„Markus Lanz“ gestern am 10.12.24: Thema und Gäste am Dienstag

2008 feierte die Talkshow „Markus Lanz“ ihre Premiere im ZDF und hat sich seither als fester Bestandteil des Programms bei dem öffentlich-rechtlichen Sender etabliert. Der Polit-Talk erreicht konstant solide Quoten und beleuchtet gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Themen. Im Oktober konnte Markus Lanz mit seiner Sendung ein besonderes Jubiläum feiern: Die 2000. Folge lief über die Bildschirme. Diese widmete sich der US-Präsidentschaftswahl und präsentierte Diskussionen mit acht ZDF-Korrespondenten aus verschiedenen Ländern.

Aktuell geht es bei „Markus Lanz“ jedoch fast exklusiv um den Wahlkampf, die Kanzlerkandidaten und die Strategien der Parteien. Angesichts der vorgezogenen Bundestagswahlen im Februar haben die deutschen Parteien ihre Kampagnen gestartet. In der vergangenen Woche drehte sich die Sendung unter anderem um die D-Day-Affäre und den Bundestagswahlkampf der FDP, die Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz, das Trump-Comeback, den Ukraine-Krieg sowie um die Eskalation in Syrien.

Worum ging es gestern am 10. Dezember 2024 bei „Markus Lanz“? Wie lautete das Thema und welche Gäste waren im Studio? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur aktuellen Folge des Polit-Talks haben wir hier für Sie.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Dienstag?

Wenn Sie regelmäßig „Markus Lanz“ verfolgen, dann ist diese Information für Sie nichts Neues: Der Polit-Talk läuft dreimal pro Woche immer dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend im ZDF. Neben der TV-Übertragung können Sie die Talkshow auch im Live-Stream des Senders verfolgen.

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2021)

Wann? Dienstag, 10. Dezember 2024, 23.00 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 10. Dezember 2024

In jeder Folge von „Markus Lanz“ sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und den Medien zu Gast. Üblicherweise werden pro Sendung vier bis fünf Gäste eingeladen. Das waren die Gäste am 10. Dezember 2024:

Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen): Die Bundesumweltminsterin äußert sich zu der politischen Ausrichtung ihrer Partei im bevorstehenden Wahlkampf. Sie geht dabei auch auf die Möglichkeit einer Schwarz-Grün-Koalition ein und erörtert, wie die Flüchtlingspolitik in Bezug auf Syrien weiter gestaltet werden könnte.

Alexander Throm (CDU): Der Innenpolitiker der CDU teilt seine Meinung zur Flüchtlingspolitik und betont, dass Flüchtlingsschutz in seinen Augen ein temporärer Aufenthalt ist. Er kommentiert zudem die Forderung von Jens Spahn, ein Startgeld von 1000 Euro für syrische Rückkehrer anzubieten.

Nikolaus Blome (Journalist): Der Politikchef von RTL und ntv nimmt die aktuelle bundespolitische Diskussion zur Asylpolitik unter die Lupe. Dabei betrachtet er mögliche Veränderungen in der Asylpolitik sowie die Perspektiven für den bevorstehenden Bundestagswahlkampf.

Gerald Knaus (Migrationsexperte): Gerald Knaus sieht im Umsturz in Syrien eine potenzielle Zäsur für die europäische Flüchtlingssituation. Er erklärt seine kritische Haltung gegenüber Vorschlägen für Rückkehrprämien und beleuchtet die langfristigen Auswirkungen auf die Flüchtlingspolitik.

Alfred Hackensberger (Kriegsreporter): Der Kriegsreporter berichtet aus der nordostsyrischen Stadt Qamischli. Er beschreibt die aktuelle Lage vor Ort und schildert die Stimmung in der Region nach dem Sturz des Assad-Regimes.

Daniel Gerlach (Journalist): Der Chefredakteur des Nahost-Magazins „zenith“ gibt einen Überblick über die geopolitischen Folgen des Syrien-Konflikts. Er geht auch auf die Rolle von Rebellenführer Al-Dscholani und dessen Einfluss auf die Region ein.

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 10.12.24

Wie viele Themen sich „Markus Lanz“ in jeder Folge mit seinen Gästen vornimmt, ist sehr unterschiedlich. Manchmal gibt es nur ein Oberthema, zu dem alle Gäste Bezug nehmen und manchmal gibt es vier bis fünf verschiedene Fragen, die in der Sendung geklärt werden sollen. In der gestrigen Ausgabe von „Markus Lanz“ diskutieren Experten und Politiker die aktuellen Entwicklungen in Syrien und deren Auswirkungen auf die europäische Flüchtlingspolitik. Dabei kommen Themen wie Rückkehrprämien für syrische Flüchtlinge, die politische Lage nach dem Sturz des Assad-Regimes und die Perspektiven einer möglichen Schwarz-Grün-Koalition zur Sprache. Die Gäste werfen zudem einen Blick auf die bundespolitische Debatte zur Asylpolitik und den bevorstehenden Bundestagswahlkampf.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie die aktuelle Ausgabe von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie sich nicht auf eine Wiederholung im Fernsehen verlassen. Allerdings werden Sie stattdessen in der ZDF-Mediathek fündig. Dort können Sie nicht nur die aktuelle Folge, sondern auch die Talkrunden der vergangenen Monate ansehen. Die Episoden stehen dort jedoch nicht unbegrenzt zur Verfügung.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ in dieser Woche?

In der Kalenderwoche 50 läuft es bei „Markus Lanz“ mal wieder ein wenig anders. Streng genommen gibt es nämlich am Mittwoch keine neue Ausgabe des Polit-Talks zu sehen. Stattdessen laufen am Donnerstag zwei Folgen der Sendung. Das liegt aber nur daran, dass die Mittwochsausgabe erst um Mitternacht ausgestrahlt wird. Die Sendetermine von „Markus Lanz“ in dieser Woche im Überblick:

Dienstag, 10. Dezember 2024: 23.00 Uhr bis 0.15 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 12. Dezember 2024: 00.00 Uhr bis 0.45 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 12. Dezember 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )