„Markus Lanz“ gestern am 27.8.24: Gäste und Thema am Dienstag

Im Gegensatz zu seinen Polit-Talk-Kollegen hat sich Markus Lanz mit seiner Talkshow nur eine kurze Pause gegönnt. Nach der Episode am 25. Juli 2024 tauchte die Sendung einen guten Monat lang nicht im TV-Programm des ZDF auf. Zuletzt ging es bei „Markus Lanz“ anlässlich des 75. Jubiläums um das Grundgesetz. Gestern am 27.8.24 meldete sich der Autor, Moderator und Podcaster mit einer neuen Ausgabe zurück.

Sie möchten wissen, worum es gestern bei „Markus Lanz“ ging? Welches Thema hat der Gastgeber gestern mit seinen Studiogästen besprochen? Alle Infos zur neuesten Ausgabe von „Markus Lanz“ haben wir hier für Sie.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Dienstag?

An der Übertragung von „Markus Lanz“ hat sich auch nach der kurzen Sommerpause nichts geändert. Wie immer läuft die Sendung immer dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend im ZDF. Neben der Übertragung im Fernsehen bestand die Möglichkeit, die Polit-Talkshow auch im Live-Stream des Senders zu verfolgen.

Was? "Markus Lanz" (Folge 1976)

Wann? Dienstag, 27. August 2024, 22.45 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 27. August 2024

In jeder Folge von "Markus Lanz" sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und den Medien zu Gast. Üblicherweise werden pro Sendung vier bis fünf Gäste eingeladen. Hier stellen wir Ihnen die Gäste vor, die gestern am 27. August im Studio bei „Markus Lanz“ zu Gast waren:

Jens Spahn: Mit Blick auf die Messerattacke von Solingen spricht der Unionsfraktionsvize über die CDU-Pläne für eine restriktivere Asyl- und Migrationspolitik sowie über die Haltung seiner Partei zur AfD und dem BSW.

Ahmad Mansour: „Deutschland hat den Islamismus unterschätzt“, sagt der Extremismusforscher, der bei „Markus Lanz“, genau darlegt, wie auch Menschen, die zunächst mit guten Absichten kommen, in radikale Parallelgesellschaften geraten können.

Daniel Thym: Thym ist Rechtswissenschaftler und zudem Professor und Völkerrechtler der Universität Konstanz. Im Rahmen der Sendung ordnet er die neuesten politischen Forderungen nach Änderungen im Asyl- und Migrationsrecht rechtlich ein.

Anne Hähnig: Die Journalistin und „Zeit“-Redakteurin Anne Hähnig blickt auf mögliche Koalitionsszenarien nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen. Zudem analysiert sie die Oppositionsarbeit und den Wahlkampf der CDU.

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 27.8.24

Normalerweise gibt es in jeder Folge ein Oberthema, um das sich die Diskussion dreht. Vor der Sommerpause hatte Markus Lanz über das Grundgesetz und die Herausforderungen für die deutsche Verfassung gesprochen. In dem Monat seit der letzten Sendung hat sich politisch natürlich viel getan. Ein Thema, das die Presse-Berichterstattung in Deutschland aktuell bestimmt, ist der Anschlag von Solingen. Auch die gestrige Ausgabe von „Markus Lanz“ dreht sich um diesen Vorfall. In diesem Zusammenhang wurde insbesondere über Extremismus, radikale Parallelgesellschaften und politische Forderungen nach Änderungen im Asyl- und Migrationsrecht gesprochen.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Ausgabe von "Markus Lanz" verpasst haben, werden Sie leider keine Wiederholung im ZDF-TV-Programm finden. Stattdessen können Sie die verpasste Folge in der ZDF-Mediathek abrufen. Dort können Sie nicht nur die aktuelle Folge, sondern auch die Talkrunden der vergangenen Monate ansehen.

Sendetermine: Wann läuft "Markus Lanz" in dieser Woche?

Nach der kurzen Sommerpause ist „Markus Lanz“ zurück im Nachtprogramm des ZDF. An den Sendeterminen hat sich nichts geändert: Die Talkrunde ist weiterhin am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag immer zwischen 22 und 0 Uhr im TV zu sehen. Neben Lanz melden sich auch „Maischberger“, „Hart aber fair“ und „Caren Miosga“ aus der Sommerpause zurück. Wie die Sendetermine von „Markus Lanz“ in dieser Woche aussehen, können Sie der Übersicht entnehmen:

Dienstag, 27. August 2024: 22.45 Uhr bis 0.00 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 28. August 2024: 23.30 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 29. August 2024: 23.25 Uhr bis 0.40 Uhr ( ZDF )