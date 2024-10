 „Markus Lanz“ gestern am 3. Oktober 2024: Das waren die Gäste

Dienstags, mittwochs und donnerstags - dreimal die Woche geht Moderator Markus Lanz mit seiner gleichnamigen Talkshow auf Sendung und diskutiert mit seinen Gästen über aktuelle gesellschaftliche und politische Themen. Ausgestrahlt wird die Sendung im ZDF. Dort gehört sie schon seit knapp 15 Jahren fest zum Senderrepertoire.

Auch am gestrigen Donnerstag, dem 3. Oktober 2024, lief eine neue Ausgabe der Show. Die Sendung startete um 23.05 Uhr und wurde sowohl im linearen TV als auch im ZDF-Livestream gezeigt. Wem das zu spät war, der kann die Folge von „Markus Lanz“ auch im Nachgang noch nachholen: In der ZDF-Mediathek steht die aktuelle Ausgabe auch nach der TV-Ausstrahlung noch eine Zeit lang zum Abruf zur Verfügung.

Sie wollen wissen, worum genau es in der gestrigen Sendung ging und wer zur Diskussion geladen war? Hier gibt es alle Informationen rund um Thema und Gäste bei „Markus Lanz“ am 3. Oktober 2024.

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 3. Oktober 2024

Normalerweise spricht Moderator Markus Lanz mit seinen Gästen pro Sendung über ein zusammenhängendes, gesellschaftspolitisches Thema. In der gestrigen Ausgabe am 3. Oktober 2024 ging es zum einen um die aktuelle Lage der SPD, vor allem nach den jüngsten Wahlen in Ostdeutschland. Aber auch über die Rolle der Partei in den Konflikten der Ampelregierung in Berlin diskutierten die Gäste. Daneben kam auch die Situation in Österreich nach den Nationalratswahlen am vergangenen Wochenende zur Sprache.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 3. Oktober 2024

Im Regelfall spricht Talkmaster Markus Lanz pro Sendung mit zwei bis fünf weiteren Gästen. Sie stammen zumeist aus den Bereichen Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Forschung oder Medien. Diese Gäste waren laut Ankündigung des ZDF in der Ausgabe am 3. Oktober 2024 eingeladen:

Robin Alexander, Journalist

Der stellvertretende Chefredakteur der „Welt“ sprach über die bundespolitischen Perspektiven der SPD. Damit einhergehend stellte er auch seinen Blick auf eine mögliche Personaldebatte bei den Sozialdemokraten dar. Das alles geschah vor dem Hintergrund der jüngsten Wahlen in Ostdeutschland.

Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär

Der SPD-Generalsekretär äußerte sich zur parteiinternen Kritik an der Migrationspolitik von Kanzler Scholz. Außerdem sprach Kühnert über die Sondierungen in Thüringen zwischen CDU, BSW und SPD. Auch die Streitigkeiten innerhalb der Ampel rund um das Rentenpaket kamen zur Sprache.

Corinna Milborn, Politologin

Milborn stammt aus Wien und arbeitet als Journalistin und Fernsehmoderatorin. Bei „Markus Lanz“ analysierte sie, inwiefern der FPÖ-Sieg bei der österreichischen Nationalratswahl am vergangenen Wochenende zu Schwierigkeiten in der Regierungsbildung führt.

Rüdiger Maas, Generationenforscher

Der Autor und Psychologe erklärte, wie und warum sich das Wahlverhalten junger Menschen verändert hat. Dabei nahm er vor allem Bezug auf den Trend, dass jüngere Menschen mittlerweile eher rechts statt wie früher links wählen.

Die nächste Ausgabe von „Markus Lanz“ wird dann kommende Woche am Dienstag, dem 8. Oktober 2024, ausgestrahlt. Los geht diese Ausgabe ebenfalls um 23.05 Uhr.