„Markus Lanz“ gestern: Gäste und Thema am 27. März 2025

Die Talkshow „Markus Lanz“ ist seit vielen Jahren fester Bestandteil des ZDF-Programms. Drei Mal pro Woche diskutiert der Moderator mit Experten, Politikern und prominenten Persönlichkeiten über aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Die Sendung zeichnet sich dabei immer wieder durch tiefgehende Gespräche und kontroverse Diskussionen aus. In der gestrigen Folge standen beispielsweise die jüngsten Entwicklungen in der Türkei und die Politik von Präsident Recep Tayyip Erdoğan zur Diskussion.

Am gestrigen Donnerstag, dem 27. März 2025, stand hingegen die aktuelle politische Entwicklung in Deutschland im Fokus: Die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU/CSU und SPD wurden diskutiert – insbesondere die zentralen Fragen der Migrationspolitik sowie die Rolle der AfD.

Doch welche Gäste diskutierten gestern Abend mit Markus Lanz?

Übertragung: Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Donnerstag im TV und Stream?

Die Talkshow Markus Lanz läuft für gewöhnlich jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag spätabends im ZDF. Neben der Ausstrahlung im Free-TV gibt es für die Zuschauerinnen und Zuschauer auch einen kostenlosen Live-Stream. Alle Eckdaten zur gestrigen Sendung finden Sie hier im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2063)

Wann? Donnerstag, 27. März 2025 um 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF-Livestream (Online)

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 27.3.25

Wie immer war mehr als nur eine Person zur Talkshow eingeladen. In der gestrigen Ausgabe waren die folgenden vier Persönlichkeiten dabei:

Andreas Bovenschulte (SPD) : Der Bremer Bürgermeister schilderte die migrationspolitischen Herausforderungen in seiner Stadt und gab Einblicke in die laufenden Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD auf Bundesebene.

Frauke Petry (Ex-AfD-Chefin) : Die frühere AfD-Vorsitzende äußerte sich zur Regierungsfähigkeit ihrer ehemaligen Partei und erläuterte ihre Erwartungen an die kommende Bundesregierung.

Justus Bender (Journalist) : Der „FAZ“-Redakteur, bekannt für seine Analysen zur AfD, beleuchtete die Ursachen ihres Erfolgs und betonte dabei insbesondere den Wählerverlust der SPD im Arbeitermilieu.

Gerald Knaus (Migrationsforscher) : Der Politikberater und Sozialwissenschaftler ordnete die zentralen Konfliktlinien in den Migrationsverhandlungen der potenziellen Koalitionspartner ein.

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 27. März 2025

In der aktuellen politischen Debatte bleibt die Migrationspolitik weiter im Fokus. CDU/CSU und SPD arbeiten an einer Verschärfung der bestehenden Regelungen, wobei ein neuer Entwurf unter anderem eine Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten vorsieht, um Abschiebungen zu erleichtern. Diese Pläne stoßen auf kontroverse Reaktionen – sowohl innerhalb der Parteien als auch in der Öffentlichkeit.

Parallel dazu gehen die Koalitionsverhandlungen weiter. Nach der Veröffentlichung eines ersten Sondierungspapiers sind die Erwartungen in der Bevölkerung gespalten. Aktuelle Umfragen zeigen, dass bis zu 30 Prozent der Bürgerinnen und Bürger eine Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen unter einer schwarz-roten Regierung befürchten, während nur 9 Prozent auf Verbesserungen hoffen. Hier spielt auch die AfD eine Rolle, deren Umfragewerte weiter steigen – was bedeutet diese Entwicklung? Dem widmete sich die neue Ausgabe von „Markus Lanz“.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Falls Sie die Sendung verpasst haben sollten, gibt es mehrere Möglichkeiten, sie nachträglich anzusehen:

TV-Wiederholung: In der Regel gibt es keine feste TV-Wiederholung, so auch nicht zu dieser Ausgabe

Mediathek: Die aktuelle Folge ist dafür wie gewohnt kurz nach Ausstrahlungsende in der ZDF -Mediathek abrufbar.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ nächste Woche?

Auch nächste Woche gibt es drei neue Folgen von „Markus Lanz“ im Fernsehen zu sehen. So sehen die Sendetermine aus:

Dienstag, 1. April 2025, um 22.45 Uhr

Mittwoch, 2. April 2025, um 23.35 Uhr

Donnerstag, 3. April 2025, um 23.15 Uhr