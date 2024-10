„Markus Lanz“ gestern am 9.10.24: Thema und Gäste am Mittwoch

Dreimal pro Woche lädt Markus Lanz am späten Abend im ZDF zur Talkrunde ein. Im Studio nehmen Politiker, Wirtschaftsexperten und Journalisten Platz, die mit dem Gastgeber über aktuelle Themen sprechen und politische Sachverhalte einordnen. Neben seiner Polit-Talkshow hat Markus Lanz gemeinsam mit Richard David Precht einen Podcast, arbeitet als Fotograf und dreht Dokumentarfilme. Mit seiner Sendung im ZDF steuert er aktuell auf ein Jubiläum zu: Sollte sich an der Planung kurzfristig nichts mehr ändern, steht am 22. Oktober 2024 die 2000. Folge „Markus Lanz“ auf dem Programm. Bereits seit 2008 diskutiert Lanz abgesehen von kurzen Sommer- und Winterpausen Woche für Woche über alles, was Deutschland bewegt.

Worum ging es in der gestrigen Ausgabe von „Markus Lanz“? Welche Gäste waren am 9. Oktober 2024 im Studio und wie lautete das Thema? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur aktuellen Ausgabe der Polit-Talkrunde haben wir hier für Sie.

Wo lief "Markus Lanz" gestern am Mittwoch?

Wie immer läuft die Talkrunde auch in dieser Woche dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend im ZDF. Neben der Übertragung im TV konnten Sie die aktuelle Sendung aber auch zeitgleich online im Live-Stream des ZDF verfolgen. Alle Informationen zur Übertragung von „Markus Lanz“ am 9.10.24 im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 1995)

Wann? Mittwoch, 9. Oktober 2024, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 9.10.24

Meistens gibt es in den Talkrunden ein Oberthema, das Markus Lanz mit seinen Gästen diskutiert. In der Regel dreht sich die Diskussion wie bereits erwähnt um aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft. In der Sendung am Dienstag ging es um den Krieg in Israel und den Terrorismus der Hamas. Außerdem sprach Gesundheitsminister Lauterbach über eine Krankenhausreform und den Zustand der SPD nach dem Rücktritt des Generalsekretärs Kevin Kühnert.

Der Krieg im Nahen Osten beschäftigte die Gäste von „Markus Lanz“ auch in der gestrigen Ausgabe. Dabei wurde die Gefahr eines Flächenbrandes sowie die israelische Militärstrategie diskutiert. Darüber hinaus kam aber noch ein weiteres Thema zur Sprache: Die aktuelle Lage der FDP sowie die Einstellung der Liberalen zu verschiedenen Politikfeldern war genauso Gegenstand der Diskussion.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 9. Oktober 2024

In jeder Folge sind Politiker, Autoren, Experten und Journalisten zu Gast, die Themen wie etwa die US-Präsidentschaftswahl, den Krieg in der Ukraine, große Sportereignisse oder die Ergebnisse von Landtagswahlen einordnen und bewerten. Das waren die vier Gäste in der Ausgabe am 9. Oktober 2024:

Kristin Helberg, Nahostexpertin

Helberg sprach über die Entwicklung in Nahost und gibt ihre Einschätzung zu einer weiteren Eskalation ab. Sie sagt: „Aus Sicht der Menschen in der Region haben wir längst einen Flächenbrand“.



Philipp Peyman Engel, Journalist

Engel ist Chefredakteur der „Jüdischen Allgemeinen“. Bei „Markus Lanz“ legte er seine Kritik an der deutschen Nahostpolitik dar und sprach über das militärische Vorgehen Israels in der Krisenregion.

Linda Teuteberg, FDP-Politikerin

Teuteberg ist die ehemalige Generalsekretärin der Liberalen sowie aktuelle Bundestagsabgeordnete. In der Sendung bezog sie Stellung zur Krise ihrer Partei. Außerdem legte sie ihre migrations- und sicherheitspolitischen Ansichten dar.

Kerstin Münstermann, Journalistin

Die Leiterin des Parlamentsbüros der „Rheinischen Post“ sprach über Strategie und Führungsstil von FDP-Chef Lindner. Dabei ging es auch um die Frage, ob Lindner im Sinn haben könnte, mit der Union zu koalieren.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie die aktuelle Sendung von "Markus Lanz" verpasst haben, können Sie die Episode im Nachhinein über die Mediathek des ZDF abrufen. Alle Folgen der Show werden dort hochgeladen, sind jedoch nicht unbegrenzt abrufbar. In der Regel stehen die Talkrunden einige Monate auf Abruf zur Verfügung.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese und nächste Woche?

An den Wochentagen ändert sich bei „Markus Lanz“ in der Regel nichts - jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag läuft eine neue Folge der Talkrunde. Die Uhrzeiten variieren jedoch von Woche zu Woche, daher hier die Sendezeiten der nächsten Episoden im Überblick:

Mittwoch, 9. Oktober 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 10. Oktober 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr (ZDF)

Dienstag, 15. Oktober 2024: 22.45 Uhr bis 0.00 Uhr ( ZDF )