"Maischberger" heute am 9.10.24: Das sind die Gäste und die Themen

Sechs Gäste hat Sandra Maischberger heute Abend im Studio. Die nehmen sich nicht nur ein aktuelles Thema vor, sondern wie gewohnt gleich zwei.

Hier gibt es die Informationen zur „Maischberger“-Sendung vom 9.10.24, die ab 22.50 Uhr in der ARD läuft. Dabei geht es nicht nur um die Gäste und die Themen, sondern unter anderem auch um die Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

"Maischberger": Gäste heute am 9.10.24

In der aktuellen Ausgabe der Talkshow sind unter anderem ein Bundesminister, ein ehemaliger Nato-Generalsekretär und eine Expertin für Sicherheitspolitik dabei.

Das sind die Gäste bei „Maischberger“ heute Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Cem Özdemir (Grüne): Landwirtschaftsminister

Anders Fogh Rasmussen: ehemaliger Nato-Generalsekretär

Claudia Major: Expertin für Sicherheitspolitik

Günther Jauch: Fernsehmoderator

Alev Doğan: stellvertretende Chefredakteurin von The Pioneer

Susanne Gaschke: Autorin der Neuen Zürcher Zeitung

Themen bei "Maischberger" heute am 9.10.24

Cem Özdemir spricht über die Krise der Grünen. Die Partei hat schlechte Umfrageergebnisse und wurde auch bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland abgestraft. Die Parteivorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour haben ihren Rücktritt angekündigt und der Vorstand der Grünen Jugend tritt aus der Partei aus. Unter Druck stehen die Grünen unter anderem beim Thema Migration. wird in der Ankündigung zur Sendung mit klaren Forderungen zitiert: „Wir müssen wissen, wer im Land ist. Wir müssen dafür sorgen, dass nur die im Land sind, die hier sein dürfen.“

Im zweiten Gespräch bei „Maischberger“ vom 9.10.24 geht es um die hohen Erwartungen vor der Ukrainekonferenz in Ramstein am 12. Oktober. Der ehemalige Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen diskutiert mit Claudia Major, die Expertin für Sicherheitspolitik ist.

Fernsehmoderator Günther Jauch, die stellvertretende Chefredakteurin von The Pioneer Alev Doğan und die Autorin der Neuen Zürcher Zeitung Susanne Gaschke kommentieren die Gespräche und ordnen sie ein.

Talkshow "Maischberger": Übertragung heute im TV oder Live-Stream

"Maischberger“ ist am 9.10.24 ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Wer die Sendung nicht im Free-TV sehen kann oder möchte, findet gleichzeitig auch einen kostenlosen Live-Stream auf der Seite des Senders.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Zur "Maischberger"-Sendung vom 9.10.24 gibt es zwei Wiederholungen im Fernsehen. Eine läuft zur besten Sendezeit, die andere mitten in der Nacht.

Das sind die drei Sendetermine der aktuellen „Maischberger“-Folge 835 im TV mit der Erstausstrahlung und den Wiederholungen:

09.10.2024, 22.50 Uhr: ARD

10.10.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

11.10.2024, 01.00 Uhr: 3Sat

Darüber hinaus stehen nach der Ausstrahlung im TV die Folgen von „Maischberger“ auch in der Mediathek der ARD bereit. Dort lassen sie sich kostenlos im Online-Stream aufrufen.

Talkshow mit Sandra Maischberger: Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" läuft in den meisten Wochen dienstags und mittwochs ab 22.50 Uhr in der ARD. Die Sendezeit kann manchmal davon abweichen - so startet die Folge am 6. November zum Beispiel schon um 21 Uhr. Außerdem kommt es bald zu einer kleinen Pause: Zwischen dem 16. Oktober und dem 5. November fällt die Talkshow aus. Das sind die nächsten Sendetermine von „Maischberger“ samt Sendezeit:

Mittwoch, 9.10.2024, 22.50 Uhr: Folge 835

Dienstag, 15.10.2024, 22.50 Uhr: Folge 836

Mittwoch, 16.10.2024, 23.05 Uhr: Folge 837

Dienstag, 5.11.2024, 22.50 Uhr: Folge 838

Mittwoch, 6.11.2024, 21.00 Uhr: folge 839

Dienstag, 12.11.2024, 22.50 Uhr: Folge 840 Mittwoch, 13.11.2024, 22.50 Uhr: Folge 841

(sge)