinungen aufeinandertreffen. In der aktuellen Ausgabe führt Sandra Maischberger dagegen zwei Gespräche, in denen jeweils nur ein Gast im Mittelpunkt steht.

Mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock spricht die Moderatorin über die internationalen Krisen wie den Krieg in der Ukraine und die Rolle von Deutschland. In der Ankündigung zur Sendung wird dieses Zitat von Baerbock genannt: „Die brutale Realität ist: Wenn Putin nicht bereit ist, endlich den Friedensweg einzuschlagen, dann sterben täglich weiter Menschen in der Ukraine.“

Im zweiten Gespräch spricht Sandra Maischberger mit Manager René Obermann, der Verwaltungsratschef von Airbus ist. Es geht dabei um Deutschlands schwächelnde Wirtschaft und die Verteidigungsfähigkeit von Europa.

Außerdem begleiten die Journalistinnen und Journalisten Bettina Tietjen, Wolfram Weimer und Kristina Dunz die Gespräche, um sie zu kommentieren und einzuordnen.

"Maischberger" heute: Übertragung im TV oder Live-Stream

"Maischberger" läuft heute am 25.9.24 eine halbe Stunde später als gewohnt in der ARD: Es geht nicht um 22.50 Uhr los, sondern um 23.20 Uhr. Dabei ist die Sendung nicht nur im Free-TV zu sehen, sondern auch kostenlos im Live-Stream auf der Seite des Senders.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Zur "Maischberger"-Sendung vom 25.9.24 gibt es gleich drei Wiederholungen im Fernsehen. Die laufen auf drei verschiedenen Sendern.

Das sind alle Sendetermine der aktuellen „Maischberger“-Folge 831 mit der Erstausstrahlung und den Wiederholungen:

25.09.2024, 23.20 Uhr: ARD

26.09.2024, 03.50 Uhr: ARD

26.09.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

27.09.2024, 01.05 Uhr: 3Sat

Keiner der Sendetermine passt Ihnen? Dann können Sie die aktuelle Sendung auch in der Mediathek der ARD nachholen. Dort stehen auch ältere Folgen im Online-Stream bereit.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" ist meistens dienstags und mittwochs ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Es kann aber zu Ausfällen oder so wie aktuell zu Verschiebungen bei der Sendezeit kommen. Auch am 16. Oktober läuft die Talkshow wieder etwas später. Das sind die nächsten Sendetermine von „Maischberger“:

Mittwoch, 25.9.2024, 23.20 Uhr: Folge 831

Dienstag, 1.10.2024, 22.50 Uhr: Folge 832

Mittwoch, 2.10.2024, 22.50 Uhr: Folge 833

Dienstag, 8.10.2024, 22.50 Uhr: Folge 834

Mittwoch, 9.10.2024, 22.50 Uhr: Folge 835

Dienstag, 15.10.2024, 22.50 Uhr: Folge 836

Mittwoch, 16.10.2024, 23.05 Uhr: Folge 837

(sge)