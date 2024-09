„Markus Lanz“ gestern am 3.9.24: Gäste und Thema am Dienstag

Nach einer kurzen Sommerpause ist „Markus Lanz“ nun seit einer Woche wieder im ZDF auf Sendung. In der vergangenen Woche hat sich der Moderator, Podcaster und Fotograf mit seinen Gästen vornehmlich über das Attentat in Solingen unterhalten, das sich am 23. August 2024 zugetragen hatte. Die Bundesregierung hat mit einem Sicherheits- und Asylpaket reagiert, das unter anderem vorsieht, auf Großveranstaltungen ein absolutes Messerverbot zu verhängen. Zudem sollen die Präventivmaßnahmen gegen Islamisten verstärkt werden.

Gestern am 3.9.24 kehrte „Markus Lanz“ mit einer neuen Folge zurück. Welche Gäste sind im Studio? Über welches Thema wird in der neuesten Ausgabe der Polit-Talkshow diskutiert? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur aktuellen Folge von „Markus Lanz“ haben wir hier für Sie.

Wo läuft "Markus Lanz" gestern am Dienstag?

Wenn Sie regelmäßig „Markus Lanz“ verfolgen, dann müssen Sie sich nach der Sommerpause nicht umstellen: Der Polit-Talk läuft wie immer dreimal pro Woche immer dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend im ZDF. Neben der TV-Übertragung können Sie die Sendung auch im Live-Stream des Senders verfolgen.

Was? "Markus Lanz" (Folge 1979)

Wann? Dienstag, 3. September 2024, 22.55 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 3. September 2024

In jeder Folge von "Markus Lanz" sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und den Medien zu Gast. Üblicherweise werden pro Sendung vier bis fünf Gäste eingeladen. In der letzten Sendung am 28. August war unter anderem die taz-Redakteurin Anna Lehmann zu Gast. Sie sprach im Studio angesichts der Landtagswahlen über den Umgang mit der AFD in Thüringen und Sachsen sowie über die Nachwirkungen der DDR. Für die neue Ausgabe hat Moderator Markus Lanz neue Gäste eingeladen. Diese Gäste sind am Dienstag, dem 3. September 2024, in der Talkshow dabei:

Karin Prien: CDU-Vizevorsitzende

Jan van Aken: Linken-Politiker

Kerstin Münstermann: Journalistin

Sebastian Krumbiegel: Musiker

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 3.9.24

Normalerweise gibt es in jeder Folge ein Oberthema, um das sich die Diskussion dreht. In der vergangenen Woche ging es am Montag und Dienstag um das Attentat in Solingen, am Donnerstag sprach Markus Lanz mit seinen Gästen dann über die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen.

Heute, am 3. September 2024, diskutieren die Gäste die Herausforderungen und Konsequenzen der jüngsten Wahlen in Ostdeutschland. Karin Prien spricht über die Regierungsbildung und die Brandmauer-Strategie der CDU gegen die AfD und Linkspartei. Jan van Aken thematisiert das schlechte Abschneiden seiner Partei und seine Bewerbung für den Linke-Vorsitz. Kerstin Münstermann analysiert die Reaktionen auf den Erfolg der AfD, und Sebastian Krumbiegel äußert seine Sorgen über die Demokratie und die Politikverdrossenheit in Sachsen.

Folge verpasst? "Markus Lanz" in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Ausgabe von "Markus Lanz" verpasst haben, können Sie nicht auf eine Wiederholung im Fernsehen zurückgreifen. Allerdings werden Sie stattdessen in der ZDF-Mediathek fündig. Dort können Sie nicht nur die aktuelle Folge, sondern auch die Talkrunden der vergangenen Monate ansehen.

Sendetermine: Wann läuft "Markus Lanz" in dieser Woche?

Bei „Markus Lanz“ steht demnächst ein Jubiläum an: Die 2000. Folge des Polit-Talks wird noch in diesem Jahr ausgestrahlt. Bis Donnerstag sind die Episoden mit den Nummern 1979, 1980 und 1981 an der Reihe. Alle Sendetermine von „Markus Lanz“ in dieser Woche finden Sie hier:

Dienstag, 3. September 2024: 22.55 Uhr bis 0.10 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 4. September 2024: 23.25 Uhr bis 0.40 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 5. September 2024: 23.25 Uhr bis 0.40 Uhr ( ZDF )